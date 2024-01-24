婚禮形式2024｜籌備婚禮前必睇6大婚禮形式！傳統/戶外/半日婚禮

【結婚/婚禮形式2024】求婚之後，不少新人都會準備開始籌備婚禮，不過近年婚禮形式較多元化，除了傳統婚禮之外，亦有輕婚禮、戶外草地婚禮、半日婚禮等，形式越趨簡單，可見新人亦較傾向享受和親人之間的甜蜜溫馨時光。 新娘化妝師On Yi為大家分享6大婚禮形式種類及注意事項，準新人們不妨多作參考！



新人必知！6大婚禮形式

婚禮形式｜1.傳統婚禮

林奕匡(Phil)與前TVB節目主持Rikko結婚 (vcg.com)

傳統婚禮會做齊傳統習俗，會有至少兩套形式（中西式），行程會比較豐富，如敬酒、迎賓等。但因為時間頗長，朝早會較早開始直到夜晚，所以新人們都會比較疲倦，以及需要預早計劃場地、行程、人手等等，預算亦會較高一些。

婚禮形式｜2.半日婚禮

相對於傳統婚禮而言，半日婚禮可以較早完成整日婚禮行程。預算亦會比全日婚禮較少，但亦可以有齊中西結婚形式，但要注意行程需安排得非常精準，否則會影響下一個行程。

婚禮形式｜3.兩日婚禮

「兩日婚禮」是在疫情後出現，即是分開2日進行，一日邀請親朋戚友、一日邀請朋友。新人可以安排下午時間才開始進行婚禮，時間上較為充裕，氛圍會較為輕鬆。但注意一些服務需要重疊兩次費用，例如場地、攝影、化妝等。

婚禮形式｜4.海外婚禮

馬國明與湯洛雯日前於泰國蘇梅島圓婚 (IG@roxannetong)

海外婚禮可以令到整個氣氛較為開心、輕鬆，可以當作HONEYMOON蜜月旅行，以一個新身份和另一半去一個新地方體驗。不過要注意所選擇國家地域，預算或會比香港較低或更高，消費多少視乎選擇的日子。另外，亦有可能需要為親朋戚友準備機票、住宿等配套！

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婚禮形式｜5.戶外婚禮

香港户外證婚場地（香港瑰麗酒店）

近年較多新人都會選擇舉行戶外婚禮，如海旁、草地、主題樂園等，感覺較特別、熱鬧，亦可以加插一些特別的活動遊戲等。不過，要注意如果天氣、蚊叮蟲咬問題，不可控因素比較多。

婚禮形式｜6.註冊簽紙/ 簡單食飯慶祝

這是最簡單快捷，預算最低的婚禮形式，不需要太多準備功夫。最主要是四大長老、家人都一致同意，大家舒服開心就足夠！記得提前預約化妝、婚攝服務。

(資料來源: 新娘化妝師On Yi)

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