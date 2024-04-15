金像獎2024｜《毒舌大狀》最受關注　盤點各電影頒獎前後網上反應

第42屆香港電影金像獎頒獎禮昨日（4月14日）圓滿結束，《毒舌大狀》獲最佳電影，影帝影后分別由《金手指》梁朝偉及《白日之下》余香凝奪得。近年本地電影備受關注，以下分析2023年提及各電影網上帖文，即看頒獎禮前後網民焦點！



由2023年初至頒獎禮前，在18部獲提名香港電影中，最受關注的是《毒舌大狀》，社交平台Facebook及Instagram上相關帖文的互動量達362萬。其次，依次是《年少日記》、《金手指》、《命案》及《白日之下》，5部電影亦獲提名競逐今年最佳電影，最終獎項由《毒舌大狀》奪得。

今屆獎項揭曉後，依然是《毒舌大狀》最受關注，帖文互動量最高。第二是憑《金手指》奪最佳男主角的梁朝偉，他因身處德國進行拍攝工作而未能出席頒獎禮，由太太劉嘉玲代領，頒獎禮過程亦備受討論。

其他受關注的獎項包括最佳女主角余香凝、最佳男配角姜大衛、最佳原創電影歌曲《填詞魂》、最佳女配角梁雍婷等人。

回顧2023年香港電影票房，《毒舌大狀》票房衝破1.6億元，更打入香港十大最高票房中西電影。隨後是《金手指》及《年少日記》，票房超過2700萬元。而在一眾被提名電影中，現時《填詞L》仍在上映，截至3月底票房達450萬元。