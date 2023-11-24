聖誕大餐2023｜15大聖誕酒店/餐廳：浪漫打卡/應節甜點/特色菜單

聖誕大餐2023｜聖誕佳節步近，平安夜、聖誕節、除夕倒數等日子更不少得美食美酒相伴。為迎接以上佳節，許多酒店、餐廳都紛紛推出聖誕套餐、聖誕禮籃、派對大餐等，想要氣氛浪漫，環境得體，境觀開揚，同時又要豐富、舒適的聖誕大餐？不妨參考以下的聖誕酒店/餐廳提案吧！



聖誕大餐2023：港島香格里拉酒店cafe TOO 「香格里拉聖誕奇遇饗樂之旅」

香格里拉今年以胡桃夾子為靈感，以夢幻香格里拉飛船展開一趟怦然心動的「香格里拉聖誕奇遇」之旅。而聖誕當然需要應節食品助興，cafe TOO 與多間本地知名食府合作，攜手提供節日限定自助餐佳餚，自助餐特色菜式包括豐腴味美的香烤火雞、波士頓龍蝦、雪蟹腳以及一系列繽紛應節甜點。

港島香格里拉酒店 cafe TOO

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉7樓



聖誕節自助午餐｜2023年11月7日至2024年1月7日

價錢：成人港幣每位港幣1,018元起，小童每位港幣728元起



聖誕節自助晚餐｜2023年11月7日至2024年1月7日

價錢：成人每位港幣1,318元，小童港幣每位918元



聖誕大餐2023：羊蹄山

提到聖誕大餐，大家必然會聯想起火雞、威靈頓牛柳等，全羊肉宴這個另類選擇絕對能夠給予你驚喜！以為羊肉只有中式羊腩煲或西式煎羊架嗎？非也！這間位於銅鑼灣的羊蹄山，將日本傳統、地道的『北海道成吉思汗燒肉』帶到香港，主打優質羊肉的不同部位，甚至有來自北海道極稀有羊肉提供，另外亦有佐賀A5黑毛和牛、日式料理等選擇供應；員工更會全程幫助你，只需靜坐就有美食！

聖誕大餐2023：羊蹄山（品牌提供）

『成吉思汗燒肉』可謂北海道必吃美食之一，是一個將羊肉放在圓形專用鐵鍋中央的燒烤料理，相當受日本當地人所追捧。若然擔心羊羶、肥膩感的話，羊蹄山所提供的羊肉完全避免這些問題，因為餐廳選用1歲以下的小羊，羊肉鮮甜無羶、肉質嫩滑無渣，完全是嚐羊新手以及愛羊人士的福音！

乘著聖誕佳節，餐廳亦會推出期間限定餐單『節日限定御膳』，御膳當中包括蒸北海道松葉蟹及蟹膏、羊蹄山羊肉湯、成吉思汗特選羊五品（包括北海道及西班牙依比利亞羊肉部位)、備長炭燒和羊叉燒，隨御膳更附送一杯餐前氣泡酒，可以一次過品嚐北海道傳統美食以及不同部位的羊肉，感受肥美、爽脆、香濃、滑嫩的羊質，帶來舌尖上的盛宴。按此立即睇餐廳詳情

聖誕大餐2023：羊蹄山

地址：銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅26樓



節日限定御膳｜2023年12月22日至26日；2023年12月31至2024年1月1日

價錢：港幣每位980元（另收加一服務費）



聖誕大餐2023：香港W 酒店 KITCHEN 餐廳「節慶享曲」自助饗宴

想在環境開揚的地方用餐？香港W 酒店高聳於熱鬧的西九龍，能夠在高空中享受景觀，同時品味饗宴美食。酒店中的 KITCHEN 餐廳，以一系列冬日美食：燉牛肉配香料和紅酒、經典鴨肝批等打造出一場節慶美食盛宴。

聖誕大餐2023：香港W 酒店 KITCHEN 餐廳「節慶享曲」自助饗宴（香港W 酒店）

另外，於12 月24 至26 日期間，更有聖誕限定的烤火雞配栗子餡、慢烤可樂火腿、伊比利亞黑毛豬火腿以及精緻的打卡甜品：朱古力樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、薑餅人等，讓大家將節日氣氛推至高峰！

