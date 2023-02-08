情人節2023推介｜20+款預算5千告白首飾　$2300起入手Dior、Fendi

情人節2023推介首飾｜情人節將至，不知大家為情人準備了怎樣的驚喜和行程呢？無論作為情侶款、表白或自用，首飾都是個不錯選擇，既能從細節中看出心意，亦可透露個人品味，讓大家了解更深。《01女生》編輯為大家嚴選出20款首飾推介，價錢都不到5,000港元，大家不妨在預算內，向對方或自己表達愛意。



情人節2023推介首飾｜情人節將至，不知大家為情人準備了怎樣的驚喜和行程呢？(《她的私生活》劇照)

情人節2023推介首飾｜《01女生》編輯為大家嚴選出過20款首飾推介，價錢都不到5,000港元。(《愛的迫降》劇照)

對於收過最伏的首飾禮物，曾經得到一條完全不搭的項鏈，無論吊墜外形或鏈帶的粗幼長短，都不是自己常用風格。雖然感激對方，但後來幾乎沒戴過，只擺放在首飾盒作紀念。因此，挑選首飾禮物時，最緊要是投其所好，留意對方的習慣和風格，這樣才能準確地表達心意。

情人節2023推介首飾｜手鏈篇



相信一般個性溫文和低調的女生，都愛以手鏈作點綴，配搭衣袖，展示出若隱若現的奢華感，同時減少沉悶感覺。此外，相比粗鏈帶，幼身款較能顯出精緻感，而且傾向低調，適合甜美女生穿戴。

情人節2023推介首飾一：Dior Petit CD 雙環手鏈($3,900)：手鏈由兩條金屬鏈帶組成，其中一條設有品牌標誌，另一條則為創辦人最愛的星形符號，綴以白色水晶，展現出優雅感。(Dior官網)

情人節2023推介首飾二：Pandora 心形掛鎖雙飾牌吊飾手鏈套裝($1,796)：以簡單的心形鎖匙圖形，以及心形結圖案雕刻，簡單地表達出愛意，而心形鎖頭上的金色，亦能增添活力優雅感覺。(Pandora官網)

情人節2023推介首飾三：Valentino Vlogo Signature Bracelet in Metal and Swarovski Crystals($3,700)：以簡單的品牌標誌，上綴以華麗的閃石，簡約得來，亦顯細緻奢華。(Valentino官網)

情人節2023推介首飾｜頸鏈篇



若然愛穿大領口或一字領等凸顯鎖骨的上衣，可選擇以短身頸鏈增添個人特色，減少過份性感的感覺。由於項鏈的配戴位置較顯眼，亦不易會動，故若配襯不適合款式，照鏡時都會感不合心意，影響心情。這時可選簡約款式，一般服飾都能搭，是個較保險的禮物。

情人節2023推介首飾七：周生生V&A「Bless」18K紅色黃金鑽石心形花環頸鏈($4,200)：以簡單的心形符號和花環元素作主軸，上面鑲有白色心形貝母，盡顯華麗優雅感覺。(周生生官網)

情人節2023推介首飾八：Kate Spade Take Heart貝母愛心吊墜項鏈($900)：款式較為簡單易襯，綴以閃石圍邊，展現出優雅的魅力。(Kate Spade官網)

情人節2023推介首飾九：Swarovski Matrix 鏈墜($1,650)：心形吊墜將亮面及啞面質感結合，加上粗獷的顆粒感，締造出優雅活力的中性魅力，不論男女都適合配戴。品牌更找來男團Mirror成員Jeremy來演繹。(品牌提供)

情人節2023推介首飾｜戒指篇



由於手部經常活動，這時的戒指都會特別顯眼，吸引人將焦點集中在它身上。因此，除了簡約款式點綴，也可加入不同圖案，表達出不同意義。女生的手指一般較纖細，可以挑選幼身款式，視覺上增長手指，令雙手看來更好看。不過需注意的是，有的女生較愛玫瑰金色較顯白，有的則喜好銀色的優雅，因此建議選擇前，先留意對方的習慣。

情人節2023推介首飾十三：Gucci 雙G珍珠貝母戒指($3,300)：將品牌的雙G標誌結合花卉，展現出復古的清新感覺。戒指造工精細，展現出高級感覺。(Gucci官網)

情人節2023推介首飾十四：Fendi F Is Fendi Ring($2,290)：以優雅的玫瑰金色及粉色閃石，締造出少女感，加上品牌標誌及後方的小牌子，看來少女。戒指採用雙幼環設計，可減少顯粗的感覺。(Fendi官網)

情人節2023推介首飾十五：周大福「迪士尼經典」系列邦尼兔925銀戒指($520)：戒指以簡單兔耳設計，可愛得來亦易配襯，加上粉紅的點綴，讓整體更顯精神感覺。(品牌提供)

情人節2023推介首飾｜耳環篇



若然喜歡簡單潔淨感覺，不時都會梳起頭髮，不妨以耳環營造精緻感。較細小耳環可締造低調優雅感，墜吊款則有效修飾面形，提升注目度，兩者都是個不錯選擇。一般耳環都可配搭不同造型，非常百搭，對於款式選擇，都不需考慮太多，用於送禮十分方便。

情人節2023推介首飾十七：Les Néréides Faceted Glass and Vanilla Flower Clip-pn Earrings(約$1,060)：耳環綴以花朵設計，展現出復古優雅魅力，加上好看的色彩配搭和造工，營造出高級的氛圍。採用夾耳式設計，即使沒有耳洞的女生也可穿戴。(Les Néréides官網)