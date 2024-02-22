影Pre-wedding婚攝前準備貼士 化妝師提醒：這樣做去水腫、更上鏡

【新娘造型/新娘化妝/婚攝準備】每個女生都希望以最佳狀態出嫁，成為最美新娘。除了注重Big Day當天的身形管理、皮膚狀態之外，其實拍攝Pre-wedding之前亦需要做好一系列準備，讓拍攝效果更接近你所想！《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim為大家分享影Pre-wedding前6大準備貼士，準新娘必須好好記低以下注意事項！



Pre-wedding婚攝前準備｜1. 提前跟化妝師溝通

如情況許可的話，建議準新娘提前跟化妝師多進行溝通，仔細表達心目中拍攝的形象和效果，例如 : 韓風、歐美風等。另外，亦可以參考化妝師的專業意見，揀選出配合婚紗造型的妝感。

Pre-wedding婚攝前準備｜2. 配襯合適的隱形眼鏡

這絕對是為造型加分的小心機！Mandy 建議準新娘提前入手幾款合心水的隱形眼鏡，可在平日進行測試及比較，選出合適自己，又舒服的隱形眼鏡。亦能讓平時沒有戴隱形眼鏡習慣的新娘，讓眼睛有足夠時間適應。

Pre-wedding婚攝前準備｜配襯合適的隱形眼鏡 (圖片由受訪者提供)

Pre-wedding婚攝前準備｜3. 保持日常護膚程序

越接近拍攝日子，避免嘗試新的護膚產品，避免導致過敏或皮膚不適應的情況。

Pre-wedding婚攝前準備｜4. 小心處理暗瘡

避免自行擠壓或刮除暗瘡和黑頭，減低進一步發炎及弄傷患處的機會，從而令上妝遮瑕難度增加。

Pre-wedding婚攝前準備｜5. 為面部按摩 去水腫

在拍攝當天，化妝前可以進行瘦面按摩，減少面部浮腫，讓輪廓更顯突出。Mandy私心建議準新娘提前兩星期，每天早晚使用含緊緻功效的精華，再配合倪晨曦（Elva）的面部瑜珈示範，能讓去水腫效果更顯著。

即時趕走水腫包包面！面部瑜伽 Face Yoga (Yoga With Elva@YouTube)

Pre-wedding婚攝前準備｜6. 有「吃妝」的心理準備

新娘子請有心理準備，拍攝妝容一般會比日常妝容更濃，目的是令你的樣子更上鏡。因為拍攝過鏡後，會出現「吃妝」情況，所以 Pre wedding 妝容著色都會較重，讓作品效果更為理想。