白色情人節最佳表白時機！下午3至4點成功率增80％+內衣褲幸運色

今（14）日是白色情人節，許多情侶會共同慶祝節日，也有單身族選在今天衝一波告白。專家分享「白色情人節最佳告白時機」，成功率會提升80％，建議大家可以選擇這個時間點告白。



根據《三立新聞網》報導，台灣豊寓島嶼風水顧問高宏寓透露，「白色情人節適逢男生回禮給女生的日子，最佳告白時機為下午3點10分到4點，成功率會提升80％，建議慎選時機，提高成功率」。

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高宏寓提供農民曆最佳的告白五個時段，包含：「已時09：10-10：00、午時11：10-12：50、申時15：10-16：00、酉時17：10-18：00、戌時19：10-20：00」。

高宏寓說，五個時段中，又以申時15：10-16：00為最佳時機，可掌握機會邀約下午茶、SPA舒壓按摩、泡溫泉、點精油香氛製造氣氛、送療癒小物、或是送夢幻紫羅蘭、鬱金香、山茶花放在辦公桌右側都是不錯的選擇，或是找個網美牆想像自己在國外的愜意感。

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另他也分享當天內衣褲的幸運色，男生為皇家藍／雅痞灰／健身白；女生，亞麻黑／玫瑰粉粉柑橘。高宏寓說，其實現代人觀念較為開放，交往不必過於拘謹，愛就大聲說出來，但要留意禮節與適當距離，至於民俗上的強運方式，則可供參考。畢竟時代不同，太多出人意料之事，像內在美部分，近日似乎也有人流行不穿，他也提醒大家，「千萬不要觸法為上」。

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