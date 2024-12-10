升中2025│中一適齡學童斷崖式大減近1萬人　九龍這名校區減生三成

本港適齡學童人口持續下跌，而最新《中學概覽》顯示，全港官津學校2024/25學年淨增加10班中一；教育界人士分析，「加班」現象或與人才計劃受養人入讀本地學校，以及內地港人子弟回流本港讀書有關。

不過，香港適齡學童下跌的趨勢已經出現，據教育局早前公布的推算數字，全港中一適齡學童人口將由2024年的6.83萬，「斷崖式」大減近1萬人至2025年的5.88萬，而名校林立的油尖旺學童減少幅度達三成，成為全港最大「重災區」。



2025年全港中一適齡學童人口減少近1萬人

中一適齡學童人口減少重災區：沙田、西貢、油尖旺

據教育局按居港人口數據推算的學齡人口數字，2024年全港中一適齡學童人口有約6.83萬人，至2025年下跌至5.88萬人，即減少9,500人或14%。以各分區比較，2025年沙田中一適齡學童人口估計將按年減少1,000人，是學童人數減少最多的一區；而西貢、油尖旺、觀塘區亦會分別減少800至900人，「災情」亦相當嚴重。

不過，沙田和觀塘區內中一適齡學童人口本身較多，2024年分別有超過6,000人，因此按比例計算，這兩區的中一學童人口減幅均不超過14%。而區內有多所名校的油尖旺區，中一適齡學童人口本身只有3,000人，估計2025年會減少900人，即減幅達30%，為全港學童減幅最高的區域。

2025年參與升中派位學生約4.9萬 按年減2,200人

至於以參與中一派位的學生人數推算，教育局早前回覆《香港01》查詢時指，估計參加2025年度中一派位的學生約有4.93萬人，較上年度同期的5.15萬人減少約2,200人。

教育局早前回覆《香港01》查詢時指，估計參加2025年中一派位的學生約有4.93萬人，較上年度同期估計的約5.15萬人減少約2,200人。（資料圖片）

推算2025年公營及直資學校升中學生按年少逾3,000人

本文另外以在讀學生人數推算2025/26學年各區升中學生人數按年變化，亦即是利用教育局最新一期《學生人數統計報告書》中所列出，2023/24學年各區公營及直資小學的小六及小五學生人數，分別對應估算出2024/25及2025/26學年各區升中學生的人數，再比較得出各區人數按年變化。

假設上述2023/24學年小五及小六級學生均留港升讀中學（即分別升讀2025/26學年及2024/25年中一），比較兩屆學生人數，可估算出2025/26學年全港公營及直資學校升中學生人數，將按年減少約3,300人。其中元朗、觀塘區分別都減少逾400人，可謂減生「重災區」；其次是大埔、西貢、沙田，這3區內升中學生人數減少介乎約280人至360人。不過，由於部份學生或會選擇升讀本地私立或國際學校，或者到境外地區升學，因此數字僅代表兩屆學生人數規模的差距，只作參考比較。