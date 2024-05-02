首季負資產3.2萬宗創20年新高　按季升27%　平均每宗欠款逾$500萬

本港負資產情況加劇，個案數字創20年新高。據金管局統計，今年首季住宅按揭負資產個案超過3.2萬宗，按季增27.5%，並升至2004年第1季以來最多，主要涉及兩類按揭成數較高貸款。首季負資產按揭貸款所涉金額增至1,653億港元，每宗個案平均未償還款項超過500萬元。



負資產個案由2023年第4季末25,163宗，增加至今年首季末32,073宗，按季增加6,910宗或27.5%。金管局指，上述負資產個案主要涉及按揭成數較高貸款，包括銀行職員住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款。

負資產個案由2023年第4季25,163宗，增加至今年首季32,073宗。（資料圖片）

金管局發言人指出，今年首季住宅按揭負資產個案增加，主要由於住宅樓價於去年第4季下跌5.4%後，今年首兩個月再跌2.8%所致，而即使3月住宅樓價回升1.1%，最新的負資產宗數卻未完全反映3月樓價變化。

此外，負資產個案所涉貸款總額，亦由去年第4季末1,313億元，增至今年首季1,653億元，超過2003年第2季、沙士期間1,650億元的高水平（註：金額未按通脹調整）。截至今年第1季末，每宗負資產個案平均未償還貸款約為515.5萬元，較前一季每宗平均約521.8萬元稍跌。