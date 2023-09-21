拍拖好去處2023｜情侶閏蜜打卡 $20影韓式人生四格、山頂探索之旅

拍拖好去處2023推薦5個必去地方！臨近中秋假期，跟另一半到哪些約會？長洲、坪洲一日遊，還是大型商場，相信不少人都對「去到悶」了，加上香港近期天氣都不太穩定。《01女生》編輯精選了5大拍拖好去處地點，既新鮮又能滿足女生愛打卡的要求，有興趣的就繼續看下去啦！



5大「拍拖好去處」動靜皆宜！下雨天都絕不打亂約會計劃

拍拖好去處2023推薦 1. 快圖美 FOTOMAX 始創中心店

快圖美 FOTOMAX 始創中心店

分店電話：2398 7122

地址：旺角彌敦道750號始創中心2樓250 A-250B 號舖



韓國近年興起的人生四格貼紙相（인생네컷），自拍館越來越盛行，每次可容納1至3人，提供直式四格和大四格的拍攝設計，並有彩色或黑白濾鏡的選擇。FOTOMAX都緊貼潮流於始創中心店開設了人生四格自拍館，只需$20即可拍攝乙次！另外，店舖亦加入4R沖灑原筒菲林服務，非常適合閨蜜和情侶一起拍攝使用。

拍拖好去處2023推薦 1. 快圖美 FOTOMAX 始創中心店 (官方提供)

拍拖好去處2023推薦 1. 快圖美 FOTOMAX 始創中心店 (官方提供)

拍拖好去處2023推薦 2. INK Cafe煙花派對

購買方法：KKDAY

INK Cafe煙花派對

電話：3500 5881

地址：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓

查詢網頁：inkcafe.com.hk



INK Cafe 將於10月1日當晚推出煙花派對，場內還設有DJ Beto駐場表演，現場音樂將會熱播不停，連同海浪聲伴隨下，一邊與朋友家人觀賞璀璨煙花， 一邊舉杯歡呼享用滋味美食。派對門票有：進場門票每位HK$680，當中包括2杯飲品及美食；及座位門票連香檳套餐HK$3,600，可供2人至4人享用。

拍拖好去處2023推薦 2. INK Cafe煙花派對 (官方提供)

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拍拖好去處2023推薦 3. 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

購買方法：01空間

Walt’s Cafe

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

時間：2023年7月3日起至9月30日

訂座電話：3510 6000



下午茶是不少人的首選，團隊別出心裁，製作出4款鹹點及6款甜點。既可以享用到美味食物，餐廳內又有不少地方可以打卡，一邊享受美食一邊欣賞美景！中秋假日不妨跟另一半到迪士尼樂園酒店享用下午茶。

拍拖好去處2023推薦 3. 香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶 (官方提供)

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拍拖好去處2023推薦 4. 山頂 Go Museum | Cyber X 3.0 Space Revolution

購買方法：01空間｜Klook｜KKDAY

山頂 Go Museum

地址：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201

時間：2023年9月2日起至10月8日

開放時間：星期一至四: 11:00am - 6:30pm (最後入場時間 6:00pm)；星期五至日及公眾假期: 11:00am - 8:00pm (最後入場時間 7:30pm)



GO Museum新主題 「Cyber X 3.0 Space Revolution」讓參觀者踏入星際沉浸式體驗旅程，進行一場神秘而奇妙的太空探索之旅。Cyber X團隊重新打造和演進Cyber X的3.0版本，呈現全新的星際沉浸式體驗之旅。透過手機鏡頭，您將捕捉到無限的光影空間，並能在這個旅程中紀錄難忘的時刻。

拍拖好去處2023推薦 4. 山頂 Go Museum | Cyber X 3.0 Space Revolution (官方提供)

拍拖好去處2023推薦 5. Clockenflap 2023 音樂節

Clockenflap

地址：中環海濱長廊

時間：2023年12月1日起至12月3日



Clockenflap戶外音樂及藝術節即將在今年12月1至3日再度於中環海濱舉辦，首輪嘉賓陣容公佈，同時門票也正式開售。除了來自中國、美國、英國等國的熱門歌手和樂團外，日本超人氣二人組合Yoasobi將首次來港演出，吸引大量歌迷湧入購票網站搶飛。