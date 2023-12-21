我們的2023│港逾4500萬人次北上　內地客南下僅一半　零售業叫慘

【2023年回顧 / 我們的2023】捱過疫情，本港今年初終於全面開關，市民紛紛「報復式」旅遊，更隨即掀起北上熱潮，通關後日均逾16萬港人次循陸路北上，遇上長假期更會倍增，例如重陽節前周六1天便有36萬人次過境，港人北上洶湧得更被形容是「逼爆」深圳；但另一邊廂，南下內地旅客的人數卻僅及港人北上數字的一半水平，兩者形成巨大「逆差」。

市民蜂擁去旅行，據估計港人一季北上消費額可達120億港元，至於其他地點如日本，港人一季總花費亦超過70億港元，反觀本港不少街道入夜後即見冷清，難復夜繽紛，令飲食零售行業十分「閉翳」。



北上港人日均16.1萬 VS 南下內地旅客日均8.2萬

通關以來，港人北上氣氛越發熾熱，每逢周六均現人流高峰，並且由開關初期1個周六約20萬人次經陸路北上到內地，增至11月每個周六都有逾30萬人次過境。每當遇上長假期時就更誇張，包括復活節、佛誔、7.1回歸、中秋連10.1國慶、重陽節假期等都是大批港人北上，而隨着網上有越來越多飲食推介及消費攻略，吸引更多港人北上，重陽節前周六1天便多達36.2萬人次。

開關後日均約16.1萬人次港人北上，不過南下內地旅客就遠少於這個水平，3月以來日均僅8.2萬人次訪港，「北上南下」人潮逆差日均近8萬人次。即使是內地10.1黃金周假期，南下旅客1日最多亦只有17.8萬人次，仍較疫前2018年黃金周入境高峰26.1萬，少約32%。

▼每逢假期 深圳Coco Park擠滿港人▼



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港人蜂擁外遊 內地於客量恢復58% 旅遊旺區受影響

同一時間，港人經機場出境人次亦逐漸增加，以每周出境熱門日子周五為例，開關初期1個周五人流約1.7萬人次，於暑假期間一度升至3.7萬人次。至於在清明節、復活節、重陽節的長假前後，更曾錄得一天逾4萬出境人次。

今年截至11月底，港人出境合計已逾6,000萬人次，當中4,500萬人次北上，但訪港內地旅客合共僅約2,300萬人次、其他旅客更只得600萬人次。與疫情前比較，開關後港人出境日均25萬人次，已回復疫情前的83%，但內地旅客量僅達疫前58%，其他旅客量亦只達2018年水平的53%，旅遊區生意大受影響。

有信用卡公司分析交易數據發現，今年上半年油尖旺區餐飲晚市佔全港整體的生意份額，較疫情前同期減少1.2個百分點，並指出遊客數量下跌是一大原因。

港人1季北上花$120億、去日本花$72億

根據政府統計處2015年一份有關港人北上消費開支的統計報告，指出2014年港人到內地旅遊人均每次消費開支為860港元，前往廣東省人均每次開支為680港元（均不包括交通開支）；以今年7月份468萬北上人次估算，港人消費總額高達40億港元，粗略估計1季或多達120億港元。而早前有內地媒體報道，今年10月份有535萬人次港人到訪深圳遊玩，總消費額達36億元人民幣，折合約39億港元，即人均消費近740港元。

其他旅遊地點方面，例如日本觀光廳公布今年第3季有57.4萬港人遊日，總消費額達1342億日圓，（折合72.5億港元），人均消費逾23萬日圓（折合12,630港元），超過港人最新月入中位數20,500港元的一半。

至於本港方面，復常後餐飲零售生意未如疫情之前，其中今年第3季食肆收益271億港元，較2018年同期298位港元的收益水平，減少27億港元或9%。第3季零售銷貨總額972億港元，較2018年同期的1,135億港元，大減163億港元或14%。這兩個行業季度收益縮減規模約190億港元，而港人單是北上以及到日本旅遊的一季消費額，粗略估算已達177億港元，頗為接近本地飲食及零售業「賺少了」的收益，難怪商家們會「喊慘」。