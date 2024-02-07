新娘化妝師私心推薦！公開出Job必備化妝品+新娘妝貼服持妝秘訣

【新娘化妝/化妝品推薦】新娘子在結婚Big day 當天，當然要以最佳狀態示人。不過面對感動流淚時刻、天氣炎熱等問題，妝容「溶完再化，化完再溶」更是指定動作。而一個貼服又持久的新娘妝容其實大有學問，《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim為大家私心推介「出Job」必備的5大化妝品，大家有興趣的話，不妨入手！



新娘化妝師私心推介！出Big day job必備5件化妝品

新娘化妝師持妝推介｜1. Cle de Peau CORRECTING CREAM VEIL 妝前乳霜

不論是單獨使用，或是作妝前打底都是十分好用，一次過做到保濕、控油和持久妝效，輕易做出second skin 感覺，皆因蘊含亮肌複合物，瞬間改善暗啞肌膚，並達到高效保濕功效，亦能營造細膩光澤感，且讓妝容更貼服，有助解決脫妝問題。立即購買

新娘化妝師持妝推介｜1. Cle de Peau CORRECTING CREAM VEIL 妝前乳霜 (官網)

新娘化妝師持妝推介｜2. Laura Mercier 柔光透明蜜粉

新娘底妝要以持久為重，所以蜜粉擔當重要角色。這款柔光透明蜜粉，其粉質細緻輕盈，亦能達到控油持妝功效。上面之後，其霧感效果極為顯著，做到即時控油之餘，亦可呈現裸妝感，而最值得一讚是可以修飾細紋及毛孔，是不斷回購的好物！立即購買

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新娘化妝師持妝推介｜3.Canmake Lasting Multi Eyebase WP 多用途眼影底膏

化眼妝是一挑戰，最容易出現眼影不顯色、眼蓋摺位卡粉、飛粉、眼線容易溶妝等等問題。這個時候用上眼影打底膏，就可以增強眼影的顯色度，更能讓眼妝全日持久不掉色。加上防水配方，還能減低眼線暈染溶妝機會，即使新娘全日做「大喊包」都無問題。

新娘化妝師持妝推介｜3.Canmake Lasting Multi Eyebase WP 多用途眼影底膏(官網)

新娘化妝師持妝推介｜4. EYE EDITION (GEL LINER) 極幼柔滑眼線筆

新娘妝講求自然簡約、溫柔淡雅的感覺，所以更誠意推薦 Warm Brown 自然啡色號，可突顯眼型輪廓之餘，亦可讓妝感看來更柔和自然。而且糅合修護成分，如角鯊烯、祖祖巴油等，可以放心使用。質感柔滑且極幼筆芯，能輕易描畫眼線，適用於絕大部分的眼妝。其防水功效且不易暈染，不易脫妝。

新娘化妝師持妝推介｜5. Kate 怪獸級持色唇膏

開架彩妝絕對是小資女的恩物，顯白之餘，亦顯好氣色，氣質感UP！不單止是顯色度及持色度高，其保濕、持妝效果亦同樣理想，不易掉色。 Mandy私心推薦「105日落後的熱情」色號，特別適合裙褂或敬酒造型。