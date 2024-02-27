33歲女由負債到年賺近600萬！4方法維持被動收入：實現提早退休

現在幾乎每個人都是手機不離手，擁有個人的社交平台，人人都能是自媒體，但有沒有想過發展成事業呢？在美國就有一位女生，靠著經營個人社交平台寫Blog，由原本背負學貸到年收入近600萬港幣，年僅33歲實現財富自由。現在的她每星期只需要工作10小時，其餘時間能隨心所欲生活，此外，她亦曾分享4個經營社交媒體秘訣，讓同樣有興趣的人也能入門！



Michelle Schroeder-Gardner在2011年創立了自己的個人網誌「Make Sense of Cents」（IG@michelleschro）

這位美國女生Michelle Schroeder-Gardner，是在2011年創立了自己的個人網誌「Make Sense of Cents」，當時她只是想分享自己的理財心得和日常生活。而當時她是剛畢業並背負著學貸，從事著金融分析師的工作，一年收入僅有4萬美元（約港幣31萬）。她分享到此收入是比全美國民眾平均年收入水平低，對於當時的她而言，要一邊維持生活和一邊還學貸，是非常困難。

在經營個人網誌「Make Sense of Cents」六個月後，她在朋友推薦下開始為一家公司撰寫文章，每篇能夠賺到100美元（約港幣782）（IG@michelleschro）

幸運的她，在經營個人網誌「Make Sense of Cents」六個月後，她在朋友推薦下開始為一家公司撰寫文章，每篇能夠賺到100美元（約港幣782）。也因此讓Michelle開始研究其他以撰寫網誌為職位的Blogger，學習他們的經營方法，並且更加頻繁的發布文章。此外她會主動聯繫其他合適的品牌，說服其落廣告。

此時Michelle的被動年收入已經高達76萬美元（約港幣594萬）（IG@michelleschro）

僅用兩年還清學貸 被動年收入已達近港幣600萬

短短兩年，Michelle所經營的個人網誌「Make Sense of Cents」收益，已超過了她金融分析師的正職工作，讓她還清了學貸。而Michelle也毅然辭去了工作，全心投入到網誌工作上。她會每天更新文章包括給出理財的建議、理財產品介紹，也會到其他Blogger網誌留言，以帶動雙方的粉絲，此時Michelle的被動年收入已經高達76萬美元（約港幣594萬）！

Michelle的被動收入累積已經高達400萬美元（約港幣3129萬）（IG@michelleschro）

經營網誌、廣告及開辦課程已成主要收入來源

在經營網誌十多年來，已成為她最主要的收入來源，後來她更開拓了課程，教導大家如何經營網誌。如今，Michelle與丈夫已經實現財富自由，已經存了足夠的退休金每週僅工作10小時，其餘時間可以陪伴女兒。

Michelle解釋，雖然可以靠網誌賺被動收入，但並不代表完全不需要工作，她依然需要花時間管理業務、維護網站和創造內容，只是她的前期努力使她現在可以更輕鬆地工作。在過去多年經營，Michelle的被動收入累積已經高達400萬美元（約港幣3129萬），其中包括其2016年開設的第一堂線上課程的收入。

Michelle亦曾分享4個經營社交媒體秘訣，讓同樣有興趣的人也能入門（IG@michelleschro）

Michelle分享4個經營社交媒體秘訣

Michelle亦曾分享4個經營社交媒體秘訣，讓同樣有興趣的人也能入門！首在在撰寫文章時確保文字通俗易懂；定時更新內容，這樣有助於吸引更多新的讀者或追蹤者，同時也能留住忠實讀者；使收入方式多樣化，而不是依賴同一個收入來源；提供有用的資訊和互動，讓讀者能得到有實質的幫助，甚至願意推薦給更多的人，這樣才能使社交媒體經營得更長久。