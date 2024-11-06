奧蘇利雲│去年各人才計劃批出13.5萬宗　惟海外人才吸引力排名降

英國桌球名將、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）透過優才計劃成為香港居民，對本地體育界帶來極大鼓舞。事實上，港府由2022年底起推出多項措施「搶人才」，據新一份立法會《數據透視》（下稱「文件」），2023年現行7項人才輸入計劃共批出13.5萬宗，按年增逾兩倍。不過文件亦引述不同意見指出，本港亦正面對鄰近地區競爭、對海外人才吸引力下降、放寬申請門檻後入境人才未必積極尋找工作等困難。



本港近年面對人才短缺難題，統計顯示，疫情後本港錄得人口淨流入，2023年勞動人口雖回升1.2%至350萬人，不過仍較2018年峰值少4.9%或17.85萬人。在人口老化大趨勢下，整體勞動人口參與率於過去6年亦持續下跌，由59.3%跌至55.2%。

奧蘇利雲2022年來港參賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

港府自2022年底起推出多項措施搶人才，包括加強現有人才輸入計劃，同時新推出高端人才通行證計劃，亦即「高才通計劃」。新措施推出後，2023年7項人才輸入計劃共批出13.5萬宗，按年增逾兩倍，而今年上半年亦已批出逾6萬宗。

比較各項人才輸入計劃批出數目，新設立的高才通計劃現已成為最主要人才輸入途徑，2023年共批出49,737宗，佔整體（135,049宗）人才計劃批出總數的36.8%。文件提到，這很大程度與高才通計劃要求較靈活、申請人無須事先在本港覓得工作有關；但文件亦引述意見指出，此安排令公眾憂慮部分申請人抵港後，或未必積極尋找工作。

奧蘇利雲獲批之「優才計劃」 去年批出約1.3萬宗

另一方面，「一般就業政策」下輸入人才數目，則由疫情前2019年41,289人，減少36%至2023年的約26,270人，文件指，這或由於鄰近地區亦積極爭奪人才所致。而奧蘇利雲獲批的「優秀人才入境計劃」許可證，去年批出約1.3萬宗。

人才來源地方面，資料顯示，2023年輸入人才中約77.2%來自內地，比例較2019年約36.7%增加逾倍；而來自其他地方的人才比例則由63.3%降至22.8%。文件指，政府在回應公眾關注時指，部分經高才通計劃來港的內地人才，亦有海外接受教育或就業的背景 。

人才就職情況方面，香港高才通人才服務協會和香港教育工作者聯會於2024年7月進行的問卷調查顯示，約71%來港人才已就職，7%計劃創業，其餘22%仍在求職。已經就職的受訪者中，大多從事金融業（約佔22%）和專業服務業（11%）、創新科技（14%）和金融科技（4%）等。

文件另外引述由國際管理發展學院編製的世界人才排名，指出本港排名由2019年第15位，攀升至2024年的第9位，但當中對海外人才吸引力排名則由第18位降至第28位，主要是因為香港在生活質素（第29位）和生活成本（第64位）排名較低的緣故。