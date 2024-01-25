農曆新年2024｜新春限定系列盤點：BV 創新Jodie、GUCCI迷你小龍

【農曆新年2024/龍年手袋】2024年正值龍年，周圍都充滿金龍、紅色等應節喜慶元素。而各大品牌亦為迎接新年，打造出新春系列單品，當中更有不少創意元素，送禮自用都合宜！



農曆新年2024｜龍年限定手袋：1. LOEWE 玉系列

提到農曆新年，古人普遍信奉佩戴玉飾能夠帶來如意吉祥、富貴平安等祝福的含意。而LOEWE 取材自古代玉雕工藝，推出一系列以此為靈感的手袋、吊飾和珠寶，當中Flamenco Mini 手拿包系列外形柔軟，裏頭會有一個小內袋，配上同色系手工的動物造型吊飾，時尚與祝福兼備。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：2. GUCCI 農曆新年系列

誰說龍就必定是騰雲駕霧、翩若驚鴻般？GUCCI 今年反傳統而行，打造出象徵和諧、繁榮的小龍圖案與粉色元素，肥嘟嘟的小龍造型與將GUCCI 經典元素碰撞出莫名的可愛感。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：2. GUCCI 農曆新年系列（GUCCI）

另外，經典的Dionysus （酒神包）亦被改革，GG Supreme帆布LOGO印花換成白色皮革，邊緣、背面配以醒目的神龍火焰、龍尾元素，打造出可愛與經典都有的GUCCI 農曆新年系列。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：2. GUCCI 農曆新年系列（GUCCI）

農曆新年2024｜龍年限定手袋：3. BOTTEGA VENETA 龍年系列

BOTTEGA VENETA（BV）以「新年第一道光」作為龍年系列宣傳的主軸，從顏色、裝飾上注入新春概念，幻化出龍年喜慶的效果。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：3. BOTTEGA VENETA 龍年系列（BOTTEGA VENETA）

當中最具話題性的必是Jodie 及被人稱作「沙甸魚」的Sardine，Jodie 軟柔的外形上加入如尖刺的外型，三角形的裝飾，巧妙帶出龍紋的感覺。而Sardine 更以喜慶色調示人並用上手工編織流蘇，打造出新年派對感。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：4. Acne Studios x 張聯 新春限定系列

對於浮誇的龍年主題並不感興趣？Acne Studios 乘著新春，與中國藝術家張聯攜手合作，推出以東方文化色彩藝術注入街潮設計，打造出粉嫩色調、著用度高的新春限定系列：多口袋包袋與綴以可愛的蝴蝶結元素，加上微紅邊點綴。Platt手袋則推出銀色鏡面皮革款式，皮邊用上紅色細節，並綴以迷你龍形吊飾。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：5. Louis Vuitton Precious Dragon

Louis Vuitton（LV）自2018年推出可愛的 Vivienne Doll，除了一袋難求，連周邊設計的小擺件亦備受關注。來到龍年，LV 亦有其用上天然皮革造出別出心裁的設計，將仿如龍首及龍尾的小擺件加入手袋、鞋履、服飾上。

農曆新年2024｜龍年限定手袋：5. Louis Vuitton Precious Dragon（Louis Vuitton）

若是喜愛小玩意的話，紅色漆面盒加以木做的飛龍的 Dragon Box 可謂極具收藏價值，木飛龍雙翼和尾巴則以VVN皮革製作，眼睛用上紅色Monogram花卉圖案點綴，可愛程度不比Vivienne Doll 低！

Louis Vuitton Precious Dragon：Dragon Box HK$22,200（Louis Vuitton）

農曆新年2024｜龍年限定手袋：6. FENDI x FRGMT x POKÉMON

相信日本動畫《精靈寶可夢》（竉物小精靈），是不少人的童年回憶，而近年推出的《Pokemon Go》遊戲，更掀起一股「捉精靈」的熱潮。適逢龍年，時尚品牌FENDI強勢聯手日本潮流教父藤原浩，與POKÉMON合作推出夢幻的龍系服飾系列，為龍年增添甜美活力的氛圍！

FENDI將Baguette袋變成POKÉMON快龍賀新年！聯乘藤原浩將掀搶購潮

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農曆新年2024｜龍年限定手袋：7. Valentino 2024新春紅韻系列

近年以粉紅為主調的Valentino，為新春系列帶來傳統象徵吉祥的紅色，傳遞新春祝願。品牌亦特意邀請楊紫和楊洋，演繹最新系列，展現出東方美態。

Valentino邀請楊紫(圖左)和楊洋(圖右)拍攝2024新春紅韻系列。(Valentino提供)

女裝以Valentino V標誌襯搭紅色調，同時糅合經典元素，包括迷你Locò手袋、水桶袋及VLogo Moon迷你Hobo手袋，款式高雅大方。