鑽石回收懶人包｜鑽戒可以賣？Diamond ICQ專家拆解鑽石買賣

【回收鑽石/賣鑽石/賣鑽戒】一些不再配戴的鑽石首飾，你會如何處置呢？閒時把它戴上的話，總有種說不出的不自在；若把它閒置，又會有點可惜。與其睹物思人，倒不如把這些「前度遺物」、「時代眼淚」進行回收，能夠現金套現之餘，亦能真正做到斷捨離。

近年，環保意識抬頭，永續時尚既是鑽石珠寶界的新趨勢，亦是時下人們消費指標。而鑽石回收、二手鑽石買賣亦能夠為物件賦予新生命，重新添上新價值。到底回收鑽石有何限制？需具備甚麼條件才可被回收？回收價值是如何估算？就讓鑽石回收專家Diamond ICQ為我們一一拆解當中的迷思！



甚麼是鑽石回收 ?

鑽石專家Diamond ICQ 保證收購任何天然鑽石珠寶 。(www.diamondicq.com)

大家或多底少都會聽過名牌手袋回收、名錶回收、名牌Trade In等，其實近年鑽石回收、鑽石買賣亦漸趨普遍。不論是閒置在家中、保險箱多時的鑽石飾物、前度送贈的鑽石戒指、故人之物捐助等，都帶到信譽良好的鑽石回收店進行回收，並作現金套現。

一般而言，香港回收鑽石途徑分別為大型國際性拍賣行、珠寶店及典押店，不過當中亦涉及手續費、回收價、鑽石克數、產品品牌等各種因素的考慮，最終賣家都未能成功如願出售鑽飾。

鑽石回收交易流程

一買一賣都需求講求信心保證，因此找到一間專業可靠、透明度高、服務優質的鑽石回收店，絕對可以無後顧之憂地出售鑽石。在鑽石業界有幾十年歷史的Diamond ICQ，秉承一個信念「我們願意買，源於有信心賣，亦知道可以賣多少」，幫助了不少人變現閒置物品，給予舊鑽飾第二生命。加上擁有透徹的鑽石知識、經驗豐富的專業寶石團隊、廣闊的人物脈絡及雄厚實力，能確保大家以最理想的價錢獲得最佳物品。

第一步：上傳物品照片、證書

可選擇預約於門市會面展示物品。或選擇網上報價，拍下鑽石珠寶照片，並上傳證書或分級報告，接著就可安排到店直接傾談交收事情。

第二步：等候報價

Diamond ICQ擁有GIA認證專家及合適儀器，可提供準確鑽石評估，能分辨人工及天然鑽石。專家審核物品圖片和證書後，將為鑽石珠寶和其他貴重物品提供最理想價格。

第三步：預約交收，即時現金過數

預約交收並完成簡易流程後，即時現金轉賬，即日完成交收。

5大影響回收價因素

所有天然鑽石，無論細石或大石，Diamond ICQ 都有興趣回收 (www.diamondicq.com)

大家在選擇鑽石時，一般會以「4C」作標準，即重量(Carat)、顏色(Color)、淨度(Clarity)及車工(Cut)。回收專家在回收鑽石時，除了參考國際權威的Rapaport每週鑽石價格列表了解國際標準鑽石報價、市場供求、潮流趨勢之外，「4C」亦是影響估價的一大準則。

「克拉」是量度鑽石重量的單位，一克拉等同0.2克。克拉重量越高，鑽石越大，意味價格越高。但注意重量不能決定質量。因此，需同時考慮鑽石形狀及其餘「3C」。

衆所周知，GIA鑽石等級區分為D（透明無色）到Z（淺黃色）。D色為最頂尖級別，不含任何色彩，極為稀有。因此，D、E及F色等級的鑽石價錢較高，而隨著等級下降，亦會影響鑽石價值。

至於淨度，即指鑽石中沒有瑕疵和內含物，如瘀痕、羽狀物、缺口等。如憑肉眼都可見雜質、瑕疵，價錢便會愈低。相反，鑽石越清晰、越完美，價值就越高。

一顆完美的鑽石，除了有先天優勝條件之外，亦需有後天精準切割打磨工藝配合，才可散發最美光芒。因此，如果鑽石切割比例過深或過淺，令光線未能有效地反射，都會令價值下跌。

天然鑽石 VS 人造鑽石

天然鑽石是最堅硬、最稀有天然礦物之一，而4C成為決定鑽石價值的主要因素。(www.diamondicq.com)

如果對於鑽石認識不深，加上缺乏專業儀器，大家單憑肉眼看上去，或會感覺天然鑽石和人造鑽石外觀非常接近，不過鑽石質素(4c)、稀有度、情感價值及價格就有極大區別。

天然鑽石是地球瑰寶，需要經歷億萬年的極端高溫高壓下形成，加上礦場產量有限，後期切割打磨工序困難，比黃金更為罕有。而實驗室培育鑽石不需經開採，只需通過技術來模仿天然鑽石生產環境，大約幾星期至數月就可以大量多產，價錢上較便宜。由於天然鑽石更為稀有，因此市場上不論是一手價值或回收價都比人工鑽石高。

國際權威性鑑定證明：GIA、IGI證書

購買鑽石時，除了注重真假和鑽石質素(4c)之外，亦需要有國際權威性認可去幫助鑑定證明，如：GIA、IGI證書。既能為消費者更清晰地提供鑽石4C資料之餘，亦可作為評估價值之參考，令鑽石估值更準確更透明。

GIA證書是由全球最具權威性的美國寶石學院發出之鑑定證書，其公正專業的測量鑑定了鑽石的品質、形狀、顏色、切工、淨度、克拉重量和比例，保證鑽石交易透明度和可信性。 在Diamond ICQ有專業的鑽石專家，可以即時鑑定鑽石的真假、質素和即時作出報價。

此外，世界頂級鑽石認證機構IGI鑽石報告，亦為鑽石進行全面評估，列出鑽石的質量、淨度、顏色等級、內含物和瑕疵位置分佈圖表，是公認值得可靠信賴的信息來源。

拆解奇難雜症！新手常見Q&A

沒有證書的鑽石可以賣嗎？如何自評鑽石是可回收？ 真鑽石不一定有證書，只要是真金真鑽石都可以回收。如具有證書、銷售單據，就更有助評估該顆鑽石價值。因此，沒有證書的真鑽石，都可帶到Diamond ICQ 陳列室和分店，讓專家們進行即時專業鑑定並進行回收。 如何計算出「最理想價格」，保證客人獲最高回報？ 一般而言，擁有GIA證書的鑽石回收價會較高。另外，鑽石回收店亦會跟據鑽石本身的質素、保養狀況及市場供求去作出報價，並以較吸引賣家的價錢收購。 回收後，除獲得現金外，可以再加錢換購更大鑽石或其他名貴珠寶？ 可以。近年Trade In情況極為普遍，不少人都希望以細石換大石，較多的做法是以一卡鑽石補上少量金錢，換兩卡鑽石，越換越大。 變賣鑽石珠寶需求將會持續上升？ 市場反應是十分樂觀，少至數十份的鑽戒，大至幾十卡的鑽石，甚至是紅寶石、藍寶石、綠寶石，珍珠和玉石等，都有上升趨勢，一整批要求回收亦頗為常見，絕對是有市有價。 鑽石是否永久保值？輕投資的話，建議如何入手？ 中古鑽石是一門不錯的投資，雖然全新和二手在價格上始終會有一定差距，但如果保養得宜，無論二手或三手都保留一定的價值。特別是一些傳統鑽飾品牌的中古貨品，有不少捧場客，需求甚甄，性價比相對高。

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