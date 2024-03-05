預算案│政府總債項$4400億　人均攤分$5.9萬　加稅增收不夠付利息

新一份預算案出爐，提到政府2024/25年度再發債1,200億元，而未來5個財政年度合計發債更高達6,200億元。這些發債所得會當作「收入」寫入政府賬目中，加上未來5年都有債券到期要償還，引發社會關注，連前財政司司長曾俊華亦發文憂慮會出現「債冚債」情況。

翻查資料，政府現時除了有1,878億元綠債債項，還有約2450億元、未列入財政儲備的「隱藏」債項，當中更包括不少由市民購入的零售債券，到底政府近年要還多少債？市民所持債券又有多少？而新推出的「財政整合計劃」下新增收入，竟遠低於政府1年債券利息支出，以下即看詳細數據。



市民人均「負債」約5.9萬元

據庫務署早新公布，政府截至今年1月底有1,878億元綠債債項、政府債券計劃約2,450億元未償還債項（包括銀債、機構債券等），以及該計劃下約78億港元的另類債券，即合共約4,400億元債項。若由全港750萬人口平均攤分，即市民人均「負債」約5.9萬元。不過在上述債項中，只有綠債會寫入政府綜合賬目中，至於政府債券計劃下的收入均會記入債券基金，而不會計入財政儲備。據預算案所列載，債券基金本年度結餘預計有2,899億元。

新一份預算案出爐，提到政府2024/25年度再發債1,200億元，而未來5個財政年度合計發債更高達6,200億元。（資料圖片）

再比較近5年數據，政府近年發債金額不斷「高築」，當中綠債債項由2019/20年度約77億元，增至2023/24年度（截至2024年1月底）1,878億元，5年間增加23倍；若計及另外兩項，即政府債項5年間整體增逾三倍。

下年度發債收入增至$1200億 佔財政儲備17.5%

社會關注政府發債情況，而數據顯示，過去5年債券收入在財政儲備中所佔比重持續上升，由2019/20年度約0.7%，增至2023/24年度的9.9%。預計在2024/25年度，相關比率會增至17.5%；若撇除1,200億元的發債收入，則下年度財政儲會降至5,651億元，接近15年以來（自2009/10度）新低。

財政司司長陳茂波表示，政府會繼續嚴守財政紀律，預計在2024/25年度至2028/29年度期間，政府債務與本地生產總值（GDP）的比率將介乎約9%至13%，維持於穩健水平，遠低於大部份其他先進經濟體。

「財政整合計劃」增收$31.5億 遠低於債券利息成本

發債遲早都要還，根據中期財政預測，政府未來5個財政年度均有債券到期要償還，合計為3,382億元，並且每年還款額持攀升，由2023/24年度償還8億元，增至2028/29年度的1,079億元。而發債亦涉及利息成本，以2024/25年為例，單計債券基金下的利息支出，1年就高達73.3億元，遠高於預算案「財政整合計劃」下，標準稅率兩級制、累進差餉、商業登記、復徵酒店房租稅合共帶來的31.5億元新收入。

前財爺曾俊華周日（3日）發文，憂慮「香港將要借貨度日」，或出現「債冚債」情況，更引用外地經驗指出，為了支付債務利息，加稅費或「陸續有嚟」。陳茂波回應時重申，發債不會用於支付政府經常開支，又預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在兩年及三年後恢復收支平衡，故不需要擔心政府出現結構性財赤。

由市民持有的零售債券達$1850億

此外值得留意的是，政府近年加碼發行零售債券，包括今年預算案再推出面向年長市民的銀色債券，規模達500億元。政府至今發行過8批銀債，由第1批發行額30億元，增至第8批550億，即增加逾17倍。翻查紀錄，政府未償還的零售債券，包括銀債、通脹掛鈎債券iBond、零售綠債，估計合共達1,850億元，約佔政府所有債項的四成。

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