聖誕大餐2023：香港W 酒店KITCHEN 餐廳「節慶享曲」自助饗宴

日期：即日起至2024 年1 月31 日



聖誕大餐2023：Nissa La Bella Bistro & Wine Bar

想感受正宗的法式聖誕美食，可以考慮一嚐結合經典和創意的法式小餐館，環境輕鬆，完美復刻法式鄉村酒館：紅色長椅與木質家具，加上牆上懸掛著復古海報，令空間充滿舒適的鄉村氛圍。週末時分更不定期有現場樂隊伴奏助興，令氣氛更為醉人，是個聖誕共聚的好選擇！

為迎接佳節，Nissa La Bella Bistro & Wine Bar 更推出一個價格親民的法式風味套裝菜單，只需HK$500即可品嚐到8道分量十足的法式傳統菜餚！在這個套裝當中，大家只需選擇主菜，其他都是由行政總廚 Cyil Dieumegard精心設計：前菜當中會品嚐到西班牙前菜、打獵傳統中的純天然野生肉，大家亦可以品嘗到法菜飲食文化：正餐後享用不同口味的芝士，可視食量及喜好切割，配以葡萄酒品嚐，當結束後才上甜點；傳統與創新完美結合，整個佳餚搭配令人難忘。

聖誕大餐2023：Nissa La Bella Bistro & Wine Bar

地址：上環差館上街10-14號地舖



聖誕大餐2023：馬哥孛羅香港酒店 Cucina「奇妙聖誕」

馬哥孛羅酒店旗下2間餐廳以繽紛裝飾與歡樂美饌呈獻「奇妙聖誕」，大家可以在意式餐廳 Cucina，邊欣賞一望無際的維港景色，一邊享受節日早午餐或節日意國六道菜晚餐。為了度奇妙節慶，Cucina更供應節日特備香料酒：熱紅酒、蛋奶酒及聖誕雞尾酒等。

馬哥孛羅香港酒店Cucina

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓



節日早午餐｜2023年12月23日到2024年1月1日

價錢：成人每位港幣588元起，小童每位港幣388元起



意國六道菜晚餐｜2023年12月24、25、31日

價錢：每位港幣1,688元



聖誕大餐2023：Tokyolima

對火雞、香料酒等聖誕菜單早已習慣？不妨挑戰一下新口味，濃郁、大膽口味的秘魯菜吧。Tokyolima以居酒屋氣氛見稱，將日本菜與秘魯菜融合，推出為港人新鮮的日系秘魯口味，面對琳琅滿目的選項，若你無法下決定，餐單中亦有「主廚下單」(Chef Feed Me)，能夠免卻煩惱，全情投入一場不一樣的用餐體驗！

聖誕大餐2023：Tokyolima（Tokyolima）

Tokyolima 的廚藝總監 Arturo Melendez 及主廚 Justin Lo 共同打造出「醉人系列」(Intoxicating Collection) ，以香氣與味道帶來多感官用餐體驗。在菜式中會感受各種不同氣息香味：煙燻、花香、泥土氣息等，加上可食用香水及煙燻技巧，令香氣濃郁的菜餚突破原有的視覺體會、味蕾衝擊，整個菜式變得更具層次與活力、生動。

聖誕大餐2023：Tokyolima

地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地舖



聖誕大餐2023：香港銅鑼灣皇冠假日酒店 CARVER

誰說聖誕大餐就必定是燈光柔暗的？在 CARVER中，大家可以按照個人喜好與時間，選擇彈性的半自助週末午市或三道菜晚市，以新鮮食材入饌，結合廚藝團隊匠心獨運的創意及烹調技藝，設計出一系列精緻、多樣化的菜式，而且主菜選項亦會每兩星期更替一次，為賓客帶來用餐驚喜。愛酒之人，更可以用優惠價每位港幣168元享用兩小時無限量供應精選紅白餐酒、氣泡酒、啤酒及汽水等，為假期注入微醺樂趣！

聖誕大餐2023：香港銅鑼灣皇冠假日酒店 CARVER（ CARVER）

聖誕大餐2023：香港銅鑼灣皇冠假日酒店 CARVER

地址：香港銅鑼灣禮頓道8號 香港銅鑼灣皇冠假日酒店一樓



商務午市套餐：兩道菜（港幣238元）、三道菜（港幣268元）或四道菜（港幣338）星期一至星期五（公眾假期除外）中午12時至下午2時30分



半自助週末午市套餐：每位港幣318元起（逢星期六、日及公眾假期 中午12時至下午2時30分）



三道菜晚市嘗味菜單 ：每位港幣598元（兩位起）



聖誕大餐2023：AIRSIDE Cafe

想要一個舒適、方便傾談的環境，AIRSIDE Cafe將是一個不錯之選。AIRSIDE Cafe 位於啟德，地理方便，加上以採光良好的玻璃屋設計與開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

