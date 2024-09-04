男女薪酬差距擴大　月入中位數相差$3600　即睇各級職業人工水平

近年本港女性教育程度和收入水平持續改善，統計處最新公布，2023年本港女性人口中，具學位教育程度的比例達26.2%，按年增1個百分點；同年女性月入中位數19,200元，按年增加1,200元。

但同一時間，男女之間教育及收入水平差距卻進一步擴大，以收入為例，2023年男性月入中位數22,800，較女性多3,600元，男女收入差距升至18.8%，而即使女性任職較高級職位，收入較仍較同職級男性少約一成，即看各級職業男女薪酬水平及差距（註：數據不包括外籍家庭傭工，下同）。



據統計處《香港的女性及男性 − 主要統計數字》，2023年中本港人口約721.3萬，當中男性佔約342.2萬人或47.6%，女性佔約378.1萬人或52.4%。2023年本港人口性別比例為908，即每千名女性中有908名男性，較2022年每千名女性有911名男性再減少3名男性。

香港人口女性居多，因此會被形容是一個「陰盛陽衰」的社會。然而，當具體觀察本港男性和女性教育、就業等狀況，便會發現在這些方面，本港性別差距正進一步擴大。

2023年中本港人口約721.3萬，當中男性佔約342.2萬人或47.6%，女性佔約378.1萬人或52.4%。（資料圖片）

教育方面，2023年本港15歲或以上男性中，具高中及以上教育程度比例為70.4%，女性的相應比例為66.5%。雖然男性和女性具高教育程度比例按年均見增長，但兩者之間差距亦由2022年相差3.7個百分點，增至2023年相差3.9個百分點。

再比較15歲及以上人口中具大學學歷比例，2023年男性為28.8%，女性為26.2%，兩者差距亦由前一年2.5個百分點，增至2.6個百分點。

至於就業方面，受人口老化等因素影響，男性和女性勞動參與率近年均見下降，至2023年分別降至63.6%及47.7%，男女間差距稍見下降。

男女薪酬不平等情況加劇

雖然男女勞動參與水平拉近，但男女薪酬不平等情況卻持續加劇。2023年每月就業收入中位數，男性為22,800元，女性為19,200元，男性比女性多3,600元或18.8%，較2022年差距（3,000元或16.7%）有所擴大。不同職業中，工藝相關人員、服務及銷售人員的男女收入差距較大，分別相差33%及29%。

而就算部份女性能夠任職較高級職位，她們的收入水平與同職級男性仍有一定距離。例如任職經理級職位的女性，月入中位數為45,000元，較男性月入中位數49,400元，少4,400元或8.9%。此外，女性專業人士月入中位數43,500元，較男性月入中位數49,700元，少6,200元或12.5%。