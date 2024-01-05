情人節禮物2024｜珠寶首飾7大推薦！$6000內入手Bvlgari、Cartier

情人節禮物推薦2024｜情人節禮物多數都較貴重，藉此傳遞自己的愛意。大部分女生都對珠寶無抵抗力，同時珠寶亦寓意珍貴永恆，故作為禮物的話，是個不錯的選擇。無論互送給女朋友、男朋友或自用，以下精選7大首飾珠寶，不僅款式較高級細緻，而價錢均在6,000港元內，非常值得入手！



情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦1. Bvlgari The Children Necklace HK$5,900

若想送給對方一個驚喜，非常推薦這款Bvlgari頸鏈，設計沿用經典B.zero1吊墜，相較該系列的價格，算是平了一大截，僅在選材上有所不同。吊墜外形像個精緻的滑輪，襯搭窩釘設計，帶有中性型格魅力，而且銀色亦能展現優雅感覺。

頸鏈背後也帶重大意義，為與救助兒童基金會（Save the Children）合作15周年推出的款式，銀鏈繫有救助兒童基金會的金屬標誌，而且每賣出一條，Bvlgari都會向基金會捐出95歐元，將愛傳遞社區。

Anne Hatherway日前為這個慈善系列拍攝廣告。(IG@bulgari)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦1. Bvlgari The Children Necklace (Bvlgari官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦2. Cartier Trinity Bracelet HK$5,850

不少女生都愛穿戴手繩，為造型添個性之餘，亦顯悠閒和親切感覺。Cartier巧妙地將金色、銀色和玫瑰金組合，以疊戴方式作設計，並將黑繩穿過圈內，於旁邊綁結，盡顯簡約層次美。手帶不算高調，同時散發細緻感覺，適合襯搭任何造型，增添高級感覺。

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦2. Cartier Trinity Bracelet (Cartier官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦3. Damiani Le Perle 白金多鑽珍珠耳環 HK$5,200起

簡約設計更顯出細緻感，因此每個製作工序都不能馬虎。像是Damiani的珍珠耳環，在圓潤光澤的珍珠上，簡潔綴以4爪鑽石，色調柔和及和諧，散發典雅的貴族氛圍。珍珠上微亮澤感覺，再加上閃耀鑽石，締造出高級魅力，可襯搭不同的造型，亦非常迎合時下流行的quiet luxury風格。

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦3. Damiani Le Perle 白金多鑽珍珠耳環 (Damiani官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦4. Qeelin Wulu Sautoir 18K玫瑰金手鏈 HK$6,000

Qeelin最為人熟知的設計，相信便是帶有東方傳統魅力的葫蘆圖騰Wulu，連品牌大使允兒也喜歡。這款手帶有著多個小型葫蘆圖騰，以白色及鑽石鏤空的梅花間竹設計，展現出少女的活力感，至搭襯18K玫瑰金，散發高雅魅力。

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦4. Qeelin Wulu Sautoir 18K玫瑰金手鏈 (Qeelin官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦5. BUCCELLATI Blossoms 鑽石耳環 HK$5,600

品牌的首個純銀珠寶系列，以繁花似錦的大自然為靈感，將純銀打造成梔子花的外形，上鑲數顆彩鑽，具備特色得來，展現出閃爍優雅的魅力。耳環造型偏大，適合簡潔的造型，或是將頭髮梳後，也能顯出精神活力感覺。

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦5. BUCCELLATI Blossoms 鑽石耳環 (BUCCELLATI官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦6. GUCCI Icon Ring in Yellow Gold HK$5,700

近年不少人都愛以戒指造型，以不同款式締造層次，為整體增添時尚感覺。Gucci戒指以白色氧化鋯石為主，上面雕刻著標誌性的GG圖案，兩側亦飾以金邊，營造出低調的對比效果。戒指帶有復古魅力，適合喜歡古著或街頭悠閒風格的女生。

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦6. GUCCI Icon Ring in Yellow Gold (GUCCI官網)

情人節禮物｜$6000內首飾珠寶推薦7. Dior Mimirose 耳環 HK$4,700

這個系列是為慶祝Dior珠寶20周年而誕生，設計注入Mimioui及Rose des vents系列，簡潔得來帶簡潔精緻感覺。耳環以鑽石為主軸，周圍綴以金色小點，看來就像朵小花，小巧可愛，可以襯搭各種造型。