iPhone指數│各地打工仔買iPhone要幾多日人工？　港人需XX天

【iPhone 17開賣 / 新iPhone / Apple Store / 蘋果公司】蘋果iPhone 17系列即將開賣，香港地區iPhone 17 Air售價8,599元起、iPhone 17售價6,899元起、iPhone 17 Pro售價由9,399元起，而iPhone 17 Pro Max售價更高至10,199元起。雖然港人買新iPhone未至於要「賣腎」，但iPhone售價也絕非小數目，到底本港打工仔一般要工作多久才能儲夠錢換新機，即參考去年iPhone指數，看看1部iPhone要花你多少人工？



史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

港人買iPhone 16 Pro平均需工作10.4天

格價網站Picodi去公布「iPhone指數2024」，當中分析各地iPhone售價及平均工資，指出本港打工仔買1部128GB的iPhone 16 Pro，平均需要工作10.4天，全球排名第22。據Picodi所收集數據，港人平均月薪約為17,342元，按每月21個工作天計，日均工作收入約826元，再對比iPhone 16 Pro 128GB官方售價，從而得出上述結果。

2024年蘋果iPhone 16系列當中﹐iPhone 16售價6,899元起、iPhone 16 Pro售價由8,599元起，而iPhone 16 Pro Max售價更高至10,199元起。（蘋果公司網頁圖片）

數據顯示，新加坡打工仔買新iPhone難度則遠較香港低，他們只需工作5.7天，便能儲夠錢換機，全球排名第4。當地平均月薪約5,897新加坡元（約35,570港元），日均工作收入約為280新加坡元（約1,690港元）。

全球之中，瑞士打工仔能以最短時間儲夠錢購入1部iPhone 16 Pro，平均只需工作4天。美國和澳洲則分別排名第2、3，所需工作時間分別為5.1天及5.7天。