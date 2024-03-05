Art Central2024｜參觀前必知7重點：世界知名巨作亮相、購票需知

Art Central2024｜大型藝術盛事Art Central即將開鑼！每到這個時期，香港都會舉辨連串藝術展覽活動，吸引大批人士參與和討論，而今年打頭陣便是Art Central，日前更公布號稱「歷來最豐富多彩的節目陣容」，令人非常期待。以下特別整理Art Central 2024的5大重點，大家在觀賞前不妨率先注意！



Art Central 2024 重點1. 舉辦詳情、購票方法

第9屆Art Central將定於2024年3月28日至31日舉行，與首席合作伙伴大華銀行合辨，得到文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助，並由藝術家鄭得恩策劃。展覽同樣選址本港地標中環海濱，屆時會有多個沉浸式體驗的現場節目。至於門票則即日起發售，可於Art Central官網購票，價錢約為60至650港元，按日期、購票方式、年齡和人數而訂，而首日（28日）為貴賓預覽，其後日子則開放公眾參與。

第9屆Art Central將定於2024年3月28日至31日舉行。(IG@artcentralhk)

Art Central 2024 重點2. 世界知名表演作品亮相

今屆展覽的重點之一，為日本藝術家砂山典子（Norico Sunayama）的全球知名作品《A Sultry World》 (1995–) ，將聯同CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）於本地舞台首次亮相。在藝術裝置裡，會有一名女子穿上優雅華麗的紅色禮服，裙襬長及地面，並延至會場地板上，觀眾可以進到布內探索，同時外面可見到禮裙有著不同變化。

日本藝術家砂山典子（Norico Sunayama）的全球知名作品《A Sultry World》 (1995–) ，將聯同CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）於本地舞台首次亮相。(Art Central提供)

Art Central 2024 重點3. 本地藝術家創作的雕塑裝置

除了砂山典子的作品，今次Art Central共有95家畫廊參展，當中七成來自亞洲，參展藝術家包括鄭得恩、余美華和Kim Tae-Ho等，本地代表何倩彤更獲委約，創作名為Shadow Boxing（2024）的裝置藝術，概念源於她對武術的熱愛，將努力鑽研運動或藝術時，心身上所付出的自律和自覺，化為創作核心，打造出令人讚嘆的雕塑裝置。

Art Central 2024 重點4. 歷來最豐富多彩的節目陣容

今次展覽陣容豐富，當中表演藝術貫穿整個展會，透過生動的藝術體驗，邀請觀眾與展品互動。場內還有5件大型藝術品，位於異體雕塑與裝置藝術區，如韓國藝術家Sangsun Bae的繩綁和陶瓷結構裝置、布拉格藝術家Rony Plesl的鑄玻璃雕塑、居日意大利藝術家Andrea Samory的3D打印雕塑、埃及出生英國藝術家Sam Shendi的鋼雕塑及日本藝術家Wataru Yamaki的巨幅繪畫。此外，展覽設有影像藝術，將探索影像領域的新藝術，帶來前衛藝術家的最新作品。

Art Central 2024 重點5. 首設藝廊專區「NEO」

全新藝廊專區由策展顧問鄭得恩先生策劃，將展出新銳或尚待發掘的藝術家作品。是次展區共有11家畫廊和15位藝術家獲選，包括BFM Art Center、biscuit gallery、Gallery Palzo、PBG、V&E Art及Warin Lab Contemporary等。

Art Central 2024 重點6. 藝術家講座

Art Central期間更有多位藝術家，在亞洲協會和香港藝術中心進行深度座談，共同討論當代藝術中最前端的主題和潮流趨勢。演講者包括Stéphane Lam，探討其已故父親林飛龍（1902-82）的粵語遺產；策展人謝豐嶸、藝術家畢蓉蓉、鄭得恩與Art Central藝術家亦將參與不同講座，完整節目將稍後公布。

Art Central 2024 重點7. 免費導覽

本地藝術家和藝術從業者將為兒童提供特別設計的導覽活動，來自不同背景的公眾人士均可以參加免費導覽，在專業導覽員帶領下與觀眾遊走於藝術作品中分享獨特的見解。而本地教育機構亦將為展會的講座和表演帶來特別節目，並歡迎大學生參與討論共賞。