從一人美甲師到明星、品牌御用：BLACKPINK、李孝利都非她不可？

【Blackpink/美甲】韓國文化勢不可擋，不論韓劇文化、韓團明星或是時尚潮流，每每都能夠掀起一股風潮，從街頭巷尾中都能找出韓式影子。除了實在的潮流單品：服飾、鞋履、手袋外，韓式風格的髮型、妝容、指甲亦相當受歡迎。準備訪韓的女生們，如果想擁有明星同款，不妨去拜訪以下這間大有來頭的工作室！



一提到美甲，大家喜歡法式的簡約款、手繪風格還是充滿顏色對比的歐美風格？韓式美甲風格眾多，由可愛小清新、誇張裝飾到不同材質混搭的款式都有。而韓式美甲中的佼佼者就必定是Park Eunkyung！這位傳奇美甲師主打利用不同質地的各種材料混合創造，這款獨特的設計在韓國擁有極高人氣，她的 Instagarm上更有著近75萬粉絲量。

Park Eunkyung 的客人除了當地女生之外，連不少人氣明星以及品牌都是她的支持者，網絡更大讚她為「BLACKPINK御用美甲師」、「明星御用美甲師」。

憑過人才能大熱韓國 受盡明星、品牌青睞

韓國的審美意識極高，不難發現當地女生由頭髮到指甲都充滿細節，精緻得從不落下任何一個部分。正因為韓國對於管理個人形象的風氣，當地的個人造型店、髮廊、美甲店都相當盛行。而當時32歲的Park Eunkyung，已經投身美甲行業多年，她決定放棄跟圖作美甲的形式，轉而專注於自己的想法設計，並開設了「Unistella」。

Park Eunkyung憑過人才能大熱韓國 受盡明星、品牌青睞（Linkedln@Park Eunkyung）

Park Eunkyung 從當年一人作店，由一條3D絲帶開始，因著她過人的手藝以及獨特的靈感，她創造出不少大獲關注的作品：稜鏡美甲、碎玻璃美甲（Glassnails）、金屬美甲（Braceletnails）等，憑借 Instagram 的力量，她不單成功帶動了其後的藝術風格、變動形態的美甲風格。

我拍攝了很多大自然的照片作為參考，並嘗試根據它們重新創造各種自然形狀和風格。 Park Eunkyung

Park Eunkyung 更成功成為大眾的焦點，她藝術品般的美甲作品正好合適拍攝、MV舞台等表演之上，創新的美甲設計令她得到各個知名品牌的青睞，更有不少藝人慕名而來，例如：BLACKPINK、Irene Kim、Bella Hadid 以及 Victoria Beckham，甚至乎連女星 李孝利都親自打去她的工作室，只為能夠預約成功。

改善就在當下 藝術品作品藏理念

旁人眼中的Park Eunkyung，看似是「人生勝利組」，名利雙收、更不時可以與明星相聚，不過其實一切都是一步一腳印，付出不同的努力，才有今天的成果。

Park Eunkyung曾在過往訪問中指出自已從未想過成功或得到什麼成就，她能夠如此熱情、投入地創作，可能因為一切都始於自卑情結。她從小都喜愛打扮，本來對讀書不抱有興趣，最初由學習化妝，後來轉到指甲領域之上。

選擇美甲的原因是因為當時社會對於「美甲師」一個職業充滿歧視，只有髮型師、化妝師才備受重視。為了改變現狀，Park Eunkyung決心開拓、發展當時被低估的美甲行業，為了打造美甲行業成為一個更受尊重的存在。

無論他們屬哪個行業或領域，他們都是藝術家的身份，應該在聚光燈下給予他們的辛勤工作和藝術品味應有的認可。 Park Eunkyung

決心過後，Park Eunkyung開立了個人工作室「Unistella」，「Unistella」取名自「Uniqle」、「Star」、「Universe」等，通過獨特格式混合預先存在的單詞而來，象徵著「獨一無二的光」，正好與她創建新風格不謀而合。

抱有理念的同時她亦積極向外，她主動聯繫不同雜誌合作拍攝，並提出可以為韓國設計師品牌時裝秀製作美甲。在這些努力之下，逐漸令她的工作室品牌得以成長、擴展，由一人努力到現今的團隊合作。

積極求變 打破刻板印象、固有想法

現在看來 Park Eunkyung 已經成功達成當初的目標：打造美甲行業成為一個更受尊重的存在，這樣就代表她會停止前進步伐嗎？

隨著人氣急升， Park Eunkyung 的熱誠變得更旺盛，在工作室團隊合作之下，她認為能夠走得更遠，在工作室的作品中可見多變性，由手繪風格到她所擅長的藝術風格都有。