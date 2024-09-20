Coldplay演唱會│網憂啟德交通：最大型壓力測試！最熱播歌曲是？

【Coldplay演唱會 / Coldplay啟德】英國搖滾樂隊Coldplay落實明年4月於啟德體育園舉辦3場演唱會，消息一出即引發網絡熱議。有網民提出香港應把握今次機會發展演唱會經濟、提供配套吸引過夜旅客等，但也有人對啟德社區及交通承受能力提出疑慮，包括提問「5萬人點樣一齊搭車走？」、「會唔會俾周圍居民投訴？」，又形容演唱會將是「啟德最大型壓力測試」。至於港人最常聽的Coldplay歌曲又是哪一首？即看Coldplay演唱會網絡焦點！



Coldplay演唱會消息甫出即引發樂迷哄動，Google香港搜尋數據顯示，Coldplay昨早（19日）於Instagram上公布場次安排後，搜尋熱度隨即飆升，並達至近10年來高位。不少樂迷都搶先上網查詢門票發售安排，包括搜尋提供獨家套票的Klook，以及提供會員優先訂票的Live Nation。

Coldplay殺入啟德體育園連開3場演唱會。（IG圖片）

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9、11、12日

地點：啟德體育園

票價：待公布

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日

不少人於社交平台上興奮熱議演唱會安排，有網民指香港應把握今次機會發展演唱會經濟、提供配套吸引過夜旅客等，但也有人對啟德社區及交通承受能力提出疑慮，問道「5萬人點樣一齊搭車走？」、「應該好似紅館咁有特別巴士」、「Coldplay會唔會俾周圍居民投訴？」，又形容演唱會將是「啟德最大型壓力測試」。

Coldplay殺入啟德體育園連開3場演唱會。（IG圖片）

另一方面，Coldplay作為英倫搖滾代表樂團之一，樂隊由1990年代出道至今創作不少經典歌曲，其中包括《Yellow》、《Fix You》、《Viva La Vida》等。演唱會安排公布後，不少歌迷都上網推選自己最愛樂曲，而Spotify本地播放數據就顯示，港人最熱播Coldplay歌曲，是樂隊與The Chainsmokers合作推出的《Something Just Like This》，由年初至今累積逾150萬次播放量。至於《Viva La Vida》、《Yellow》則各有逾50多萬次播放。（註：播放量資料僅包括每周前200名歌曲，若歌曲未有上榜，則無數據。）