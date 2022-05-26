鑽石等級 | 一卡鑽石攻略：鑽石淨度、顏色等級分別及價錢

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石淨度、顏色等級分別及價錢你又知多少？西方有一個說法「鑽石是女性最好的朋友」，自古以來女士們都鑽石都比男性更為迷戀。西方遠古君王時代，不少西方國家都曾因鑽石發生衝突，君王的王冠都鑲嵌滿滿的鑽石，而且人倒們亦愛把鑽石鑲嵌在各種首飾上。由於古時鑽石已有愛情、地位、財富的象徵，因此眾人對鑽石都愛不釋手。

今時今日，在電視廣告上及大街大巷也會看到有關廣告推銷，既是奢侈品，又幾乎成為結婚必需品。不過大家對鑽石又有多少認識呢？鑽石是否愈大粒價值愈高呢？今天《01女生》記者為大家介紹有關鑽石的小知識，好讓大家了解更多，不再是盲目追求鑽石大小或閃爍度。



【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石是女性最好的朋友（《色·戒》電影截圖）

根據美國寶石學院（GIA）所劃分鑽石的潔淨程度訂出了11個等級；從高到低依次爲：FL（無暇級）--I3（內含級）。淨度等級越高，鑽石瑕疵越少，價值越高。鑽石是在極度高溫高壓下形成的，所以找到完全零瑕疵的鑽石極為罕見。在10倍放大鏡觀看鑽石含物的數量是根據鑽石的大小、可見度、類型、位置而訂出淨度等級。

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】美國寶石學院（GIA）所劃分鑽石的潔淨程度訂出了11個等級，淨度等級越高，鑽石瑕疵越少，價值越高。（GIA官網 截圖）

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石淨度等級

完美無瑕（FL）：鑽石完美無瑕鑽石，完零瑕疵，屬於收藏級別。



內無瑕（IF）：鑽石內部無任何瑕疵，表面或許有一點點瑕疵，重新拋光即可除去。



VVS1、VVS2，極輕微瑕（VVS）：瑕疵非常少，在專業的儀器下只能看到一點點瑕疵。



輕微內含級（VS1/VS2）：鑽石有非常微小的肉眼看不到的瑕疵，但可以在放大鏡下看到一些雜質和瑕疵。



微內含級（SI1/SI2）：鑽石有小瑕疵。其中SI1級鑽石通常肉眼不可見瑕疵，而SI2級鑽石瑕疵可能被肉眼觀察到。



重瑕疵级（I1/I2/I3）：鑽石容易看到小瑕疵，個別有明顯的解理和裂隙，一般不用在首飾上。由於鑽石在自然環境下形成所以沒有兩顆鑽石會具有完全相同類型、大小、位置的內含物。



【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石淨度等級（diamondregistry官網 截圖）

鑽石顏色等級

鑽石其實都有不少的顏色，並非所有鑽石都是無色的。一般鑽石都會略帶一點黃色調。越接近無色的鑽石，越為稀有。衡量鑽石顏色時，把每顆鑽石對照「比色石」來評估，並進行劃分顏色等級。按照美國寶石學院（GIA）的標準分級，由D（透明無色，即從Diamond的第一個字母開始）至Z（黃色）：DEF無色；GHIJ接近無色；KLM微黃；NOPQR略呈淡黃；STUVWXYZ淡黃。

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石顏色等級（joycolori官網 截圖）

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石挑選指南

其實D E F G H I級的鑽石的品質都是不錯。30分及以下鑽石可以選擇I-J色，50分-70分鑽石可對應挑選G-H色，1克拉及以上鑽石可選F以上色級。若果鑽石的切工較差，即使它有較高的顏色和淨度品級，看起來仍然黯淡。應首選3EX切工，如果預算不夠，也儘量不要低於VG。

此外，一卡鑽石具審美兼值收藏價值，價格是相對較高；70-80分鑽石價格通常只有同等級一卡鑽石的一半；50分鑽石價格比較符合工薪族的預算，也是主流購買方向；30分同樣是不錯選擇，價格便宜；當然最重要是看個人預算。

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石挑選指南（《色·戒》電影截圖）

【鑽石等級 | 鑽石顏色等級】鑽石價格行情