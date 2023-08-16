七夕情人節男朋友最想收到的禮物！8大實用提案：運動外套、皮帶

七夕情人節即將來到！下星期二（22/8）就是一年一度的七夕，這個中式情人節同樣是甜蜜非常的節日，不妨為男朋友送上小小驚喜，為感情升溫！《01女生》就為大家集合了多款不同類型的情人節禮物，包括音響、鬚刨、銀包、男士護膚品等等﹐不論男朋友是哪種個性的，都能為選出最合心意的七夕情人節禮物！



七夕情人節男朋友禮物推介1. Derek Rose Finley 2 zipped cashmere sweater $ 4,954

購買方法：Mytheresa

作為貼心女朋友的你，不妨為他送一件外套，夏天進出冷氣地方，到了冬天也能穿！這款Derek Rose海軍藍連帽外套，採用純12號羊絨紗線編織而成，版型修身，下擺和袖口都採用羅紋﹐設計好看！而且外套顏色是海軍藍，顏色百搭易襯，最適合不愛配搭的男生！

現在Mytheresa正進行限時減價優惠，購買指定貨品於結帳時輸入指定優惠碼，即可享額外優惠！買指定產品滿HK$8,000，輸入【QIXI150】即減HK$1,500；滿HK$12,000，輸入【QIXI250】即減HK$2,500。優惠難得，大家可以在選購男朋友禮物時，為家人也挑選一下！

七夕情人節男朋友禮物推介1. Derek Rose Finley 2 zipped cashmere sweater $ 4,954（Mytheresa）

七夕情人節男朋友禮物推介2. Our Legacy Leather belt $ 1,230

購買方法：Mytheresa

皮帶是幾乎是長居各大「男朋友最喜歡禮物」榜內，畢竟男生大多是喜歡實用的東西。這次七夕情人節不妨送上特別的一點的皮帶，這款Our Legacy的皮革皮帶，採用該品牌的經典廓形和定制材質製成，別具質感。這款寬2厘米的皮帶採用光滑的棕色皮革製成，配有厚實的銀色搭扣，以及微微復古的設計，很適合近年再度興起的復古熱潮！

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七夕情人節男朋友禮物推介2. Our Legacy Leather belt $ 1,230（Mytheresa）

七夕情人節男朋友禮物推介3. KLOWER PANDOR記憶之鑰香水 -1983 馥奇甄藏 50ml $449

購買方法：張梁記

為型男男朋友送上時尚的男神香氣！KLOWER PANDOR記憶之鑰香水，在台灣備受男星們喜愛，其中1983 馥奇甄藏，是一款很適合男士使用的木調香水，香味高冷沉穩，是一款很輕盈的草木香氣，很適合送給男朋友。

七夕情人節男朋友禮物推介3. KLOWER PANDOR記憶之鑰香水 -1983 馥奇甄藏 50ml（KLOWER PANDOR）

七夕情人節男朋友禮物推介4. Edwin Jagger 牛角質感設計電鍍手柄 傳統安全剃鬚刀 HK$399

購買方法：張梁記

剃鬚刀絕對是最適合送給男生的禮物！雖然現在大多是電動剃鬚刀，但沒有男士能拒絕別具質感的傳統剃鬚刀，Edwin Jagger最經典復古的傳統安全剃鬚刀，刀片比一般即棄或吉列刀片更貼面，鬚根不留，且採用更換刀片式設計，清潔衛生。此外，手柄全以電鍍設計，防生鏽非常耐用，是長期熱銷產品！這款剃鬚刀還是附上精美禮盒，最適合當作禮物送給男朋友！

七夕情人節男朋友禮物推介4. Edwin Jagger 牛角質感設計電鍍手柄 傳統安全剃鬚刀 HK$399

七夕情人節男朋友禮物推介5. adidas 運動外套 $607（原價$759）

購買方法：adidas官網

如果男朋友是喜歡運動的話，不妨為他送上運動服飾！adidas除了一系列的運動鞋很受歡迎外，運動服飾亦是不能錯過，其中這款運動外套，採用 WIND.RDY防風科技，有助抵擋風雨，備有連帽和可以把手機和鑰匙通通收納的拉鍊口袋，好看又實用。

而且adidas官網近日推出的「Sale On Sale」，由即日至2023年8月21日！優惠活動期間，過千對鞋款及運動服飾進行折扣優惠，低至5折！此外，凡購買指定正價及減價鞋款2對即享額外8折；購買3件或以上則可額外再享75折優惠，優惠非常划算！在為男朋友選購禮物同時，不妨也為自己挑選，可以當作是情侶裝！

七夕情人節男朋友禮物推介5. adidas 運動外套 $607（原價$759）（adidas）

adidas官網波鞋減價！$149起入手人氣款：顯瘦顯高小白鞋、百搭款

七夕情人節男朋友禮物推介6. Michael Kors Hudson Leather Billfold Wallet HK$1,900

購買方法：Michael Kors官網

銀包是實用禮物選擇之一，Michael Kors的這款雙折銀包，100%皮革製造，更耐用，而銀包內部空間充足，備有多個隔層，可容納多張鈔票、卡片、便條和收據。而且採用紋理皮革製成，配有拋光五金配件，外觀時尚又耐看。

七夕情人節男朋友禮物推介6. Michael Kors Hudson Leather Billfold Wallet HK$1,900（Michael Kors）

七夕情人節男朋友禮物推介7. Aēsop限定見守者禮盒 HK$820

男女都適用的護膚品牌Aēsop，特意推出了限定見守者禮盒，禮盒包括：含豐富潤膚保濕成分，散發柑橘木質草本香調的「賦活芳香護手霜」擁有細緻泡沫的「玫瑰的名字身體潔膚露」以及蘊含澳洲胡桃籽和甜杏仁油，可提供芳香深度保濕的「滋潤芳香身體乳霜」，為男朋友送上最貼心呵護。

七夕情人節男朋友禮物推介7. Aēsop限定見守者禮盒 HK$820（Aēsop）

七夕情人節男朋友禮物推介8. LEGO® Technic™ Yamaha MT-10 SP盒組 $1,629

為充滿童心或喜愛鐵騎的男朋友送上LEGO作為禮物，就最合適不過！LEGO這款模型以以1,478塊LEGO顆粒完美重塑電單車的風馳電掣，多項細節呈現出電單車複雜的結構，包括變速鼓、變速箱撥叉、換擋環及棘輪鼓。讓男朋友親手組裝，定必是最貼心的驚喜禮物！