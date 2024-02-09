龍年賀歲片單｜19大經典必看：嚦咕嚦咕新年財、賭神、新片勿錯過

【龍年賀歲片單｜Disney+】甫踏入農曆新年，即感受濃烈的喜慶氣氛！在這個佳節中定必會與眾多親朋好友相聚，除了要準備新年禮物和應節美食外，一套有趣又能調節氣氛的電影或劇集都很重要。這次《01女生》為大家準備了Disney+ 必看的龍年賀歲片單，套套都是溫馨又有趣！



龍年賀歲片1. 《嚦咕嚦咕新年財》

《嚦咕嚦咕新年財》是2002年農曆新年上映的香港賀歲喜劇片，即使上映已踏入第12年，但依然是家家戶戶每年齊聚時必看的賀歲片之一！劇情講述德華（劉德華 飾）是個麻將高手，牌技和牌品俱佳且戰無不勝，人稱麻將大俠。詠琪（梁詠琪 飾）是德華的前女友，因牌品差遭德華甩掉，卻對德華戀戀不捨，不斷糾纏着德華。另一方面，德華多年前因打麻將以致債台高築連累家庭，弟弟天樂（古天樂 飾）因此仇視德華而且極度憎恨麻將。天樂憑一己實力圖強讀書為母親帶來安穩生活，可惜在經濟不景氣下失業負債，德華決定重新撐起這個家。

龍年賀歲片1. 《嚦咕嚦咕新年財》（Disney+提供）

龍年賀歲片2. 《超神經械劫案下》

《超神經械劫案下》是去年大熱的賀歲片之一，今年重溫也是不錯的選擇。故事講述解款員有成（張敬軒 飾）、啫喱（洪嘉豪 飾）、豬紅（歐陽仲豪 飾）遇上鑽石劫匪時，馬上九秒九飛身投降。怎料熱血新丁企鵝（魏浚笙 飾）竟高呼要忠心守護顧客的財產安全，開了扭轉命運的一槍。混亂之際，本是劫匪內鬼的啫喱竟挾鑽潛逃！逃走中的啫喱陰差陽錯下走進了阿爺笏，展開了他惡夢的開端。另一邊廂，劫匪和尚以扣留豬紅作威脅，逼使有成與企鵝一同踏上追捕啫喱的旅途。

龍年賀歲片2. 《超神經械劫案下》（Disney+提供）

龍年賀歲片3. 《阿媽有咗第二個》

《阿媽有咗第二個》講述多年前曾一手捧紅多位巨星的歌手經理人余美鳳(毛舜筠 飾），婚後選擇全面告別職場，專心相夫教子。如今兒子盧子軒（柳應廷 飾）即將到外國升讀大學，美鳳決定重出江湖，藉以尋回人生價值。美鳳偶然認識了在茶餐廳送外賣的方晴（姜濤 飾），並成功以極短時間令他成為新晉偶像。職場上鋒芒再露的美鳳，再加上她對方晴呵護備至的照顧，卻令子軒感到被冷落，揭開了母子長年未解的感情裂痕。

龍年賀歲片3. 《阿媽有咗第二個》（Disney+提供）

龍年賀歲片4. 《紮職2》

港產片都是不錯的選擇！《紮職2》劇情講述一名刀手因伏擊幫會龍頭佑哥（黃德斌 飾）而成為了幫派的追擊目標。阿齊（黃宗澤 飾）發現刀手竟是他與金仔（陳家樂 飾）的好兄弟阿貓（張繼聰 飾）。阿齊幫他逃亡離港，後來趕到的金仔望着阿齊感到事有蹺蹊。佑哥因刀傷傷及脊椎，從此半身不遂，這一刀分別改變了許多人的命運。

龍年賀歲片4. 《紮職2》（Disney+提供）

龍年賀歲片5. 《明日之城》

《明日之城》是迪士尼與泛非洲娛樂公司Kugali之間的特別合作作品。這部原創動畫劇集以未來的尼日利亞城市拉各斯為背景，講述來自富裕島嶼的年輕女孩Tola以及她精通科技的好朋友Kole所發現的另一世界秘密，以及他們驚險刺激的成長故事。

龍年賀歲片5. 《明日之城》（Disney+提供）

龍年賀歲片6. 《Marvel隊長2》

《Marvel隊長2》也是經典的華特迪士尼工作室電影之一。這集講述嘉露丹弗斯從詭族重獲自己的身份 Marvel隊長後，被派往一個異常蟲洞，令她的力量與兩個人糾纏在一起：一個是超級粉絲卡瑪拉克汗，即Ms. Marvel；另一個則是疏遠的侄女太空人蒙妮卡雲寶隊長，三人組協力拯救宇宙。

龍年賀歲片6. 《Marvel隊長2》（Disney+提供）

龍年賀歲片7. 《陽光海岸成長日記》

電影《陽光海岸成長日記》靈感來自一篇半自傳故事，講述一名少女與作風大膽的母親一起照顧弟弟時，與一名古怪的社運人士建立了難能可貴的友誼，而他正在抗議有史以來最具指標意義的醫療案例之一。

龍年賀歲片7. 《陽光海岸成長日記》（Disney+提供）

龍年賀歲片8. 《奶奶跟外婆》

《奶奶跟外婆》是新世代華裔美籍導演王湘聖，以自己的兩位祖母為主角，運用鏡頭紀錄二人的生活日常。兩位分別是80多歲及90多歲的室友，紀錄片以出奇不意的形式捕捉了她們的日常生活。她們會跳舞、拉筋、放屁等來發洩情緒，讓觀眾思考有關歡樂及痛苦的意義。兩位祖母及孫兒一起提醒我們，年老並不一定意味著「老化」的。

龍年賀歲片8. 《奶奶跟外婆》（Disney+提供）

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