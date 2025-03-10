蔡依林亮相Valentino時裝秀：展極繁魅力！盤點造往大膽時尚造型

【蔡依林】Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités 2025秋冬系列時裝秀已於昨晚（香港時間）圓滿結束，除了台上充滿驚喜的作品外，以品牌代言人出席觀賞時裝秀的蔡依林（Jolin Cai），同樣引人注目！蔡依林以一身充滿復古美學的造型現身，造型都是來自品牌的Pre-Fall 2025 collection，展現出她獨特的迷人魅力，也成功引起全場關注！

此外，蔡依林也以她獨特的時尚表現力，演繹過多套品牌時裝及高訂禮服，與品牌的創意美學適配度極高，難怪會被品牌邀請成為代言人。



蔡依林出席Valentino 2025秋冬系列時裝秀 展獨特時尚魅力

蔡依林身穿Valentino Pre-Fall 2025 collection的小禮服現身巴黎時裝秀，黑色禮服佈滿花卉印花，配上荷葉邊衣袖，動人優雅。此外，蔡依林還配上了亮橙色絲襪和綠色頭巾，以及「社交必勝包」貓咪造型化妝袋VALENTINO GARAVANI LE CHAT DE LA MAISON MINAUDIERE，與她黑色禮服和浪漫的波浪長捲髮，相映生輝，並將品牌創意總監Alessandro Michele，想展現的極繁風格演繹得淋漓盡致。

蔡依林出席Valentino 2025秋冬系列時裝秀 展獨特時尚魅力（品牌提供）

蔡依琳2024年正式成為Valentino品牌代言人

在過去蔡依琳不時在個人社交平台上，都會分享身穿品牌服裝的造型，以及一些大型公開場合更是會換上品牌的禮服甚至是高級訂製系列服裝。果不其然，Valentino在去年（19/2/2024）正式宣布蔡依林成品牌代言人，並拍攝了L'École 2024春夏系列全球廣告。

Valentino 正式宣布台灣天后級歌手蔡依林為品牌代言人（IG@jolin_cai）

Valentino前創意總監Pierpaolo Piccioli曾表示：「我非常高興蔡依林成為我們Valentino DI.Vas中的一員，她的音樂作品極具包容性，且不斷創新，這正是我在表演藝術方面一直所欣賞的。她的作品中總有一股神奇的能量，為觀眾帶來新鮮感，並讓我感受到她的非凡魅力，使我驚嘆音樂之美在於創造令人難以置信的連結。Valentino社群將因為她的加入而變得更具多元性。」

Pierpaolo Piccioli結束與Valentino25年合作！回顧「最浪漫的設計師」的創作歷程

Valentino 釋出了L'École 2024春夏系列全球廣告（IG@jolin_cai）

去年（2024）在宣布蔡依林為Valentino品牌代言人同時，還釋出了L'École 2024春夏系列全球廣告，以紐約的活力與生機蓬勃為背景，由知名攝影師Mert & Marcus掌鏡。此廣告拍攝除了有蔡依林還有孫藝珍和Kaia Gerber，三位都是在各自領域相當出色的女性，以她們和獨特的鏡頭語言宣揚女性力量與人性之美，同時帶來最迷人的視力盛宴。

蔡依林成為Valentino品牌代言人前，其實已經多次身穿品牌服裝現身不同場合（IG@jolin_cai）

蔡依林成為Valentino品牌代言人前，其實已經多次身穿品牌服裝現身不同場合，其中更有多套是品牌高級訂製系列服裝，可見品牌對她的喜愛程度，尤其是Valentino前創意總監Pierpaolo Piccioli 對蔡依林可說是十分欣賞！

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，特別為蔡依林量身打造的PINK PP服裝（VALENTINO）

蔡依林在2023年湖南衛視跨年晚會上，正正就是Valentino前創意總監Pierpaolo Piccioli，特別為她量身打造的PINK PP服裝，是一套鮮粉的亮片連身服，腰間做了呈鏤空設計，將蔡依林的玲瓏身形展露無遺。

依林還換上另一套VALENTINO THE BEGINNING HAUTE COUTURE COLLECTION（VALENTINO）

在2023年湖南衛視跨年晚會上，蔡依林還換上另一套VALENTINO THE BEGINNING HAUTE COUTURE COLLECTION高級訂製系列服裝﹐這套服裝佈滿繁複的羽毛與亮片手工，搭配芭比造型，讓她在舞台上綻放閃耀光芒。

蔡依林身穿Valentino 2023 春夏高訂服裝登上北京電視台春晚節目（IG@jolin_cai）

不僅如此，蔡依林在去年（2024年）農曆新年年初一（10/2），登上北京電視台春晚節目獻唱〈日不落〉及〈Don’t Stop〉時，為是身穿Valentino 2023 春夏高訂服裝，是一襲淡紫色斜肩高衩禮服，將她的優雅氣質展露無遺。