美肌保健食品推薦｜拯救疲態肌膚$98起：CAUDALIE抗老、BHK's美白

美肌保健食品推薦2024｜在肌膚狀態不佳時，除了使用外用護膚品外，近年都興起進食美容保健食品。許多保健食品品牌，都紛紛推出不同功效的美肌保健食品，但面對琳瑯滿目的產品總會有點無從下手。這次《01女生》為大家集合了10款熱門美肌保健食品，大家可以因應自身肌膚需要挑選！



美肌保健食品推薦1. BLACKMORES INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒 HK$330

BLACKMORES的INSOLAR 煙酰胺煥白精華片，可減少黑色素形成及皮膚中脂肪酸和甘油三酯的產生，達到抗糖化，淡化蛋白糖化后的黃色，並降低痤瘡的嚴重程度。此外更可修復皮膚屏障，減少水分流失，提高皮膚抵抗力，產品還含有的維生素B3，能夠使皮膚更健康。

美肌保健食品推薦1. BLACKMORES INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒 HK$74 (原價HK$330)（01mall）

美肌保健食品推薦2. Unichi 玫瑰果膠原蛋白小熊軟糖 60粒 HK$234

Unichi的玫瑰果膠原蛋白小熊軟糖，每兩粒就含有1000mg海洋膠原蛋白還添加了玫瑰果、玫瑰花、針葉櫻桃等成分，都是有效提亮膚色、抗氧化及能抑制自由基，有效延緩肌膚老化，使肌膚彈性提升，臉部曬斑減少。

美肌保健食品推薦2. Unichi 玫瑰果膠原蛋白小熊軟糖 60粒 HK$103 (原價HK$234)（01mall）

美肌保健食品推薦3. Eaoron 水光美白精華膠囊 108粒 HK$293

Eaoron的水光美白精華膠囊，蘊含全球領先科技萃取澳洲特有的「天然益膚菌」，並配合5種頂級美⽩修復因⼦，能有效抑制氧自由基的生成並能清除已經形成的自由基，具有明顯的抗氧化、修復祛斑等，同時可撫平動態紋、靜態紋及細紋。

美肌保健食品推薦3. Eaoron 水光美白精華膠囊 108粒 HK$115 (原價HK$293）（01mall）

美肌保健食品推薦4. 明治 Meiji Premium 金色加強 膠原蛋白粉 補充裝 196g HK$608

明治的Premium 金色加強版膠原蛋白粉，全面提升肌膚保濕及抗氧功效，更有效緊緻肌膚，針對改善肌膚乾燥、粗糙及皺紋等煩惱，同時有效合成肌膚所需的膠原蛋白。此外，有助加速皮膚新陳代謝，幫助皮膚活化，使肌膚變得柔嫩和光滑，對於改善頭髮、指甲及關節的健康亦有效果！

美肌保健食品推薦4. 明治 Meiji Premium 金色加強 膠原蛋白粉 補充裝 196g HK$290（原價HK$608)（01mall）

美肌保健食品推薦5. FANCL 滿點野菜 150粒 HK$98

FANCL的滿點野菜營養補充食品，內含15種具強力抗氧化功效的蔬菜營養，包括：大麥嫩葉、無頭甘藍、明日葉、蕃茄、紅蘿蔔等，都是有助增強身體的自我防衛能力，強健體魄，補充蔬菜的營養素，預防腸臟問題。

美肌保健食品推薦5. FANCL 滿點野菜 150粒 $28（原價$98）（01mall）

美肌保健食品推薦6. Dr. Ora 深海膠原蛋白肽美肌飲 10包 HK$299

Dr. Ora是來自新加坡的美肌營養補充品品牌，所推出的深海膠原蛋白肽美肌飲採用100%天然成分，當中蘊含8種頂級成分包括水解膠原蛋白及日本專利一型膠原蛋白，包括日本鯛魚魚鱗及魚皮提煉而成的深海膠原蛋白肽，能有效增加肌膚彈性及刺激膠原蛋白增生。此外產品為液體配方，有利於身體吸收，以加速呈現改善效果，讓肌膚保持年輕。

美肌保健食品推薦6. Dr. Ora 深海膠原蛋白肽美肌飲 10包 HK$299（Dr. Ora）

美肌保健食品推薦7. NeoYouth美康萊 Merrilady美肌の蜜兒 30包 HK$698

NeoYouth 美康萊的Merrilady 美肌の蜜兒，是結合三重呵護美肌革命性皇牌成份，當中的GliSODin®是高活性和高濃度的「生命酵素」，可預防和幫助修復因過度氧化壓力而引起的皮膚損傷；而專利成份Oryza Ceramide 能支援肌膚持續滋潤及提升保護皮膚的保濕屏障，同時有效抑制紫外線引起的色素沉澱。此外，還蘊含保加利亞大馬士革玫瑰幹細胞提取物，有著保護皮膚細胞、促進表皮細胞再生、提高皮膚抵抗紫外線能力及抗炎等功效。

美肌保健食品推薦7. NeoYouth美康萊 Merrilady美肌の蜜兒 30包 HK$698（NeoYouth）

美肌保健食品推薦8. BHK's 極奢潤光錠EX 60粒 HK$1,149

BHK's的極奢潤光錠EX，蘊含四大頂級成分，包括日本專利穀胱甘肽（GSH）、日本專利賽洛美（神經醯胺）、法國專利魚膠原以及95%高純度頂級玻尿酸。使用一瓶就有多種功效，包括肌膚美白、抗皺、保濕以及回復彈性，有效延緩肌膚老化，維持年輕，最適合喜歡縮時保養、長時間出差的人士。

美肌保健食品推薦8. BHK's 極奢潤光錠EX 60粒 HK$1,149（BHK's）

美肌保健食品推薦9. CAUDALIE 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 HK$129

CAUDALIE的葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊，是100%天然純素的美肌膠囊，是市面上唯一加入白藜蘆醇及葡萄籽多酚、兼具抗氧化及抗皺功效的美顏補充品，有效減少人體 48% 的自由基，預防80%皺紋形成，從內而外為肌膚帶來全面高效抗氧屏障。產品當中還蘊含深層滋潤修復的葡萄籽油、為肌膚補充水份的初榨琉璃苣油以及保持肌膚彈性的初榨月見草油。經臨床實驗證實，皮膚密度能增加17%，同時幼紋及皺紋顯著地減少達53%。

美肌保健食品推薦9. CAUDALIE 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 HK$129（CAUDALIE）

美肌保健食品推薦10. INNESS 日本祛痘美肌飲（內分泌調理）1盒14包 HK$379

INNESS 日本祛痘美肌飲是採用100%純天然成份，當中含有108種珍貴植物成分，有著深層調理由內分泌引起女性各種不適問題的功效，並且有效減少偶發性暗瘡針對改善經常原因不明而長出暗瘡的問題，幫助打造出由內到外的健康美肌。此產品適合人士包括：荷爾蒙失調引致的各種問題（如月經失調不準時）、出現初老症狀、生活作息不定時等。