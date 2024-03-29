結業潮｜前傳媒人開「全港執笠關注組」惹熱議　版主：想大家珍惜

自香港恢復通關後，掀起港人北上熱潮，加上人手荒、疫後加租及流失外遊本地客等原因，令市道復常不似預期，多區出現店舖結業潮，當中不乏連鎖集團，情況令人關注，亦令一個名為「全港店舖執笠結業消息關注☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」的facebook群組突然爆紅，一日間由原本不足5,000成員激增至3萬多人加入。



版主「革離」接受《香港01》訪問時指，該關注組早於2022年疫情時開設，沒想到疫後結業情況更加嚴重，但其目的並非為「食花生」，強調是希望大家學懂珍惜，要明白到有些餐廳「𠵱家唔食，以後冇機會再食」。



（全港店舖執笠結業消息關注組 Facebook）

心痛「飯堂」無聲結業：冇咗嘅時候先至後悔莫及

該個「全港店舖執笠結業消息關注組」前名為「18區疫情+抗疫消息關注組」，作為版主的革離曾在網媒工作，2022年1月時，全港多區因疫情而需「強制檢測」，網上很多相關討論，但資訊混亂，他便開設專頁及一些地區群組，希望提供一個平台予網民互動疫情、「強檢」等消息來互相照應。

後來，革離眼見所住社區已有不少餐廳黯然結業，包括他「食咗十幾年」、心愛的餐廳亦在無預警下退場，革離感嘆地引用周星馳電影《西遊記之仙履奇緣》中孫悟空對紫霞仙子說的一句對白來表達心情，「冇咗嘅時候先至後悔莫及，塵世間最痛苦莫過於此」，遂於翌月開設「全港結業執笠店舖關注組」，希望大家明白有些事物失去了就不會再遇見。

他又憶述，開設專頁初期，香港市況已經差，疫情籠罩全球、港府「強制檢測」、「禁晚市」等措施，很多食店在不景氣下結業，但當時大家仍期望疫情結束及通關後，一切會復常。然而，經濟沒有如預期般反彈，香港市況變得更差，加上港人報復式外遊，或逢週末北上消費，他感嘆：「打擊咗好多留住口氣蝕住錢、捱到通關嘅生意人。」而經濟、消費一環扣一環，當每一環都變得疲弱，就會互相影響，深化經濟問題。

經濟疫弱致空置舖位多 執笠潮因老一輩生意轉型失敗

革離認為沒有所謂的「執笠潮」，以往店舖倒閉是因為香港租金昂貴，商戶很多時搬舖或改名後再戰「江湖」；而且以往有店舖結業後，即接着有新店接手，街上沒有「吉舖」，就不見結業潮。但現時整體經濟轉差，敢於投資開新舖的意欲減少，惟他在這段期間，仍見證到一些有實力、有新意、有質素的餐廳依然會擴充營運。

▼3月29日 大批港人趁復活節假蜂擁北上▼



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個人認為，而家個執笠潮，可以叫「old seafood 生意轉型失敗潮」 革離

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他又認為，有不少港人存在「食老本」心態，而老一輩經營者不懂轉型，加上他們早年賺夠了，遇上現時本港消費力疲弱，乾脆退休致出現老店結業，若要數第二代成功用創新思維去轉型上一輩留下來的老店生意，只有少數例子。

另外，疫情令網購大行其道，革離坦言連其70歲母親亦學會了網購，反而香港零售業仍以傳統實體生意為主流，數十年來售賣一樣的貨物，當掀起網購、代購及離境消費等影響實體生意的風潮時，完全不懂應對，還以為疫後一切如常。實情是港人已不再去大型商場閒逛「睇啱就買」，而是目標為本，「傾向買嘢前做足research（資料搜集），好過去到問個乜都唔識的sales（售貨員）」。

因為傳統大多數做零售，都係純粹轉售圖利。識消費嘅網精，唔再想畀咁多錢佢哋交租。有啲精叻到，實體店問電腦嘢，轉頭上網買。 革離

全港店舖執笠結業消息關注組有成員呼籲留港消費 （Facebook）

相信物極必反有危自有機 籲港人痛定思痛放下舊思維

「執笠潮」會否有結束的一天？革離認為「永遠唔會完」，如果以為世上有生意永遠唔會「執笠」，或不會太快「執笠」，而是有機會更快「執笠」。他覺得有危自然有機，香港人應痛定思痛，放下舊有做生意或做人的想法。

物極必反，話唔定，當一街都係吉舖時，就突然有一班創新嘅人，發掘到一條新嘅大南街來發展。 革離

革離最後表示，不論發展創新科技好，加密貨幣（Cypto）也好，「香港跌得早跌得甘，早啲搵新出路反而仲好」，哪怕要10年至20年時間，只要方向正確就仍有翻身。他又鼓勵港人要多點在網上讚揚一些做得好的小店、新店，用新思維經營、願意轉型的企業，或撰寫食評呼籲大眾去支持。

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