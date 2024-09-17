「地獄級返工地區」觀塘打工仔大減？　就業北移新界呢區職位急增

疫後復常逾年，本港就業市場恢復情況如何？「01研數所」比較今年3月與2018年同期就業數據，發現多個涉及大量基層勞工職位的行業，就業人數均未回復至疫前水平。各行業之中，進出口貿流及批發就業規模萎縮最明顯，從業人數較2018年大減13萬人或24%。

按地區比較，油尖旺就業人口較疫前大減5.4萬人最多，而被喻為「最地獄」返工地區的觀塘，區內打工仔亦流失近2萬人。另一方面，新界多區就業人數則均見增長。



最新統計顯示，今年5至7月本港就業人口370.9萬人，與2023年年底數字大致持平，但仍較2018年約388.5萬，減少17.6萬人或4.5%。至於失業率則在連跌3年後再度回升，由2023年2.9%微升至今年5至7月3.1%。

比較各行業主類就業規模疫情前後變化，進出口貿易及批發就業人數萎縮最明顯，由2018年3月約53.8萬人，跌至今年3月約48.2萬人，減幅達13萬人或24%。此外，多個涉及大量基層職位的行業，包括零售、住宿及膳食服務、運輸及物流服務、製造業等，就業人數均較疫前減少至少萬人。

另一方面，人類保健和社會工作服務（註：即醫療、住宿護理及其他社工服務）、專業和科學及技術服務、教育、地產、建築地盤（僅包括建築工人，下同）等行業主類，就業人數則較疫前增加。

至於各區就業分布又有何變化？比較18區2018及2024年數據，全港有11區就業人數減少，當中油尖旺較疫前大減5.4萬人或16.1%最多。其次是灣仔區（減少近4萬人）、東區（減少2.6萬人），這兩區內普遍行業就業人口均下跌。此外，因區內就業機構過於集中，而被喻為「最地獄」工作地區的觀塘，打工仔人數亦較疫前減少近2萬人。

數據顯示，觀塘打工仔人數較疫前減少近2萬人。（資料圖片）

進一步分析以上地區的就業結構，當中油尖旺區向來是本港核心商業區及遊客區，區內就業就業人口流失主要集中在進出口貿易及批發、零售、住宿及膳食服務業。至於觀塘區內進出口貿易及批發從業人員更是大幅減少近2.7萬人或25.5%，全靠同區內行政及支援服務業、建築地盤新增的就業機會，才能抵銷部份就業跌幅。

另一邊廂，中西區、九龍城區都分別新增逾萬就業人數，兩區的新增職位均由人類保健和社會工作服務業帶動。此外，北部都會區所覆蓋的元朗、屯門、大埔區，就業人數按比例計都有較大增幅，反映就業「北移」趨勢，當中元朗區就業增幅更達13.6%，主要來自建築地盤，以及教育行業。