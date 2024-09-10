外幣定期存款利率2024│美元定存利率達4.7厘　各銀行優惠比較一覽

【定存 / 美元 / 外幣 / 定期存款利率 / 減息 / 優惠利率】外幣定期存款年利率，一般都比港元定存高，但就要承受匯率浮動風險。而各類外幣中，美元因與港元掛鈎，匯率較穩定，風險亦較低，獲不少投資者視為收息之選。本文整合各大銀行美元定期存款（包括3個月、6個、12個月存款期）年利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多！



（資料更新至9月9日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，估算利息按每1萬美元計，不包括其他存款期、須符合額外要求才可享有的利率。除個別註明外，圖表中利率均按存款額1萬美元新資金計）

美元3個月定期存款利率2024

現時3個月美元定期存款年利率達3.5厘或以上的銀行包括：上海商業銀行、大眾銀行、東亞銀行、富融銀行、工銀亞洲、星展銀行、螞蟻銀行(香港)、恒生銀行、滙豐銀行、天星銀行、渣打銀行、招商永隆、中國銀行（香港）、富邦銀行等。

美元6個月定期存款利率2024

現時6個月美元定期存款年利率達3.5厘或以上的銀行包括：上海商業銀行、富融銀行、東亞銀行、大眾銀行、螞蟻銀行(香港)、恒生銀行、星展銀行、工銀亞洲、滙豐銀行、渣打銀行、天星銀行、中國銀行（香港）、富邦銀行等。

美元12個月定期存款利率2024

現時12個月美元定期存款年利率達3.5厘或以上的銀行包括：螞蟻銀行(香港)、東亞銀行、大眾銀行、富融銀行、上海商業銀行、工銀亞洲、滙豐銀行、渣打銀行、天星銀行、星展銀行等。

外幣定期存款年利率，一般都比港元定存高，但就要承受匯率浮動風險。當中美元因與港元掛鈎，匯率較穩定，風險亦較低，獲不少投資者視為收息之選。（資料圖片/Getty Images）

值得注意的是，雖然港元與美元掛鈎，但兩者匯率仍會有一定浮動空間，而且兌換外幣或涉及差價、手續費等，亦會影響實際回報。

