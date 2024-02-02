婚禮晚裝推薦2024｜深色婚禮晚裝高貴優雅！迎賓敬酒送客環節必備

【婚禮晚裝/晚裝推薦2024】不論是 Pre-wedding 婚紗攝影，或是大日子婚宴，晚裝出場的時間不容少覷。而比起婚紗，穿著晚裝時，反而有更多時間與賓客近距離接觸，如在迎賓、敬酒、送客等環節。面對琳琅滿目的晚裝顏色及款式，該如何選擇？s.a.bridal 為大家介紹 2024 年最新深色系晚裝款式，散發新娘的高貴氣質。



深色婚禮晚裝推薦！散發女人味必備

遊走於性感與神秘間的深色系晚裝，適合成熟風的新娘。配搭修身的剪裁，展現出新娘蔓妙的身姿和女性魅力，彷彿與生俱來就沾染了貴族氣息。即睇2024 年四款最新的深色系晚裝推介!

婚禮晚裝推薦2024｜1. 殷紅(Scarlet Red)婚禮晚裝

穿上一襲紅色晚裝，集性感、成熟、嫵媚於一身，讓新娘瞬間成為全場的焦點。吊帶閃爍上身設計，混搭蓬鬆層次的紗質蛋糕裙，艷麗典雅，演繹出別具一格的風情，完美平衝高貴與性感，輕易展現出女性的動人美態。

婚禮晚裝推薦2024｜1. 殷紅(Scarlet Red)婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜2. 橄欖綠(Olive Green)婚禮晚裝

空靈知性的橄欖綠色晚裝呈微霧感，上身簡約平口馬甲設計，配以下身設計感裙擺。特以層層皺褶打造多層次的蛋糕蓬裙，整體設計感覺簡潔俐落卻充滿個性感，落落大方，超凡脫俗。

婚禮晚裝推薦2024｜2. 橄欖綠(Olive Green)婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜3. 靛藍(Indigo)婚禮晚裝

靛藍色的輕紗落肩，配以滿佈閃石的馬甲，如滿天繁星般夢幻；下身蓬裙特意加配不規則的輕紗，更顯蓬鬆設計感。裙擺拖至地上，走動起來，彷如參加舞會的仙女，耀眼又迷人。

婚禮晚裝推薦2024｜3. 橄欖綠(Olive Green)婚禮晚裝 (s.a.bridal )

婚禮晚裝推薦2024｜4. 耀黑 (Shining Black)婚禮晚裝

女生夢寐以求的黑天鵝晚裝，高貴型格的暗黑新娘風極具現代感，滲透著叛逆的感覺。吊帶設計，帶一點低調的性感。配以層層黑紗裙擺，烘托出透明飄逸感，神秘得叫人高不可攀，整件晚裝都帶有閃粉效果，看似簡潔直接的設計，卻充滿迷人耀眼的細節。

婚禮晚裝推薦2024｜4. 耀黑 (Shining Black)婚禮晚裝

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