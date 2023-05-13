萬元天然鑽與千元人造鑽肉眼分不清？3分別：這款較保值按年升3%

鑽石代表永恆，不少人都會送鑽石戒指表愛意，也有女生愛買鑽石耳環和鑽石手鍊，來送給自己，以享受當中的奢華。鑽石既可價值不菲，也能相當親民，近來掀起人造鑽石的熱潮，不僅看來清澈和閃爍，而且價錢比天然的更易負擔。這同時激起「天然鑽會否被取代？」的熱議，不過在天然鑽石協會（Natural Diamond Council）近日發表的報告中，便表示天然鑽價格按年平均增長3%，證明地位沒受動搖！



相較歷千萬年高溫和壓力下形成的天然鑽石，人造鑽石則是透過人工方式，短期內將碳分子聚合成「鑽石」，由於在成分結構、光學及物理特性方面一樣，因此它都屬於鑽石的類別。近年人造鑽石愈受歡迎，令人好奇其魅力之處，有外媒便引述多位專家分析，整理出人造鑽石的特點。

鑽石代表永恆，不少人都會送鑽石戒指表愛意，韓國女生李多海日前在拍攝婚照和婚禮時，戴Chaumet Josephine天然鑽冕，看來明艷照人。(Chaumet提供)

人造鑽石特點一：由細粒天然鑽石形成

根據國際寶石學院（GIA）北美主席Avi Levy表示，人造鑽石有兩個做法，包括模仿天然鑽石的形成，透過重型擠壓洐生高溫和高壓，讓碳分子形成鑽石；或利用化學氣相沉積法（CVD），讓碳粒子「建立」鑽石結構。

最特別的是，原來人造鑽石最初也是顆細小的天然鑽石，其後透過科學方法，將其結構變大。天然及人造鑽石品牌創辦人Bario Neal補充，兩種做法都需用一粒開採出來的細小鑽石作原料，而在製作人造鑽的過程中，或會夾雜天然鑽沒有的雜質。

圖中為由實驗室培育的人造鑽石。(IG@ours.diamond)

人造鑽石特點二：肉眼看跟天然鑽無大差別

由於分子結構相同，若擺放兩顆相同切割的天然鑽石和人造鑽石在面前，Levy表示肉眼幾乎不能分辨，「人造鑽石都是真鑽石，無論在科學、化學、物理和光學上，你只能透過複雜測試判別。」鑽石專家George Leifheit亦表示，兩者分別或只可放在極端放大鏡下才看到。

鑽石專家表示肉眼幾乎不能分辨天然及人造鑽石。(《色戒》劇照)

人造鑽石特點三：同等級卻較便宜？

一般鑽石會在清晰度、切割、卡數和顏石方面進行評級。雖然天然鑽石和人造鑽石同級，但Leifheit指出，人造鑽石會較便宜，平均低約兩至三成，「鑽石卡數愈高，價錢差距愈大。」

眾所周知，鑽石珍罕度高，故能夠大量生產的人造鑽石，同樣成為女生們喜愛的珠寶。筆者也曾收過約1卡的人造鑽石首飾作禮物，價錢約為數百港元，雖驟眼看似天然的，但切割度不一樣，閃爍程度始終有分別，所照射出的光芒，不及天然般精緻和耀眼，只可作日常時尚配飾。此外，天然和人造鑽石亦以下4個分別，大家選擇鑽石時，可以細心留意。

天然鑽石協會首席執行官David Kellie日前發表行業分析報告，表示天然鑽石價格按年增長3%。相反，每1.5卡的人造鑽石，在7年間價格則下跌74%。(freepik)

天然和人造鑽石分別一：證書

無論是天然或人造鑽石，都會擁有由GIA頒發的鑑定報告書，也會在鑽石的腰部刻上鐳射印記，以證明身分。不過，在人造鑽石的證書上，則需要加上「實驗室製作」（lab-created或lab-grown）的標籤，以作辦別。

天然和人造鑽石分別二：專業檢測儀器

天然鑽石協會首席執行官David Kellie日前發表行業分析報告，便提到分辨天然和人造鑽石的方法。他指出，所有人工合成鑽石均可通過專業檢測儀測試，「人造鑽石是從工廠反應堆製造，裡面智有特定的生產特徵和雜質，與天然鑽石的不同。」

天然和人造鑽石分別三：保值能力

由於人造鑽石可大量生產，而天然鑽石則是大自然之作，資源始終有限，在2005年已達開採的頂峰，其後逐年下降，過去16年的開採量更下降逾三成。隨著天然鑽石變罕見，價錢亦有所增長，以平衡需求量，Kellie表示，天然鑽石價格按年增長3%。相反，每1.5卡的人造鑽石，在7年間價格則下跌74%。