爆買日本！上季港人遊日人均豪花逾1.4萬元　日均消費額全球最高

日本是港人最熱門旅遊地點之一，日本觀光廳早前公布，2024年第2季有64.6萬人次港人遊日，總消費額達1,743億日圓（約94億港元），每趟日本旅程人均「豪花」逾1.4萬港元。按日均消費額計，港人遊日每天花費2,111港元，屬全球最高！

至於港人遊日時在住宿、購物、餐飲等方面平均花費多少？相當於一般打工仔薪金的多少？各地旅客於日本消費情況又是如何？以下一一話你知！（註：下文金額均按100日圓兌5.4港元匯率換算）



日本觀光廳《2024年4-6月訪日旅客消費動向調査》顯示，按國家或地區排名，今年第2季內地旅客訪日總消費額約239億元，登上「爆買」榜首，而第2、3名分別是台灣（143億元）、韓國（121億元）。香港旅客第2季遊日總消費額約94億港元，排名第4。

日本觀光廳早前公布，2024年第2季港人遊日總消費額達1,743億日圓（約合94億港元），人均每趟旅程花費逾1.4萬港元。（Getty Images）

與2023年同期比較，港人遊日總消費額大幅上升85.9%，而與2019年同期比較，升幅更高達94.3%，即港人於當地總消費已超過疫情前水平接近一倍（註：當中包括匯率變動影響）。

據當地統計，上季有64.6萬人次港人到訪日本，按此推算人均每趟旅程消費約14,566元，這金額接近港人月入中位數21,000元（2023年第2季數據）的七成，實非小數目。

統計顯示，2024年第2季港人遊日人均每趟旅程花費逾1.4萬港元。（Getty Images）

不過香港旅客每趟旅程的人均消費水平，在各地中其實排名中後，僅排在第13名，相信這與港人普遍視日本為短途旅行目的地，平均行程日數只有6.9天有關。相比之下，歐美地區旅客平均訪日日數大多超過10天，人均旅程消費額亦會較高。

然而，若計算人均每日消費額，港人在當地人均日均花費2,111港元，則屬全球最高，並且較第2名台灣旅客人均日均花費1,881元，高出12%。

到底這些錢是如何花出去的？分析不同消費種類，港人遊日時最大開支是購物，每趟旅程人均花費6,146港元（佔比42.2%），難怪連當地傳媒也不時報道港人「爆買」情況。而港人遊日其他主要開支還包括住宿、飲食，這些花費分別都超過3,000港元（註：為平均數）。