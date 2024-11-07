求婚鑽戒趨勢2025！四爪太普通？周大福兩爪鑲嵌綻放鑽石最強光芒

結婚一生人一次很重要，求婚當刻一句「Say Yes」亦值得紀念，想留下最珍貴一刻，求婚前都要做好準備。當中最需要花心思的，絕對是求婚戒指，大家又知不知道最新的求婚戒指趨勢呢？



求婚戒指趨勢焦點1：橄欖形兩爪鑲嵌

普遍來說，傳統戒指主石鑲嵌方法分為「四爪」及「六爪」，而踏入2025年，簡潔俐落的「兩爪設計」就成為最流行、最熱門的款式。周大福珠寶首創橄欖形的兩爪鑲嵌，配合獨特戒脾設計，呈現鑽石無與倫比的光芒。

求婚戒指趨勢焦點1：橄欖形兩爪鑲嵌 (陳葦慈 攝)

爪數差別大比拼！兩爪鑲嵌鑽石更大更閃

「兩爪」(左)、「四爪」(中)及「六爪」(右) 爪數大比拼 (陳葦慈 攝)

圖為各鑽戒主石的側面，「兩爪」(左)鑽戒顯石度為90 %；「四爪」(中)鑽戒顯石度為59%及「六爪」(右) 鑽戒顯石度為53% (陳葦慈 攝)

記者找來同為1卡、相同鑽石顏色等級類別的兩爪、四爪及六爪鑲嵌作為對比，如上圖所示，即使是同一卡數，一樣成色的鑽石，假如主石採用不同的鑲嵌方式，都會影響鑽石顯石度及閃爍程度。

「四爪」鑲嵌方式特點是四個金屬爪呈方形安置，視覺上令鑽石呈四方形，顯石度為59%；「六爪」鑲嵌方式可進一步突出鑽石的外型，但由於多出兩爪覆蓋鑽石表面，顯石度則為53%；而「橄欖形兩爪鑲嵌」特點在於無框鑲法設計，整體顯石度大幅提升至90%。當戴在手上時，可營造鑽石猶如漂浮空中的效果，無論正面或側面觀賞鑽石，都可完美呈現渾圓潤潔的形態。

求婚戒指趨勢焦點2：別具意義的鑽戒

周大福「敢愛系列」兩爪相伴鑽戒 (陳葦慈 攝)

戒指對於女性而言，不單是飾品，更多的是背後特定含義。求婚時男士為女士送上「求婚鑽戒」，當中包含一輩子對婚姻的忠誠及承諾，所以不少準新人在揀選求婚鑽戒時，設計意念及背後寓意更是考量之一。

周大福「敢愛系列」以橄欖樹為設計靈感，記載敢愛相伴而廝守一生的愛情，象徵永恒不變、堅定不移的承諾。當中的兩爪相伴鑽戒寓意「夫妻敢愛、相伴」，夫妻二人的愛綻放出璀璨光芒，如同求婚戒指主石般璀璨奪目。橄欖樹代表永恒浪漫，求婚戒指或結婚對戒上的爪托採用橄欖形設計，正正彰顯堅毅活力及矢志不移的愛情承諾。

求婚戒指趨勢焦點3：與結婚對戒疊戴

求婚戒指當中包含兩人甜蜜回憶之餘，亦是新身份的象徵，所以不少女生都喜歡將求婚戒指和結婚對戒疊戴，享受混搭Stacking的樂趣。

最經典百搭的搭配方法是，以排鑽線戒疊戴求婚戒指，兩者閃爍的光芒互相輝映，襯托出求婚戒指主鑽更為閃耀。

平日喜歡簡約俐落打扮的你，可以揀選周大福「敢愛系列」的求婚鑽戒，一隻齊集排鑽及主石設計，設計簡潔時尚，閃爍程度100分！

假如你和伴侶都是飾品控，可考慮每年結婚周年添購對戒作為紀念禮物。多樣的疊戴方式可營造出套戒效果，為穿搭加分之餘，亦可展現個人風格，演繹自我時尚。

戒圍怎麼量？3方法測出準確尺寸

想為另一半送上驚喜又擔心買錯尺寸，不妨參考以下3個簡單又實用的測量方法。

戒指測量方法1｜現有戒指測量法



最簡易又快捷的方法，就是拿另一半經常佩戴、尺寸合適的戒指，放在間尺上測量該戒指的內圈直徑。

戒指測量方法1｜現有戒指測量法 (陳葦慈 攝)

戒指測量方法2｜周長測量法



找一條沒有彈性的幼線，或者紙條，圍繞要佩戴戒指的手指最寬處一圈，再用筆在細線或紙條交疊處畫上記號，用間尺測量長度就可以得到周長，再對照戒圍對照表即可得知指圍。

戒指測量方法3｜工具測量法



最準確無誤方式一定是帶上另一半到周大福門市直接用專業的國際圍戒指圈測量，即可測出最適合的戒指內徑。