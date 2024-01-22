海外婚禮2024｜旅行結婚兼蜜月天堂馬爾代夫！10大超好評酒店推薦

【馬爾代夫酒店推薦｜馬爾代夫旅行結婚｜Honeymoon】提起旅行結婚兼Honeymoon勝地，首選一定是馬爾代夫 (Maldives)！擁有藍天白雲、水清沙幼、碧藍大海的世外桃源美景，加上各式各樣豪華酒店住宿，絕對值得列入人生Bucket list。《01女生》為大家精選介紹以下10間馬爾代夫人氣、超好評酒店推薦，當中包括水上Villa、水上屋、別墅住宿等，十分適合舉行婚禮兼度蜜月時入住！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



馬爾代夫酒店推介【1】馬爾代夫W酒店 (W Maldives)

Marriott 集團旗下豪華五星級私人島嶼度假村，融合W Hotel 時尚設計風格，加上碧綠海水和原始沙灘，不論是環境、酒店設備或是服務都有一定的保證。部分房間可以可直接通往海灘、珊瑚礁或海邊，讓你可以盡情探索，真正的遠離煩囂。女士們更可以在AWAY® Spa放鬆身心，享受按摩、草藥及面部護理等。另外，酒店亦設有4間餐廳和2間酒吧，供應海鮮、燒烤美食、雞尾酒等各式食物及飲料。

馬爾代夫W酒店 (W Maldives)

房價：人均HKD$3,913起（Fabulous水上單臥室別墅(特大床) - 有梳化床）

地址：Fesdu Island, 阿力甫環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 09110

交通：往機場所需時間約25分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【2】康斯坦茨哈拉維里酒店 ( Constance Halaveli )

想找一個與世隔絕又奢華的度假村，Constance Halaveli 可以說是一個不錯選擇。酒店位於馬爾代夫一個獨立小島上，設有水上飛機專享候機室、完善的健身中心和潛水設施等，而 SPA 中心更是選用法國護膚品牌Sisley產品為客人提供服務，部分Villa 亦設有小型私人泳池等。酒店餐廳更有國際美食、海鮮料理、風味小菜提供。

康斯坦茨哈拉維里酒店 ( Constance Halaveli )

房價：人均HKD$3,884起（水上別墅 - 有私人泳池）

地址：Alifu Alifu Atoll Halaveli, 阿力甫環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 9130

交通：馬累機場搭乘水上飛機約25分鐘抵達島嶼

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【3】Grand Park Kodhipparu Maldives

喜愛潛水的你，必須要來這間Grand Park Kodhipparu Maldives！酒店位於北馬列環礁，擁有很多色彩繽紛的珊瑚礁和海洋生物，而酒店亦有提供專業潛水課程，讓你安心又放心地體驗。120間別墅之中，其中65間擁有私人泳池，不想外出的話，亦可留在酒店享受兩人世界。酒店共設有3 間餐廳以及無邊際泳池酒吧，可以一邊品嚐美食，一邊享受豐富美食。

Grand Park Kodhipparu Maldives

房價：人均HKD$2,095.5起（海洋水上別墅）

地址：North Male Atoll, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 8470

交通：往機場所需時間約20分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【4】胡拉瓦爾西島度假村 (Hurawalhi Island Resort)

即使你未聽過酒店名稱，都一定聽閒過世上最大的全玻璃水底餐廳 (5.8 Undersea Restaurant)，這正正是酒店賣點之一。Hurawalhi Island Resort 位於拉維亞尼群島環礁潛水點的正中間，大家在潛水時都可經常見到海龜、鯨鯊、海豚等。度假村共設有90間別墅，亦有成人專屬的區域，因此吸引不少情侶、夫婦前來享受甜蜜時光。

胡拉瓦爾西島度假村 (Hurawalhi Island Resort)

房價：人均HKD$4,931起（海洋 Villa ）

地址：Lhaviyani Atoll, 拉黑比亞尼環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20187

交通：從馬列國際機場乘坐水上飛機約40分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【5】聖塔拉拉士富士水療度假村 (Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives)

想縮短交通時間，爭取時間休息的話，Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives會是個不錯選擇。因為距離機場只需要搭乘約15分鐘的快艇，真的可以大玩特玩。酒店提供SPA 服務，按摩、身體護理和臉部護理等一應俱全。另外，度假村設有池畔酒吧、餐廳等，提供國際美食。

