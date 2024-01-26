婚禮晚裝推薦2024｜淺色系婚禮晚裝超仙氣！Pre-wedding婚攝必備

【婚禮晚裝/晚裝推薦2024】大日子除了花盡心思選擇婚紗外，也別忽略晚裝重要性。選擇一件大方得體又適合的晚裝十分重要，可頓時提升新娘氣質。s.a.bridal 為大家介紹 2024 年最新淡色系晚裝款式，讓新娘可先從喜愛的顏色著手，穿出最耀目的風格。



婚禮晚裝推薦！4大必入淡色系婚禮晚裝

淡色系婚紗嬌柔淡泊，如同少女對愛情的隱約期盼。層層疊疊的輕紗彌漫，配以輕薄透明的面料，獨具層次和通透感，一襲淡雅氣息油然而生。即睇2024 年四款最新的淡色系晚裝推介!

婚禮晚裝推薦2024｜1. 藕紫色(Mauve)婚禮晚裝

藕紫唯美又淡雅，帶上一絲神秘及迷離。上身巧妙地把閃鑽與平口馬甲元素結合，完美展現新娘姿態，落肩紗袖流露著不經意的小性感，同時帶點隨性可愛。腰間配上不規則的層次網紗設計，在高貴的裙上營造出自然蓬鬆感，時刻散發優雅柔和魅力。

婚禮晚裝推薦2024｜1. 藕紫色(Mauve)婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜2. 夜幕藍色 ( Dusk Blue) 婚禮晚裝

夜幕藍色呈現一份悠然靜謐感覺，如無邊無際的夜空般清澈。漸變藍色為新娘帶來夢幻感覺，全裙以紗為主軸，腰間集中束起，配搭上閃石鑽飾，平衝高貴與溫柔。漸變紗裙將隨著新娘步伐，搖曳出不同的夜幕藍色調，迷人夢幻。

婚禮晚裝推薦2024｜2. 夜幕藍色 ( Dusk Blue) 婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜3. 裸粉色 (blush pink) 婚禮晚裝

一層滿佈花朵剌繡的薄紗，為裸粉色的平口晚裝增添了一絲隱約神秘感，不同大小的繡花若隱若現，帶輕柔淡雅感。花瓣蔓延全身，通透而柔和，如同森林走出來的花間仙子。

婚禮晚裝推薦2024｜3. 裸粉色 (blush pink) 婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜4. 朦朧玫瑰 (Veiled Rose) 婚禮晚裝

想增加透亮甜蜜感，嘗試玫瑰色系晚裝。這件晚裝以大裙擺為主，裙擺設計以朦朧玫瑰色的皺褶網紗，造出層次蓬鬆感覺，營造夢幻公主氣質。一出場，定能抓著場內的所有目光，全身散發靈動氣息，實現女生心中對童話故事公主的完美追求。

婚禮晚裝推薦2024｜4. 朦朧玫瑰 (Veiled Rose) 婚禮晚裝 (s.a.bridal )

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