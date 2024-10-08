2024年億萬富豪聚居地排名│香港打入前10仍輸新加坡　北京亞洲第1

【億萬富豪 / 有錢人 / Old Money】香港地有錢人真是多？投資移民顧問公司Henley & Partners早前發表《2024 年百萬富翁報告》，指本港現時有320名億萬富豪（註：流動可投資資產須達1億美元（約7.79億港元）或以上），在全球50個主要城市中排名第8。而新加坡同期有336名億萬富豪，位列第6名稍勝香港。亞洲城市中，北京億萬富豪人數最多，共有347人，全球排名第5。以下即看完整排名！



全球最多億萬富豪的10個城市或地區依次為：紐約市、三藩市灣區、洛杉磯、倫敦、北京、新加坡、上海、香港、芝加哥、巴黎。前10名城市中，美國城市佔4個、中國城市有3個，另有2個位於歐洲的城市。

投資移民顧問公司Henley & Partners早前發表《2024 年百萬富翁報告》，指本港現時有320名富豪，擁有1億美元（約7.79億港元）或以上可動可投資資產，在全球50個主要城市中排名第8。（資料圖片）

全球最多億萬富豪前10名城市

紐約市（744人）

三藩市灣區（675人）

洛杉磯（496人）

倫敦（370人）

北京（347人）

新加坡（336人）

上海（322人）

香港（320人）

芝加哥（290人）

巴黎（286人）

報告指，亞洲的影響力不斷增加，並預計至2040年，香港和新加坡億萬富豪人數增長率均會超過100%。至於杭州、深圳、台北、杜拜和阿布達比等亞洲和中東城市的百萬富豪人數，更預料將增長超過150%。