新年美甲推薦2024｜顯白高級又應節Gel甲款！拜年見家長留好印象

【新年美甲2024/新春美甲款式】今個星期六(10/2)就是大年初一了，身為一個精緻女生，少不了打扮一番，除了買新衫、新手袋、美髮之外，擁有一套新年美甲更是過年的必備！雖然大家在心中，或多或少都預設了紅調的Gel甲款式，不過想來點特別的話，更可加入龍身設計、新春元素等，開運又應節！《01女生》為你精選以下8款新春美甲提案，還未決定好Gel甲款式的你，不妨從以下推介獲取靈感。



新年美甲推薦2024｜1. 純紅調

所謂Less is More，淨色美甲款式基本上是不出錯的選擇。大家可以按個人喜好選擇不同紅色調的美甲款，如：酒紅色、玫瑰粉紅、啡紅色、磚紅色等，簡單之餘，亦非常顯白和充滿高級感。

新年美甲推薦2024｜1. 純紅調 (sedjames@IG)

新年美甲推薦2024｜2. 甜蜜愛心款

今年的情人節正是年初五，可以把心形、閃石、可愛元素加入新年美甲款式之中，營造少女感之餘，亦充滿新春節日氣氛。

新年美甲推薦2024｜2. 甜蜜愛心款 (muzili_nail@IG)

新年美甲推薦2024｜3. 金箔款美甲

紅白調美甲加上金箔塊點綴，突顯高貴氣質。想更特別的話，可以嘗試加入暈染元素和金色線條，大方得體。

新年美甲推薦2024｜3. 金箔款美甲 (bu.di.nail@IG)

新年美甲推薦2024｜4. 龍身設計

想應節做龍年美甲的話，不妨嘗試以「龍」的元素設計配搭大紅色和金色美甲，充滿濃濃的節日氣氛。

新年美甲推薦2024｜4. 龍身設計 (nailholic.id@IG)

新年美甲推薦2024｜5. 新年元素

除了以龍年為題之外，「福」字、彩繪醒獅浮雕更是新年美甲圖案首選！再配上經典大紅色美甲，華麗又應景。

新年美甲推薦2024｜5. 新年元素 (_hennail@IG)

新年美甲推薦2024｜6. 圖騰美甲

假如不喜歡紅色調的話，可以嘗試這款極致華麗的圖騰美甲，當中包括了花卉元素、暈染、龍鳳手繪圖案，簡直就是藝術品一樣！

新年美甲推薦2024｜6. 圖騰美甲 (ginaginagina33@IG)

新年美甲推薦2024｜7. 日系和風美甲

日系雛菊、御結、粉紅色色調，讓人想起櫻花季節。赤銅色、復古黯藍色及梅紅色調的雛菊佈滿於甲面，再配以金屬線條及立體的質感，做出濃厚的華麗感。

新年美甲推薦2024｜7. 日系和風美甲 (cherokee_nail@IG)

新年美甲推薦2024｜8. 紅調簡約法式美甲

法式美甲是美甲界的經典，如果完全沒有頭緒的話，選擇法式美甲都是絕不會出錯，基本上都適合任何打扮。再配上酒紅色調，更是顯白又耐看。想來點特別的話，可以嘗試加入閃石作點綴。

新年美甲推薦2024｜8. 紅調簡約法式美甲 (____.emin_atelier@IG)

↓↓↓其他新年美甲推薦↓↓↓