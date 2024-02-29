婚展2024｜新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展

【籌備婚禮/婚展】婚禮由前期準備、尋找不同廠商（vendors）、試合意的婚紗禮服、五金、婚戒鑽飾等，全部都需要時間與心力去一一了解。一直以來，不少資訊都指婚展是新人備婚必知、情侶必去活動，能夠一次過收獲訂婚、婚紗照、籌備婚禮等等結婚資訊，不過一年的婚展可不少，時間有限的新人們又應該如何行婚展呢？



婚展攻略：應該如何行婚展？

雖說婚展是新人備婚必去活動，不過去婚展前可以先在網上做資料搜集，以方便搜集好評價，預先避免「黑店」，亦了解心水婚禮商戶的參展位置以及限時優惠。另外，提早留意婚展宣傳的話，普遍會有早鳥優惠或提早預留免費婚展門券。

除了要預先做足功課，掌握婚展流程外，行婚展亦有2大注意事項，大家可以參考一番，避開陷阱，以免中伏！

婚展小錦囊：1. 分配時間 處理任務

想在一場婚展中KO大大小小的婚禮項目，其實準新人能夠行逛的時間不多，建議入場前準備好問價項目、婚禮商戶目標，與隊友好好分配想解決的婚禮任務。



婚展小錦囊：2. 冷靜對比+厚面皮

婚展資訊良多，容易頭昏腦脹，短時間內未必可以充分了解服務細節、價錢等，遇上被人牽走、遊花園或hard sell 的情況，除了要狠心說不，亦要不怕麻煩、尷尬，以免不清不楚買下服務或做錯決定。



婚展種類？

一提起婚展，首當其衝的是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的婚展。這類婚展的形式較大，除了會有百多間到多達數百間，不同類型、價錢實惠的婚禮商戶選擇之外，如婚紗攝影、晚裝禮服、酒樓囍宴、珠寶首飾、禮餅等。另外亦會有相應的婚禮講座，有不同專家分享婚嫁貼士，那怕未有打算立即預訂的準新人亦可以搜羅、學習一番。

婚展種類：大型會展婚展（wedding expo）

除了大型婚展，酒店亦會舉行一年一度的婚禮諮詢日，一次過參觀酒店不同的婚宴場地、戶外證婚、出門房等，場內亦會有同級數的婚禮商戶，例如喜帖、婚紗、花藝、攝影師等參展，令整個婚禮場地的風格合一、更有保證。酒店婚展則比較合適有目標導向、想深入了解婚禮場地的新人們。

記者實逛分享酒店婚展

剛過新年與情人節，年頭時份亦有不少酒店會選擇舉行一年一度的婚禮諮詢日，單是2月已有4場婚展，記者亦親身到訪香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）的「Timeless Memories 婚宴展」。

記者實逛分享酒店婚展：The Ritz-Carlton“Timeless Memories” 婚宴展（李樂瑤 攝）

除了工作機會或親身參與過婚禮，相信普遍人都不太了解酒店婚禮的各方各面。就算曾經預約時間見面，亦未必能夠一次過參觀、體會心水場地，腦海中未必對婚禮有一個確實畫面。酒店婚展最大的好處，莫過於有實物提供，能夠不再單單欣賞iPad、VR圖片，可以親臨現場並感受、體驗，而且場內較多職員可以提供協助，能夠即時解決新人們的困惑。

這次的婚宴展於耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)中舉行，場內有特別放出最新一系列的酒店婚禮蛋糕、婚宴佈置及花藝佈置，亦有燈光、音樂等展示，大家可以直接拍低心水項目以作參考。

▼▼▼【按圖看更多】當日婚宴佈置 ▼▼▼

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記者認為今次最特別的亮點是可以深入婚宴後廚，品嘗部分婚宴菜式。另外，亦可以參與相應的工作坊：調酒、花藝Workshop，令新人們更能個人化打造自己的婚禮、掌握當日婚禮的大概過程。

除了參觀酒店的各場地、套房外，行逛發現場內的婚禮商戶亦有驚喜，能夠接觸到平日較少宣傳的店家，各商户都有提供限定優惠與套餐詳情，有些更會有試樣派發。據在場新人指，婚禮諮詢日當天的價錢比平日查詢低，當日下訂的話會較化算。

▼▼▼【按圖看更多】當日酒店婚展現場 不同婚禮商戶▼▼▼