聖誕大餐2023：AIRSIDE Cafe（AIRSIDE Cafe）

正值聖誕，AIRSIDE Cafe 推出限定的「佳節嘗味菜單」，菜單以五道菜：冷盤的「季節生蠔」、「油甘魚」、肉厚飽滿的「燒南非鮑魚」。主菜有「波士頓龍蝦（半隻）」或獲A5級和牛認證的「宮崎福永和牛」可選，最後更有秋冬時令果物「富有柿」點綴餐飲。

AIRSIDE Cafe 限定的「佳節嘗味菜單」(AIRSIDE Cafe )

聖誕大餐2023：AIRSIDE Cafe

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號舖



「佳節嘗味菜單」｜2023年12月22日至26日

價錢：每位港幣680元（兩位起）



聖誕大餐2023：香港美利酒店 Garden Lounge 「MERRY MURRAY CHRISTMAS」

香港美利酒店今年將北毆形式的聖誕氣氛帶進香港，呈獻難忘的「MERRY MURRAY CHRISTMAS」節日慶典。想感受佳節氣氛，大家可以隨意挑選浪漫、寬敞的Garden Lounge 中享受的多樣化、豐盛的美利聖誕超級早午餐。而在在 12 月 24、25及26日，Garden Lounge 更將菜單升級為聖誕海鮮燒烤自助晚餐，將濃厚節日氣氛再升級，增設即場燒烤的羊架、三文魚柳、魷魚及即切有機火雞和烤牛肋配黑松露醬等。

聖誕大餐2023：香港美利酒店 Garden Lounge 「MERRY MURRAY CHRISTMAS」（香港美利酒店）

香港美利酒店 Garden Lounge

地址：中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong酒店花園樓層



美利聖誕超級早午餐｜ 2023年12月24、25、26、31日

價錢：成人每位港幣888元，小童每位港幣498元



聖誕海鮮燒烤自助晚餐｜ 2023年12 月 24、25及26日（晚上6時30分至10時30分）

價錢：成人每位港幣1,288元，小童每位港幣688元



聖誕大餐2023：香港喜來登酒店 蠔酒吧 OYSTER & WINE BAR

喜愛生蠔的大家有福了！能夠一邊欣賞醉人維港景色，一邊品味新鮮的生蠔美食，的確令人心馳神往。

聖誕大餐2023：香港喜來登酒店 蠔酒吧 OYSTER & WINE BAR（香港喜來登酒店）

香港喜來登酒店頂層的蠔酒吧推出兩款節日限定的五道菜晚宴菜譜，大家能夠邊欣賞窗外燦爛燈飾與維港兩岸迷人景色，與愛侶、家人共渡佳節。五道菜晚宴菜譜以法式凍肉批或時令即開生蠔揭開節日序，再配以一連串節日美饌，M9和牛二重奏或香煎海鱸魚或聖誕傳統慢煮美國火雞或炭燒M6和牛西冷；最後以節日甜點作結，為聖誕節日慶祝畫上完美句號！

節日限定五道菜晚宴菜譜（香港喜來登酒店）

聖誕大餐2023：香港喜來登酒店 蠔酒吧 OYSTER & WINE BAR

地址：香港喜來登酒店頂層 (18/F)



節慶自助早午餐｜12月24日及31日 （ 中午12:00至下午3:00）

價錢： 每位港幣1,258元



平安夜及聖誕五道菜晚餐｜12月24日及25日（晚上6:30至11:00）

價錢： 每位港幣1,688元



新年除夕五道菜晚餐｜12月31日及1月1日（晚上6:30至10:00）

價錢： 每位港幣1,888元



聖誕大餐2023：Pret A Manger 「Pret into Christmas」

誰說只有豐盛主餐、肉食餐單才能夠稱得上聖誕大餐？聖誕派對、年末派對等更需要輕食、節日美點去點綴聚餐，一口分量既方便享用又不會大費周章！而今年Pret A Manger以「Pret into Christmas」為題，推出聖誕限定一系列嶄新滋味：聖誕精選火雞午餐三文治、聖誕火雞熱烤卷、聖誕薑餅曲奇等，以應節食材融合便捷風味打造美點。

