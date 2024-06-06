的士投訴連升3年　去年破千宗　政府7月公布網約車初步調研結果

的士服務質素參差情況長期存在，早前的士業界自發「放蛇」打擊白牌車更是引起關注。運輸署數據顯示，過去3年的士投訴持續增加，去年更突破千宗，按年飆升75%，而相關違例執法行動次數亦按年升近五成至140次。

社會關注當局將如何規管網約平台，政府表示現正進行相關研究，計劃於7月公布有關研究分析並與各持份者溝通。



運輸及物流局昨（6月5日）書面答覆立法會提問，交代運輸署近年接獲有關的士司機之投訴個案（僅性質較嚴重個案），當中濫收車費投訴去年錄340宗，按年升1.2倍；拒載389宗，按年增68%；兜路227宗，按年增45%。

2023年以上三類投訴個案合計1,006宗，較2022年574宗增加75%，亦較2021年464宗倍增。政府補充，2021年及2022年受疫情影響，的士乘客人次減少，因此投訴個案亦相應較少。

執法方面，警方去年就的士司機違例事項執法140次，較2022年95次上升約47%，當中針對的士拒載的執法行動較多，去年達85次。作為比較，警方過去3年就非法出租或取酬載客個案採取執法行動次數約80次。

此外，2023年涉及的士的交通意外錄4,585宗，同樣較2021年的4,153宗、2022年的3,632宗為高。

政府表示，現正研究如何規管網約平台，計劃於今年7月公布初步研究結果，並會與各個持份者溝通。（資料圖片）

社會關注網約車規範化進度，政府表示，現正研究如何規管網約平台，計劃於今年年中公布初步研究結果，並會與各個持份者溝通，從而擬訂未來路向；同時警方會繼續打擊非法載客取酬活動，會嚴肅跟進公眾提供的舉報資料，如有足夠證據會採取執法行動。而特首李家超早前回應網約車規管方向時，亦已預告運輸及物流局7月會完成初步調研，並於立法會交通事務委員會介紹結果。