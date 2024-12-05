中一自行派位｜24/25學年官津中學淨加10班中一　料人才子女入學

中一自行派位報名即將展開。本港適齡學童持續下跌，但據今日（5日）出版的《2024中學概覽》，2024/25學年全港官津中學淨加10班中一。香港津貼中學議會主席李伊瑩分析，加班現象與人才計劃受養人有關，另外亦有內地港人子弟回流香港讀書。



不過，據早前教育局推算，明年中一適齡人口將較今年大跌約一萬，至58,800人。教育局回覆查詢表示，按現有資料估算，參加2025年度中一派位的學生總人數約有49,300人，較上年度同期估計的約51,500人減少約2,200人。



李伊瑩初步估計，人才子女申請來港讀書將繼續增長，能紓緩收生壓力，但明年情況仍然令人憂慮。她強調不要只看眼前數字，期望政府在為港培育人才上作長遠打算，包括吸引各地人來港就讀基礎教育。



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《2024中學概覽》今日（5日）出版，2024/25學年全港官津中學淨加10班中一。撇除因採用「循環式平衡班級結構」而於本學年加開中一的6間中學，有8間中學加1班，由3班變4班，分佈於灣仔、油尖旺、觀塘、屯門、大埔、沙田6區。

插班申請明顯增加 有學校約6成申請為人才子女

本港適齡學童人口仍持續下降，香港津貼中學議會主席李伊瑩分析，加班現象與人才計劃受養人有關，另外亦見有內地港人子弟回流香港讀書。她觀察各中學的自行收生及插班申請明顯增加，亦多了叩門。她又以其校九龍真光中學為例，2024/25學年所有年級一共有幾百份插班申請，當中人才子女佔約六成。

明年中一適齡人口銳減近萬 李伊瑩：令人憂慮

據教育局早前推算，2025/26學年的中一適齡人口將銳減至58,800人，較今年68,300人少近一萬。李伊瑩表示，本港每年出生率一直向下走，形容挑戰愈來愈嚴峻，能否應對縮班危機，要視乎各種變數，例如人才計劃的申請。

她初步估計，人才子女申請來港讀書將繼續增長，指仍然有不少經人才計劃來港的家長查詢入學。不過她說，雖然人才子女能紓緩學校的收生壓力，但明年情況仍然令人憂慮，「不只是（教育）業界，整個香港社會都應憂慮。」

她表示，各中學會繼續努力做好自己，求進並改善教學質素，以保持競爭力，並向外人介紹香港的基礎教育。她認為「唔好只睇眼前數字」，期望政府考慮如何長遠地為港培育人才，包括吸引各地的人來港就讀基礎教育。

香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩。（資料圖片）

教育局估算明年中一派位約4.9萬學生參加 較去年少約2200人

教育局回覆查詢表示，按現有資料估算，參加2025年度中一派位的學生總人數約有49,300人，較上年度同期估計的約51,500人減少約2,200人。

局方指，經9月點算在學學生人數後，相對本年4月向公營中學發出有關2024/25學年班級結構及教職員編制信件內所批核的班數總和，公營中學一共增加9班中一。

至於加班因素，教育局表示，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化，以及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇轉讀直資、私立或國際學校，以及移入或移出本港的學童人口。

教育局稱，與上一學年比較，個別中學在2024/25學年中一班數出現變動的原因包括，有學校在2024年9月點算學生人數後，需修訂中一班級數目。另外有學校「擴班」，亦有實行「循環式平衡班級結構」的學校，其中一班數隔年回復較高的數目。

局方補充，現時共有4所中學適用「兩班」安排，原則上這些學校會以兩班參加2025年度的「中學學位分配辦法」。而在2024/25學年，教育局並沒有收到合資格的「3班」學校，申請以4班參加2025年度的中一派位。

教育局表示，會持續與不同辦學團體和學校緊密溝通，鼓勵和支持他們及早部署，從社會整體利益出發，因應區情、校情及人口情況，作出長遠規劃，有序地整合轄下資源。教育局亦會繼續密切留意新來港學童數目，以及各項人才計劃受養人的學位需求，動態評估學位供求情況，並在公營學校預留充足的學位予合資格就讀的適齡學童。