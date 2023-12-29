情人節禮物$3000內名牌首飾推薦！Hermès可作情侶款、金器更保值

情人節禮物推薦｜每逢年頭年末，都有連串浪漫節日，讓人沉醉於溫暖幸福的氛圍。距離情人節不遠，無論買禮物給情人、家人、好姊妹或自己，都別具意義。而鑽飾更是百搭之選，可襯搭不同風格，而且非常耐用，即便過了一段時間，依然能夠拿出來穿戴，更象徵永恆和愛意，是個送禮的不二之選。以下推薦10款名牌首飾，不僅造型體面，價錢均不過3,000港元，大家不妨自行或給情人參考。



情人節首飾禮物推薦1. Hermès Glenan Double Your Jean Bracelet HK$3,000

若然喜歡款式簡約的情侶款，這款手帶或是不錯的選擇，就這樣看到橙色的盒子，已經充滿驚喜感。手帶以牛仔布織成，並利用格紋編織，打造出悠閒時尚感，配襯獨特的金扣，散發高級優雅魅力。相較單圈，個人較喜歡雙圈設計，看來更有層次和設計品味。

情人節首飾禮物推薦1. Hermès Glenan Double Your Jean Bracelet (Hermès官網)

情人節首飾禮物推薦2. TSL謝瑞麟 KUHASHI 細萃18K玫瑰色黃金手鐲 HK$2,214（原價HK$3,690)

由日本設計珠寶品牌KUHASHI打造的系列，以富士山為靈感，將兩條相連的手鏈，透過不同波浪形及製法，比喻從靜岡縣和山梨縣眺望富士山的風貌，並糅合設計出全新的平衡美學。手鏈款式較幼，卻展現出別緻的活力感，非常適合喜歡精緻感的女生。

情人節首飾禮物推薦2. TSL謝瑞麟 KUHASHI 細萃18K玫瑰色黃金手鐲 (TSL謝瑞麟官網)

情人節首飾禮物推薦3. Swarovski Dragon & Phoenix 龍爪鏈墜 HK$1,450

適逢龍年，Swarovski特別推出「龍與鳳」鏈墜，以可愛的設計方式，展示出精緻奢華的氛圍。鏈墜強面有力的龍爪，緊緊抓住鑲滿水晶的幸運硬幣，除了滿滿的好寓意，亦充滿高級感覺。鏈墜中晶是顆會舞動的Swarovski鋯石，讓整體更為閃爍。

情人節首飾禮物推薦3. Swarovski Dragon & Phoenix 龍爪鏈墜 (Swarovski官網)

情人節首飾禮物推薦4. apm MONACO 愛心可調節頸鏈 HK$870

若不太清楚對方喜好，保守的心形款式都不錯，還可以趁機表露心聲。頸鏈以純銀手工製作，配搭圓形和心形的筍色氧化鋯石，看來優雅大方。採用可調節長度設計，可以調出合適的位置，並搭其他頸鏈作多層次穿戴。

情人節首飾禮物推薦4. apm MONACO 愛心可調節頸鏈 (apm MONACO官網)

情人節首飾禮物推薦5. Moni Jewellery 925純銀菱形Dancing Stone耳環 HK$680

曾在這裡買過一對Dancing Stone耳環，每次戴出街都能吸引朋友們注意和稱讚，而且價錢較為親民，有著華麗的感覺。因此這次都推薦品牌的Dancing Stone系列，耳環以菱形玫瑰金屬為外形，中間綴以Dancing Stone，看來就像飄浮般，隨著身體搖擺而舞動，展示出更閃爍的效果。

情人節首飾禮物推薦5. Moni Jewellery 925純銀菱形Dancing Stone耳環 (Moni Jewellery官網)

情人節首飾禮物推薦6. Gucci Double G Flower Ring HK$3,000

購買方法：Gucci

近年流行復古感重的飾品，因此如果對方是位時尚迷，Gucci戒指環以玫瑰金襯雙G標誌，打造典雅感覺，而主角則是貼有標誌的珍珠，周邊綴滿圓形粉色閃石，看來就像可愛的花朵，充滿甜美少女感。戒指款式百搭，無論華麗、復古、少女或悠閒風都能配搭，非常實用。

情人節首飾禮物推薦6. Gucci Double G Flower Ring (Gucci官網)

情人節首飾禮物推薦7. 周生生 生生有囍「花卉篇」999.9黃金戒指 HK$2,855

首飾除了精緻，還可同時選擇保值。周生生戒指以999.9黃金打造，五瓣花其中的兩片，特別改為葉子，以展現出不一樣的時尚感，同時看來更有精細感覺。戒指相較傳統款，使用可調節的戒環，方便戴在不同的手指上，亦避免尺碼不合適的問題。

情人節首飾禮物推薦7. 周生生 生生有囍「花卉篇」999.9黃金戒指 (周生生官網)

情人節首飾禮物推薦8. Les Néréides Flower Bouquet and Round Stone Bangle Bracelet HK$2,066

擁有43年歷史的法國品牌，風格傾向可愛、甜美和優雅，充滿法式浪漫。這款手鐲亦不例外，以不同燦爛盛放的花束，糅合柔和色調，展現出優美的少女感，散發自然美態。手鐲以手工製作，容易配戴和襯搭，非常適合甜美女生。

情人節首飾禮物推薦8. Les Néréides Flower Bouquet and Round Stone Bangle Bracelet (官網)

情人節首飾禮物推薦9. Valentino VLogo Signature Metal Bracelet HK$2,700

予人優雅女性感覺的Valentino，手鏈以品牌標誌作主要設計，配搭金屬鏈扣和吊牌，簡潔而有魅力。手鏈設有幾個扣位調節，末端亦有個小金屬牌，可隨手部擺動而飄逸，展現出優雅氛圍，細節感十足。

情人節首飾禮物推薦9. Valentino VLogo Signature Metal Bracelet (官網)

情人節首飾禮物推薦10. Dior DIO(R)EVOLUTION 戒指 HK$3,000

戒指設計典雅，以品牌名字為重點，襯搭充滿戀愛氣息的玫瑰金，散發浪漫魅力的氣場。戒指上鑲有粉紅色水晶，低調甜美得來，同時展現一點閃爍感覺，讓人感受到當中的奢華。戒指設計較幼，方便配襯更多戒指作造型。