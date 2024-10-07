貧窮懸殊│五個港人一個窮　139萬人陷貧窮狀態　富有家庭收入反增

香港雖然是富裕社會，卻仍有約兩成人在貧窮線下苦苦掙扎，同時貧富家庭收入差距更創出新高！樂施會早前發布《香港貧窮狀況報告2024》，利用政府統計處數據推算出，今年首季本港整體貧窮率達20.2%，即逾139萬人處於貧窮狀態。

數據顯示，本港最貧窮10%家庭月入中位數僅1,600元，較疫前急跌逾五成；而最富裕10%家庭月入中位數則升近一成至13.1萬元，兩者相差81.9倍甚為誇張！報告亦指出，本港獨老及雙老貧窮住戶分別都較疫情前急增約五成，合計增至逾26萬戶，情況值得關注。以下即看貧富住戶收入變化、不同住戶貧窮情況，而你的家庭收入又是否在貧窮線下呢？



🔽先看不同家庭人數貧窮線月入水平🔽

首季貧窮率20.2% 逾139萬人處於貧窮狀態

最貧窮10%家庭月入中位數僅1,600元

報告將全港住戶按收入低至高分為十等分比較，發現今年首季最貧窮10%家庭的月入中位數只有1,600元，較疫情前（2019年）約3,500元大跌54.3%。至於最富裕10%家庭月入中位數則達到13.1萬元，較2019年的12萬元上升9.3%。整體而言，全港家庭月入中位數為3萬元，較疫情前僅1,000元或3.4%。

越富有住戶收入升幅越高

比較2019年及2024年不同收入水平住戶的月入中位數變化，可發現住戶越富有，收入升幅就越高。當中收入最低的3個組別，收入水平均較疫情下跌；而收入屬中等水平的第四至第七組住戶，月入中位數升幅僅介乎1%至7.2%；至於收入較高的第八至第十等組住戶，月入較疫前增幅可達約9%至接近10%。

貧富家庭月入中位數差距持續擴大

上述收入變化亦進一步加劇本港貧富懸殊狀況。報告指出，比較最貧窮及最富有家庭月入中位數，疫情前後貧富差距由2019年的34.3倍，大幅擴大至2024年首季的81.9倍。報告亦解釋，住戶收入差距持續擴大，背後亦受人口結構轉變影響，包括貧窮長者等非經濟活躍人口數目增加，都會影響貧窮人口結構，並指出不宜直接就收入數據下過度的結論，因為數據背後涉及不同更深層的因素。

與疫情前比較，本港貧窮獨老住戶數目急增47.2%至逾131,700萬戶；貧窮雙老住戶數目亦增55.3%，達到132,800戶。（資料圖片）

貧窮獨老住戶數目急增47.2%

在現時本港約139.5萬貧窮人口中，經濟活躍人口佔24.5萬人（比例約17.5%）；非經濟活躍人口有約115萬人（比例約85.5%）。而在約99.9萬15歲或以上的非經濟活躍人口中，65歲或以上長者佔約55.9萬或56%，這些長者的貧窮率更高達41.2%。與疫情前比較，本港貧窮獨老住戶數目急增47.2%至逾131,700萬戶；貧窮雙老住戶數目亦增55.3%，達到132,800戶，情況值得關注。