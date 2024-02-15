新娘造型｜無懼哭到脱妝！新娘化妝師公開消腫秘訣打造持久眼妝

【新娘造型/新娘化妝/新娘眼妝】準新娘們有沒想過在結婚Big day 當天，想以一個甚麼造型示人呢? 是以自然淡妝，或是充滿個人風格的大膽眼妝呢? 其實不論是甚麼類型的眼妝，新娘眼妝都講求持久，以應付當日感動流淚場面，以免變成「熊貓眼」。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim為大家分享新娘眼妝持久秘訣，更會私心推介必備化妝法寶。如果即將要做姐妹或因工作關係，需要畫出持久不暈染的眼妝的話，必睇！



大喊包人士必備！化妝師公開新娘持久眼妝貼士

新娘化妝師持久眼妝貼士｜1. 啡色眼影助消腫

新娘大日子前一晚經常睡眠不足，較容易出現眼腫情況。在Big Day 當天上主色眼影前，建議先用霧面淺啡色作整個眼窩打底，可減低眼腫效果。

新娘化妝師持久眼妝貼士｜1. 啡色眼影助消腫 (圖片由受訪者提供)

新娘化妝師持久眼妝貼士｜2. 注意閃粉份量

大日子的眼妝，有機會用上閃粉或亮片，讓雙眼看上去更Bling Bling，增加整體妝容亮點。但需注意，切忌用於整個眼妝之上，並且需要少量多次加上閃粉，否則顯眼腫。

新娘化妝師持久眼妝貼士｜3. 使用持久防水眼線液

現時流行的新娘妝容大致可分為韓式、歐美式或自然裸系，若然想達到偏自然溫柔效果，一般都會選用啡色眼線筆或眼線液，以代替黑色。Mandy 私心推介眼線液 Kiss Me Heroine Make 極緻持色纖細眼線液 ( 色號#03 ) ，有效對抗汗水、淚水及油脂，令眼線不易脫色及化開。

新娘化妝師持久眼妝貼士｜3. 使用持久防水眼線液 (圖片由受訪者提供)

新娘化妝師持久眼妝貼士｜4. 使用防水睫毛液

大日子經常出現感動流淚場面，因此如需選用睫毛液的話，就必須能做到防水持久不暈染的效果。Mandy 私心推介 Canmake Quick Lash Curler Separate 速捲持久睫毛液 (細緻版) ，可以令睫毛細緻分明，高效防水、防汗及防油脂，打造自然的妝容。

新娘化妝師持久眼妝貼士｜4. 使用防水睫毛液 (官網)

新娘化妝師持久眼妝貼士｜5. 貼假眼睫毛

新娘眼妝一般會使用假眼睫毛，加強放大眼睛效果，而現時流行的睫毛款式偏向自然輕盈。如想加強舒適感，可以「分段」或「單株」形式貼上假眼睫毛。