婚鞋推薦2024｜20大新娘結婚鞋推薦：Roger Vivier、小CK、Chloé

【婚鞋推薦2024／新娘結婚鞋】籌備婚禮前，又要準備拍攝婚紗照（Pre Wedding），又要四處試婚紗、試妝；要準備的工夫可不少！而準備拍攝婚紗照前，準新娘們更要準備拍攝風格，拍攝婚紗照時的法寶：拍攝小道具、輕婚紗、婚鞋等等都是必不可少的！還在考慮婚紗穿搭的話，不妨考慮以下《01女生》精選的婚鞋推薦吧！



想入手好物的話，今月NET-A-PORTER 更有精選早鳥優惠，千萬不要錯過超值入手機會。輸入精選早鳥優惠碼 SINGLES25，即享有低至75％ OFF！

婚鞋推薦2024：JIMMY CHOO Rali 75 蝴蝶結綴飾皮革拉菲草高跟鞋 HK$6,290

優惠價入手！

想要舒適、能夠對應不同場合的高跟鞋，Jimmy Choo 這款來自沙灘度假系列的 Rali 75 蝴蝶結綴飾皮革拉菲草高跟鞋會是個不錯之選。鞋身以以拉菲草和白色皮革製成，足面綴以蝴蝶結，不論是沙灘度假或是聚餐都能輕鬆應付。

婚鞋推薦2024：JIMMY CHOO Rali 75 蝴蝶結綴飾皮革拉菲草高跟鞋 HK$6,290（NET-A-PORTER）

婚鞋推薦2024：ALAÏA 皮革穆勒鞋 HK$10,680

即刻入手！

認為一般的高跟鞋造型有些悶騷？不妨選擇悉心製造、略有美感的鞋款造型，讓你的婚嫁造型變得更獨特！Alaïa 這款今年早春系列鞋款，以 40 年代風彩為靈感，鞋頭設三角挖剪加上曲線設計，整體極具美感。

婚鞋推薦2024：ALAÏA 皮革穆勒鞋 HK$10,680（NET-A-PORTER）

婚鞋推薦2024：DRIES VAN NOTEN 皮革瑪麗珍坡跟高跟鞋 HK$6,200

獨家發售！

Dries Van Noten 作為傳奇設計師團體「安特衛普六君子」之一，主打花卉以及前衛設計。雖然Dries Van Noten 今年突然宣佈暫別其一手打造的同名品牌，來年春夏巴黎男裝周更是他於個人品牌的告別作。想入手Dries Van Noten 的作品，除了經典的印花服飾，更可以入手具大膽設計元素的配件，這對個性瑪麗珍鞋，設有醒目方頭和 10.5 釐米的雕塑感坡跟，精緻與雕塑感兼備。

婚鞋推薦2024：DRIES VAN NOTEN 皮革瑪麗珍坡跟高跟鞋 HK$6,200（NET-A-PORTER）

婚鞋推薦2024：MANOLO BLAHNIK HANGISI LACE HK$‌11,245

想要展示完美的腳部線條，與膚色微近的高跟鞋就可以助你一臂。女星們大愛的MANOLO BLAHNIK，集優雅與精緻造工於一身，閃鑽方形水晶扣配上香檳色蕾絲細節，穿上後即能打造完美長腿！

婚鞋推薦2024：MANOLO BLAHNIK HANGISI LACE（Pink Champagne Lace Jewel Buckle Pumps） HK$‌11,245（MANOLO BLAHNIK）

婚鞋推薦2024：Chloé OLI HEELED SANDAL HK$9,050

Chloé 這款OLI 高跟鞋，以T型搭帶配以手工製作的箭形圖案點綴，再加上手工鑲嵌三角形、梯形和萊茵石玻璃飾珠，休閒中帶有華麗感，能夠點綴造型成為亮點。

婚鞋推薦2024：Chloé OLI HEELED SANDAL HK$9,050(Chloé)

婚鞋推薦2024：Repetto ROSE MARY JANES

源自法國巴黎的Repetto，將芭蕾舞鞋與MARY JANES 注入中跟鞋身，打造出變奏經典同時休閒感與優雅兼備，富有美感的ROSE MARY JANES。

婚鞋推薦2024：Repetto ROSE MARY JANES（Repetto）

婚鞋推薦2024：The Korner Krystal Flats HK$690

擔心入手婚鞋後只能派上短暫數次用場，浪費之餘又白費存放位置？The Korner 新推出的Wedding Season 中的兩著婚鞋，絹面鞋款加上可拆式水晶扣，配以舒適鞋墊以及2.5 cm 微鞋跟；奢華與日常兼備！

婚鞋推薦2024：The Korner Krystal Flats HK$690（The Korner）

婚鞋推薦2024：Maison Margiela Tabi Broken Mirror 芭蕾舞鞋 HK$9,550

無論是高個子女生，或是想在大婚趕急日子中追求舒適感，貼膚的平底鞋絕對是個好選擇。這款Tabi 分趾芭蕾舞鞋，全小牛皮配上碎鏡面飾面，時尚又優雅。

婚鞋推薦2024：Maison Margiela Tabi Broken Mirror 芭蕾舞鞋 HK$9,550（Maison Margiela）

婚鞋推薦2024：Sam Edelman HALIE BOW HEEL HK$2,000

喜愛誇張設計或想成為焦點的話，Sam Edelman 這款HALIE 蝴蝶結高跟鞋則是最佳選擇。由沉穩到華麗奪目銀色都有，配上3.8寸極高細鞋跟，完美展現你的纖細美腿！

