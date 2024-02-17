日網票選最美側顏韓國女星TOP10：允兒第5　宋慧喬、孫藝珍仍登榜

不時聽到女生說哪邊面較美，相較於正面照，不少人認為側顏更美，清晰地看出輪廓線，感覺更神秘、令人瑕想。由此，日本網站Rankingoo早前發起投票，選出擁有最美側顏的韓國女星頭十位，當中包括不少昔日女神，如宋慧喬、崔智友和孫藝珍等，而90後的只得3位，這位更是當選冠軍！



日票選最美側顏的韓國女星第5位：允兒

有如吃了防腐劑的允兒，從出道至今外貌幾乎沒變，只較以前微胖一些，看來更有稚氣感，予人知性優雅魅力。她亦不輸時下的年輕偶像，不僅是時尚品牌MIU MIU的韓國區品牌大使，亦為珠寶品牌Qeelin的代言人，不時上鏡拍攝封面形象照，至今魅力依然。

日票選最美側顏的韓國女星第5位：允兒 (IG@yoona__lim)

日票選最美側顏的韓國女星第4位：河智苑

喜歡追韓劇的人，都會看過河智苑的身影。現年45歲的她，曾拍不少熱門劇，包括《秘密花園》、《黃真伊》和《奇皇后》等，更憑《我的愛在我身邊》奪得青龍獎影后。河智苑過去也曾在不少票選中榜上有名，包括「最美韓劇女星」和「演技很好的女演員」等，因此這次上榜也是實至名歸。

日票選最美側顏的韓國女星第4位：河智苑 (IG@hajiwon1023)

日票選最美側顏的韓國女星第3位：韓孝周

曾經有段時間很喜歡韓孝周的氣質，個性率直愛笑，加上精緻五官看來就像洋娃娃。韓孝周當年曾參與不少選美比賽，在MTM模特兒選拔大賽中奪亞軍，更在第9屆微笑小姐大賽奪冠，因而獲的「微笑天使」的外號。早年她參與拍攝劇集《Happiness》，與差4年的朴炯植飾演情侶，依然毫無違和感。

日票選最美側顏的韓國女星第3位：韓孝周 (IG@hanhyojoo222)

日票選最美側顏的韓國女星第2位：朴敏英

憑著《金秘書為何那樣》和《她的私生活》，人氣再次高企的朴敏英，在近日的話題劇《和我的老公結婚吧》中，得到很高的觀看率。朴敏英擁有甜美的外貌，予人鄰家女孩的感覺，加上瓜子臉，因此側顏都很好看。

日票選最美側顏的韓國女星第2位：朴敏英 (IG@rachel_mypark)

日票選最美側顏的韓國女星第1位：IU

成為不少男星心中偶像的IU，不僅聲甜和高音，而且外貌亦非常漂亮，擁有圓圓大眼，更不時轉換各種活力和優雅造型，散發著各式各樣的知性魅力。IU和細2年的好友金泰亨（V），日前更一起拍攝MV，化身末日情侶，情節感動不少人。而在IU將推的單曲〈SHH..〉中，更邀得湯唯飾演她的女兒，展現出不一樣的魅力。

日票選最美側顏的韓國女星第1位：IU (IG@dlwlrma)

日票選最美側顏的韓國女星第6至10位如下

