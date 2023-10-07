鑽石珠寶首飾入門挑選指南 附Hearts on Fire珠寶首飾5大配搭推薦

提及鑽石、珠寶首飾，不少女生都會聯想起象徵特別意義的鑽戒，又或者用來紀念生命中的重要時刻的首飾。其實鑽石珠寶並非只有大日子才大派用場，只要挑選得宜，它更能成為日常穿搭造型中不可或缺的點綴。



當入手鑽石珠寶時，除了要注意自己或送禮對象的尺寸，亦可以多留意不同材質混合的設計，例如是鑲嵌珍珠、金屬色系或感覺較隆重的鉑金鑽石。挑選好個人喜好後，就可以定立相應預算，而珠寶首飾會因應4個標準：克拉、顏色、淨度及車工而影響其定價。若果是初手入門的話，除了上手配戴、親眼衡量珠寶的視覺效果，感受它的折射與反射、七彩火光外，亦可以透過鑽石 4C 標準、證書認證等去確保品質。

入手鑽石珠寶要注意！（左：VELA Halo Ring With Diamond Band 右：VELA Halo Ring（Hearts on Fire））

了解到鑽石珠寶的美感與價值後，亦要考慮到個人風格、生活模式，就可以挑選出萬無一失的「唯一」：例如喜愛首飾、需要時常配戴珠寶的話，挑選經典、能夠互相疊搭的手鐲或耳環會較佳。而偏好極簡風格的女性，挑選細緻、低調的線戒更容易融入每天的穿搭當中。

入手珠寶首飾 對應場合配搭推薦

想入手鑽石珠寶首飾的話，Hearts on Fire 絕對是個盲買不錯之選。品牌以完美車工見稱，所有鑽石均獲得了美國寶石協會 (AGS) 的理想車工評級，每顆鑽石中都有標誌性的八道炙熱的白光與八顆飽滿的愛心圖騰。品牌採用淨度極高、無色和近乎無色的八面體鑽石原石晶體，配合完美車工下，視覺效果可見璀璨耀眼的彩虹光。若果還在困擾入手什麼款式的你，不妨參考以下不同場合對應的珠寶首飾配搭推薦吧！

鑽石珠寶並非只有大日子才大派用場，它亦是日常穿搭造型中不可或缺的點綴（FB@Hearts on Fire）

珠寶首飾配搭推薦：日常生活

想在日常穿搭當中增加亮點，展現更佳個人魅力的話，不妨挑選簡潔設計的的COPLEY系列，COPLEY系列主打鑽石手鐲，手鐲不會過於複雜又易搭配。手鐲以18K白金或黃金或玫瑰金製成，鐲上錯落有致地鑲嵌鑽石，不論單獨佩戴或混搭都可以。

珠寶首飾配搭推薦：日常生活 COPLEY DIAMOND BRACELET HK$50,700 (Hearts on Fire）

珠寶首飾配搭推薦：職場場合

現代女性所擔當的角色與責任日漸增多，不論是作為職場女性、半職母親或是全職母親，每位女生都默默在所屬的領域發光發亮。如此富多變性與獨特魅力的你，正正代表著力量與光芒的化身，完美對應VELA珠寶系列於初秋所推出全新作品。VELA系列重新定義「Show Your Love」，將羽毛的柔美曲線和輕盈流麗線條融入鑽飾之中，將優雅又兼具力量的女性力量注入設計，這般富故事性的作品不單可以彰顯你的個性，亦是認可自我能力與價值。

▼▼▼【按圖看更多】Hearts on Fire VELA系列▼▼▼

珠寶首飾配搭推薦：浪漫約會

浪漫約會中怎能少得中配飾，在舉手投足間助你捕捉對方的目光，讓你成為最備受注目的焦點。而AERIAL系列以大自然不同的形態作靈感，系列選擇豐富，由日常可用的耳骨夾、耳釘和爬耳式耳環、項鏈到較隆重的戒指都有，39款鑽飾均融入太陽、水和大地種子等自然元素，展現出別致又奧妙的流線美感。

AERIAL系列以大自然不同的形態作靈感(Hearts on Fire）

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珠寶首飾配搭推薦：派對聚會

派對玩樂最重視的當然是與愛人、家人或朋友的共聚一刻，想以配飾表達喜悦，又不會過於厚重而阻礙活動？相信ILLA系列能夠助你一臂，ILLA系列延續經典星狀珠寶 Illa 系列而生，由耳環、手鐲、手環、頸鏈到戒指全都有，最獨特是整個系列都以夜晚星空為靈感，將天上的恒河宇宙、繁星融入五芒星設計，展現出專屬你的光芒。

ILLA系列延續經典星狀珠寶 Illa 系列而生（Hearts on Fire）

▼▼▼【按圖看更多】Hearts on Fire ILLA系列▼▼▼

珠寶首飾配搭推薦：婚禮

婚禮作為女生的人生大事，基本上Hearts on Fire所有系列都可以滿足到，由奪目出眾的珠寶到精緻的疊戴鑽飾都有，風格款式跨度十足，既有破格精巧的款式，亦有展現創意變奏的簡約經典風格。

那怕是準新娘們最為注重的光澤與效果都不會出錯，透過它們的車工不單能夠平均反射鑽石 98% 的光線，他們用上100 倍的放大率，不單表達出鑽石理想的比例、對稱性及拋光程度，更呈現出亮麗的鑽石光芒。