婚鞋推薦2024： Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639

想在低調地不平凡的話，可以考慮入這款充滿細節感的寶石方釦跟鞋 ！亮麗的極光鞋面加上鑲鑽寶石方釦，走動時會隨著光線反射出色彩光芒，更為造型添上迷人感。而這款低調鞋款除了婚禮等重要場合之外，日常休閒裝扮亦可以輕鬆搭配，絕對不會浪費！

婚鞋推薦2024：Charles & Keith 寶石方釦跟鞋 混色 HK$639（Charles & Keith）

婚鞋推薦2024：THE KORNER Kedi Ribbon Heels HK$690

想要可愛與高貴兼備，這款香港製造的 Kedi Ribbon Heels，簡潔俐落，緞面物料加上尖頭鞋型，蝴蝶結可以拆換或自行配搭，輕鬆打造靈活多變的造型。

婚鞋推薦2024：THE KORNER Kedi Ribbon Heels HK$690（THE KORNER）

婚鞋推薦2024：RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS HK$11,700

RENÉ CAOVILLA在意大利創立於1928年，是世界上最古老的奢侈鞋履品牌之一，品質絕對經得起考驗。這對以裸膚色的真皮中跟鞋絕對是小個子女生的不二之選，鞋尖以網紗配以水晶閃鑽，透氣之餘又可以拉長身形比例。

婚鞋推薦2024： RENÉ CAOVILLA 85 STRASS EMBELLISHED MESH SLINGBACK HEELS HK$11,700（Lane Crawford）

婚鞋推薦2024：Sam Edelman BIANKA FEATHER SLINGBACK PUMP HK$1,600

誰說婚紗只有純白一色？近年不少女生都會穿上特別顏色的婚紗或禮服，想有一個完美搭配的話，就需要不同的婚鞋。 Sam Edelman這款秋冬登場的鞋款，沉穩色調加上玩味羽毛，時尚與展現真我兼備，輕鬆展現性感與佻皮個性，助你成為人群中的主角！

婚鞋推薦2024：JIMMY CHOO Avril HK$34,000

一提及JIMMY CHOO，絕對是每位女生心中的夢幻鞋款。品牌的經典水鑽婚鞋可說是世界知名，就連英國王室已故戴安娜王妃亦有收藏過百款JIMMY CHOO的鞋款。而這款Avril 從鞋尖到鞋跟都密貼著璀璨施華洛世奇水晶，穿上宛若童話公主與她的水晶鞋般，耀眼又夢幻。

婚鞋推薦2024： JIMMY CHOO Avril HK$34,000（ JIMMY CHOO）

婚鞋推薦2024：GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS HK$6,900

GIANVITO ROSSI 這款低跟鞋，以高筒羅馬涼鞋作靈感，正正利用線條交錯視覺，去營造出腿部修長效果，令整體鞋款造型更活潑百搭，除了當婚鞋，婚後派對穿上亦毫不突兀，十分合適喜愛實用性高，以及對腿部線條自信的女生！

婚鞋推薦2024： GIANVITO ROSSI ‘SYLVIE’ 70 NAPPA LEATHER SANDALS HK$6,900（Lane Crawford）

婚鞋推薦2024：JIMMY CHOO Amita Flowers 45 HK$ 8,590

想要一雙實朵又美觀的婚鞋，JIMMY CHOO這款花卉飾納帕革露跟高跟鞋，集齊方便行動、透氣與時尚等優點，舒適又亮眼。優雅彈力綁帶交結穿著配襯容易，結婚大日子外相信亦有它的位置！

婚鞋推薦2024：SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS HK$8,500

以皮革配以鞋頭標誌性方形閃石的低跟鞋，皮革更有微珠光的映射，低調地閃爍，就像結婚時的閃光燈，襯出一對新人主角的甜蜜。

婚鞋推薦2024：SERGIO ROSSI 60 STRASS EMBELLISHED BUCKLE LEATHER PUMPS HK$8,500（SERGIO ROSSI）

婚鞋推薦2024：Roger Vivier Flower Strass Pearl Buckle Pumps in Fabric HK$17,400

Roger Vivier這款Flower Strass，外型用上優雅的Sin高跟，能夠保持舒適度同時糅合都市時尚設計，鞋款以羊羔絨織物配以珍珠鑽扣，整體內儉而溫柔。

婚鞋推薦2024： Roger Vivier Flower Strass Pearl Buckle Pumps in Fabric HK$17,400（Roger Vivier）

婚鞋推薦2024：CROCS STOMP MARY JANE HK$798

不想一式一樣、拘謹地穿上高跟鞋，選擇增高款的鞋款亦是個不錯之選。今年的人氣鞋款「IT Shoes」必然是瑪莉珍鞋（Mary Jane），圓身配上厚底設計，經典又時尚。Crocs 將古典甜美與現代前衛結合，以亮眼的銀色鞋面配合可自訂的 Jibbitz™ 鍋釘鞋飾，推出百變風格的 Stomp Metallic Mary Jane，潮流個性女生必不錯過之選！

婚鞋推薦2024：CROCS STOMP MARY JANE HK$798 (CROCS)

婚鞋推薦2023：ALEXANDER MCQUEEN Women's Court Trainer HK$4,700

擔心高跟婚鞋難以行走？平日不習慣穿高跟鞋款？不妨考慮令自己舒緩、最為放鬆的運動鞋，就算拍攝婚紗照時需要上山下海都無所恐懼，能夠將最好的自己都表現出來。