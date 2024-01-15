情人節花束2024｜7大送花浪漫推薦！款式精緻為她送上浪漫驚喜

情人節花束推薦2024｜不少人都會在情人節前一兩月訂購花束，以免臨急抱佛腳。對於愛好浪漫的女生而言，花束是最佳的示愛語言，不用直接開口表達，已能感受和想像到對方的心意，再配搭貼心的情人節禮物，頓時倍添戀愛的氛圍。相較傳統花束，現時的包裝和紮法更多變，讓送花這件事不再老土，以下精選香港7間人氣花店，款式優雅時尚，讓人心情也變美好。



情人節花束推薦1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE Yolette HK$1,680

充滿法式浪漫的agnès b.，相信無人不知，所推出的花籃都散發優雅夢幻的氛圍。整個花束色調柔和，運用多種深淺色花朵，拼湊出層次感覺，配襯尤加利葉和BB草，營造出空氣感，為花束帶來優雅細緻感覺。花籃設有手提帶設計，大為提升攜帶的便利感覺。

情人節花束推薦1. agnès b. CAFÉ & FLEURISTE Yolette (agnès b. CAFÉ & FLEURISTE官網)

情人節花束推薦2. BLOOMS & BLOSSOMS Dolce Parfait Small HK$1,480

不少名人及網紅都喜愛這家花店，包括倪晨曦和Sue Chang等，憑著特色包裝，讓收花變得日常和悠閒。最受歡迎的為花籃款式，方便易攜、設計藝術，搭以偏紅調的花束，華麗得來洋溢少女氣息。花束加入復古玫瑰和蘭花等，提升擺放花束的觀賞期。

情人節花束推薦2. BLOOMS & BLOSSOMS Dolce Parfait Small (BLOOMS & BLOSSOMS官網)

不少名人及網紅都喜愛BLOOMS & BLOSSOMS。(IG@suechangg & misselvani)

情人節花束推薦3. THE FLORISTRY Archangel Flower Bouquet HK$985

曾獲得本地多個獎項和媒體報道的THE FLORISTRY，喜歡將情感故事投放於花束內，帶來浪漫的氛圍。情人節當然不少得玫瑰，這款花束還結合果實，襯搭不同形狀的葉子，看來充滿飄逸和層次。花束色調偏暗，不會過於高調，適合成熟型格的女生。

情人節花束推薦3. THE FLORISTRY Archangel Flower Bouquet (THE FLORISTRY官網)

情人節花束推薦4. LEJARDIN FLORIST Blooming Love HK$1,180

相較傳統的半球形紮法，這間花店傾向不規則，利用花朵的大小和高低擺放，締造出輕盈的層次感覺，花束看來也更大。這款結合粉嫩色調的玫瑰、小百合、藍風鈴和洋桔梗等，打造出浪漫甜美的花園，予人溫韾舒適的感覺，適合溫婉知性的女生。

情人節花束推薦4. LEJARDIN FLORIST Blooming Love (LEJARDIN FLORIST官網)

情人節花束推薦5. ELLERMANN Joy in Crimson HK$1,580

ELLERMANN的花束予人對稱輪廓，但兩邊卻有不同質感。這款花束以玫瑰為題，以不同高度及深淺色，締造舒適的層次魅力，同時配搭帶紅調的葉子，增加整體和諧感，飄逸著戀愛的熾熱感覺。它亦帶典雅的復古感，感覺優雅知性。

情人節花束推薦5. ELLERMANN Joy in Crimson (ELLERMANN官網)

情人節花束推薦6. M FLORIST Meadow Breeze 大花束 HK$1,980

若然喜歡陽光活力的感覺，可以考慮這款花束，有著多款花種，包括向日葵、蝴蝶小牡丹，以及較珍貴的鬱金香及馬蹄蘭，以滿滿朝氣帶來春日氣息。花束款式特別，加上充滿空氣感的設計，看來非常豐富和療癒，相信收到的人也能感受到很多正能量。

情人節花束推薦6. M FLORIST Meadow Breeze 大花束 ( M FLORIST官網)

情人節花束推薦7. SOLOMON BLOEMEN The Timeless Chic Bouquet HK$3,200

相信喜歡花藝的人，都會認識創辦人梁靈剛（Solomon），自小已經浸淫在花花世界中，對花有著深入瞭解。這款花束感覺充滿熱情澎湃，簡單利用紅玫瑰為基礎，再搭熱情的紅掌，旁邊加上白色蝴蝶蘭，以平衡激烈的色調，並讓整體多了一分克制，彷如一不小心便會將全數愛意傾倒出來。