聖塔拉拉士富士水療度假村 (Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives)

房價：人均HKD$1,907.5起（Lagoon Beach Villa with Swirl Pool）

地址：North Male' Atoll, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20225

交通：往機場所需時間約15分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【6】翡翠法魯福施水療度假村 (Emerald Faarufushi Resort & Spa)

如果喜歡水療的你，這間是必須去! Emerald Faarufushi Resort & Spa位於魯阿環礁，是當地 5 星級住宿，亦是「水療天堂」。因為擁有8間位處在樹林中的理療室，可以讓大家感受正宗泰國和巴厘島手法的按摩及理療服務。度假村以簡約線條、木質色系配搭為主要設計，再加上一望無際的印度洋景色，絕對是度假、蜜月及旅行結婚理想之地。

翡翠法魯福施水療度假村 (Emerald Faarufushi Resort & Spa)

房價：人均HKD$4,220.5起（海灘別墅(Beach Villa)）

地址：North Maalhosmadulu, 拉加環礁, 馬爾地夫群島, 馬爾地夫, 21012

交通：從馬列國際機場乘坐水上飛機約50分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【7】馬爾地夫薇莉島安納塔拉度假飯店（Anantara Veli Maldives Resort )

貴為當地高級水上度假村之一，距離Dhigufinolhu 海灘和Bodu Hurraa 海灘僅幾步之遙，十分方便。這間豪華度假村其中一大特色是設計用料上，都保留了傳統的椰子茅草屋頂及本土織物。除了可以從別墅直接進入湖中之外，大家都必須體驗在星空下和安靜地愛侶共晉晚餐。另外，度假村亦提供健康療養服務，由專人為你度身安排及跟進所有水療及療養行程，極為貼心。

馬爾地夫薇莉島安納塔拉度假飯店（Anantara Veli Maldives Resort )

房價：人均HKD$6785.5起（水上別墅(Over Water Villa)）

地址：Veligandu, 南馬累環礁, 馬爾地夫群島, 馬爾地夫, 08190

交通：從馬列國際機場乘坐快艇30分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【8】南阿里環礁麗世度假村 (LUX South Ari Atoll)

想再深入地體驗潛水的你，可以選擇LUX South Ari Atoll度假村，度假村設有PADI 潛水中心，並提供各種PADI 課程及裝備租借，讓你可以沉浸式地享受在世界級浮潛據點和豐富多樣的海洋生物接觸。另外，度假村擁有馬爾代夫最長海灘之一、頂級水療中心、7間餐廳及 6 間人氣酒吧，一次過滿足你多個願望。

南阿里環礁麗世度假村 (LUX South Ari Atoll)

房價：人均HKD$3074.5起（海灘別墅 (Beach Villa)）

地址：Dhidhoofinolhu, 南阿裏環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20033

交通：乘坐水上飛機約 30 分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【9】Sun Siyam Iru Veli- Premium All-Inclusive

如果不想安排行程，專心在酒店「耍廢」，可以選擇連鎖集團式管理的度假村。度假村位於達魯環礁，擁有水上Spa中心、酒吧、餐廳、健身中心及水上Spa中心，設備非常齊全。所有房間都十分寬敞，亦配有私人泳池，私隱度相當高，十分適合足不出戶，安心放假的你。

Sun Siyam Iru Veli- Premium All-Inclusive

房價：人均HKD$3,326起（海灘別墅- 帶私人泳池）

地址：South Nilandhe Atoll Maldives South Nilandhe Atoll Maldives, 達魯環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 13020

交通：乘坐水上飛機約 40 分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com

馬爾代夫酒店推介【10】馬爾代夫麗笙度假村 (Radisson Blu Resort Maldives)

度假村的水上屋排列成心形，確保住客可有獨特的海景視野及高度私隱性，亦因此曾獲「2020 年最浪漫的度假村」。度假村位於南阿里環礁，附近有Conrad Maldives、Lily Beach Maldives、LUX South Ari Atoll等度假村。想轉換幾間酒店的話，亦是十分方便。

馬爾代夫麗笙度假村 (Radisson Blu Resort Maldives)

房價：人均HKD$起（海灘別墅- 帶私人泳池）

地址：Huruelhi Island, South Ari Atoll, Maldives, 南阿裏環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20026

交通：從馬列國際機場乘坐水上飛機約30分鐘

立即搶先預訂 ：Agoda｜Trip.com