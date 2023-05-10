的士投訴年增12.6%　加價後突飆四成　兜路、濫收車費非最多投訴

的士服務質素參差，運輸及物流局披露，2022年接獲的士濫收車費、拒載及兜路的投訴共2,397宗，按年增12.6%。全港的士去年7月一同加價，但同一季度的士投訴數字突急增近四成，到底的士哪一類投訴最多？多少宗需交由警方處理？另外，的士投訴量原來一度比九巴、港鐵還要多！



根據運輸及物流局向立法會提交的書面回覆，去年有關的士的主要投訴中，大多數涉及拒載（952宗），其次是兜路（696宗）、濫收車費（595宗）、拒絕駕駛至指示地方（154宗）。其中濫收車費升幅最高，達到25%，拒載及兜路亦分別升13.7%及10%。

市區、新界及大嶼山的士去年7月17日「疫市」加價，加幅分別達11.5%、13%及13.8%。而綜合消費物價指數自上次加價日（即2017年4月9日）以來的變動僅9.3%，即的士收費加幅「跑贏」大市。而運輸局資料亦顯示，去年加價是近10年加幅最高的一次，不過這次加價與上次加價相距逾5年，相隔時間亦是近年最長。

而交通諮詢委員會交通投訴組數據顯示，去年的士加價當季，即第3季，的士投訴量（包括建議）高達2,575宗，較前一季的1,846宗急升39.5%。其中濫收車資投訴更由110宗飆升168%至295宗，而舉止無禮和不守規矩、兜路亦分別升50.6%及44%，惟投訴急增亦可能與市面逐漸復常，市民增加外出有關。

根據運輸及物流局向立法會提交的書面回覆，去年有關的士的主要投訴中，大多數涉及拒載（952宗），其次是兜路（696宗）、濫收車費（595宗）、拒絕駕駛至指示地方（154宗）。（資料圖片）

至於拒載仍是最普遍的問題，去年第3季共錄得584宗，佔當季整體的士投訴量逾22.7%，其次是駕駛行為不當，共501宗佔比19.5%。

事實上，的士服務一直廣為市民所詬病，投訴量一向高企，2021年更一度超過九巴，成為投訴最多的交通工具。2021年全年錄8,355宗的士投訴，佔整體投訴逾三成，亦遠遠拋離九巴的4,820宗，不過當年投訴量亦受疫情下市民減少外出所影響。交通投訴組最新一期季報顯示，2022年第3季，的士2,575宗投訴量佔比約24.7%，僅次於乘客量較高、當季有2,684宗投訴的九巴。

運輸及物流局表示，為進一步改善的士服務質素，擬推行一系列措施，包括就若干與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制和兩級制罰則，以打擊的士司機的違法行為，並加強對屢犯者的阻嚇作用。