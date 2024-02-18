Miu Miu × New Balance再推聯名鞋！延續美拉德風：讓人心動不已

【Miu Miu｜New Balance】舒適又百搭的運動鞋，可說是每位女生鞋櫃中必備的鞋款，其中New Balance的款式眾多，總能找到心儀的運動鞋。近日在Miu Miu 2024的春夏時裝秀《A Rationale Of Beauties》上，也看到New Balance運動鞋的縱影！這次也是Miu Miu與New Balance第三度合作，是次以New Balance經典的 530為靈感，推出了聯名款530 SL，光看設計就讓人心動不已！



Miu Miu與New Balance第三度攜手推出新運動鞋（IG@mintsungrace）

這將是Miu Miu與New Balance第三度攜手推出新運動鞋，前兩次的討論度都是相當高，甫推出即引起熱議。是次率先亮相於Miu Miu 2024的春夏時裝秀《A Rationale Of Beauties》上，隨即備受矚目。這次合作是由Miu Miu創辦人Miuccia Prada，與New Balance共同選擇了經典的530系列為靈感，推出了聯名款530 SL。

Miu Miu與New Balance推出聯名款530 SL運動鞋（IG@violetgrace_）

聯名款530 SL運動鞋，採用New Balance運動鞋的特色設計-解構、超平和輕盈，伴陪大家舒適走好每一步。而運動鞋鞋身顏色共推出了兩款，分別是棕色和米色，大有延續秋冬的美拉德色系熱潮趨勢，而且鞋面是採用鑲板絨面革，鞋舌以及鞋墊上都飾有Miu Miu和New Balance品牌標誌，將時尚和運動風融為一體。

530 SL運動鞋備有白色、橙色、棕色和黃色鞋帶（IG@mintsungrace）

而這次的聯名款最特別的設計，是在鞋帶上。這款530 SL運動鞋備有白色、橙色、棕色和黃色鞋帶，每次都可在基礎鞋帶之上，綁上不同顏色的鞋帶或是雙色混搭，配出不同風格，成為最時尚及獨特的運動鞋！

目前Miu Miu與New Balance聯手的530 SL運動鞋，已於Miu Miu東京旗艦店上架，對這款運動鞋有感興趣，且近日會到日本旅行的話不妨前往親自看看！