聖誕大餐2023：Pret A Manger 「Pret into Christmas」（Pret A Manger）

另外，為貫徹品牌「Joy of Pret」的傳統，凡於聖誕推廣期間購買Pret禮品卡，凡增值港幣200元或以上，幸運兒更有機會獲贈聖誕推廣美點及飲料，提升節日專屬的幸福感！

聖誕大餐2023：Pret A Manger 「Pret into Christmas」

供應日期：2023年11月8日起至2024年1月2日

地址：Pret A Manger香港全線分店



聖誕大餐2023：香港美利酒店 Popinjays 「MERRY MURRAY CHRISTMAS」

另外天台餐廳及酒吧 Popinjays 亦不容錯過，用膳同時可以欣賞到中上環 的城市景觀，Popinjays的聖誕早午餐提供各款新鮮海鮮、任點任食的精緻歐陸頭盤及主菜及節日甜品。另外，Popinjays的主廚 Paolo Tollereti將於平安夜和聖誕夜展示兩晚限定的六道菜慶祝晚餐，匠心炮製出鮮甜深海螯蝦他他、雞油菌香煎帶子及限定聖誕提拉米蘇等限定菜式。

香港美利酒店 Popinjays

地址：中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong酒店26樓



聖誕早午餐｜ 2023年12月24、25、26、31日

價錢：成人每位港幣988元，小童每位港幣588元

12月26日價錢：成人每位港幣888元，小童每位港幣488元



兩晚限定六道菜慶祝晚餐｜ 2023年12 月 24 日及25日

價錢：成人每位港幣1,288元，小童每位港幣628元



聖誕大餐2023：Vista

想要一場連續的聖誕大餐與派對，兩層的Vista就可以滿足所需，不單可以飽覽維港遼闊景緻，飯後只需步上上層的Vista Bar 就可以延續雅興，感受多重享受：DJ娛樂音樂、觀賞360度壯麗維港及城市景觀以及品嚐雞尾酒。

12月22至30日期間，Vista 亦有提供應節聖誕晚餐，菜單包括慢煮和牛臉頰肉配磨菇、洋蔥及黑松露馬鈴薯蓉或香煎雪魚柳配燒紅葉菜 露筍及檸檬水瓜柳牛油汁，大家可以欣賞維港兩岸，再以璀璨節日燈飾相伴歡度佳節。

聖誕大餐2023：Vista

地址：香港尖沙咀北京道一號 29 及 30 樓



聖誕晚餐｜ 2023年12月22至30日

價錢：每位港幣888元



聖誕大餐2023：港島香格里拉酒店珀翠餐廳 「香格里拉聖誕奇遇饗樂之旅」

作為米芝蓮星級餐廳的珀翠餐廳，特色的佳餚饗宴，加上華麗的環境氣氛，打造出非凡用餐體驗。今個聖誕。珀翠餐廳亦提供相關的節日菜單：星級聖誕午餐及晚餐，以矜貴食材如Kristal魚子醬及法國藍龍蝦入饌，令人回味無窮。

聖誕大餐2023：港島香格里拉酒店珀翠餐廳 「香格里拉聖誕奇遇饗樂之旅」（港島香格里拉酒店）

港島香格里拉酒店 珀翠餐廳

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉56樓



平安夜 | 2023年12月24日

晚餐時間: 晚上6時30分至11時



八道菜晚餐: 每位港幣3,288元

聖誕節 | 2023年12月25日



午餐時間: 中午12時至下午3時

四道菜午餐: 每位港幣1,488元



晚餐時間: 晚上6時30分至11時

五道菜晚餐: 每位港幣2,388元



除夕 | 2023年12月31日

六道菜除夕倒數晚餐: 每位港幣2,888元



聖誕大餐2023：JUNO

若想享受一場慢活、輕旅遊的聖誕大餐，感受另類的冬日氣息的話，這間新開業，揉合地中海風情的時尚意大利餐廳JUNO就合適不過。餐廳以地道意大利菜，加上歐洲蔚藍海岸的特色食材入饌，打造出鮮甜濃郁的地中海美食。酒食搭配得宜能提升美食風味，JUNO的酒單亦精心挑選來自意大利、法國及西班牙的佳釀，令整個餐點更添舒適、渡假氛圍。

聖誕大餐2023：JUNO

地址：香港上環永樂街88號地下

